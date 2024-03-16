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  • '50 yaşından sonra girişimcilik serüvenine başlamış bir kadınım': Ödül getiren girişim fikri

'50 yaşından sonra girişimcilik serüvenine başlamış bir kadınım': Ödül getiren girişim fikri

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda, Bilge Can “Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi” kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

16 Mart 2024 | 11:00
Son Güncellenme: 16 Mart 2024 | 11:42
'50 yaşından sonra girişimcilik serüvenine başlamış bir kadınım': Ödül getiren girişim fikri

 

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 17'ncisi düzenlenen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması bir süre önce sonuçlandı. Bu yıl 5 kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nda, el nakışı bilen kadınlarla, geleneksel el işçiliğini modern tasarımlarla harmanlayarak dünya markaları arasına taşıyan girişimi ile Bilge Can “Türkiye’nin Kadın Sosyal Etki Girişimcisi” kategorisinde birincilik ödülünü aldı. Kadınları güçlendirmeye ve kadın istihdamını artırmaya odaklanan Bilge Can, AnatolianCraft markasına ilham veren öyküsüyle dikkat çekiyor.

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