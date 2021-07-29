Küresel bir eğitim platformu olan Kahoot!, son bir yıldır Türkiye pazarında da giderek büyüyor. Kahoot! Başkan Yardımcısı Sean D’arcy, “Son 12 ayda Türkiye’de 22 milyondan fazla tekil olmayan katılımcı oyuncu ile Türkiye’de kullanım açısından önemli bir büyüme gördük” diye konuşuyor.

KOBİ/GİRİŞİM Temmuz 2021 tarihli sayıdan

Online eğitim, pandemiyle birlikte hayatımızın değişmez bir parçası haline geldi. Tüm dünyada bu alandaki yatırımlar ve platformlar giderek artıyor.

Bunlardan biri olan Kahoot! 2012 yılında Morten Versvik, Johan Brand ve Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (NTNU) ile ortak bir projede Profesör Alf Inge Wang ile birlikte çalışan ve daha sonra girişimci Asmund Furuseth aracılığıyla onlarla bir araya gelen Jamie Brooker tarafından kuruldu.

Kahoot teknolojisi, o sırada Profesör Wang’ın öğrencisi olan kurucu ortak Morten Versvik’in NT-NU’da yüksek lisans derecesi için yaptığı araştırma üzerine kuruldu.

Marka, okulda öğretmenler ve öğrenciler tarafından, evde ebeveynler ve çocuklar tarafından ve ayrıca fiziksel veya sanal ortamlarda işgücünü eğitmek ve onlarla etkileşim kurmak isteyen kuruluşlar arasında iş yerinde sıklıkla kullanılan küresel bir eğitim platformu olarak biliniyor.

Kahoot! Başkan Yardımcısı (Kahoot! Okul ve Ev) Sean D’arcy ile Türkiye pazarına yönelik hedeflerini ve yeni dönem faaliyetlerini konuştuk.

Kahoot hakkında bilgi verir misiniz?

Kahoot! Mart 2013’te SXSW edu’da özel beta olarak piyasaya sürüldü. Eylül 2013’te beta sürümü halka açıldı. Bugün Kahoot! Oslo Menkul Kıymetler Borsası’nda KAHOT. OL hisse koduyla halka açık bir şirkete dönüştü. Merkezimiz Norveç’te Oslo’da bulunuyor. ABD, İngiltere, Fransa, Finlandiya, Estonya, Danimarka ve İspanya’daki ofislerimizde ekibimizin sayısı 250’i geçti. Kahoot! 200’den fazla ülkede öğrenmeyi harika hale getiriyor ve kullanıma sunulduğu günden bu yana, 5 milyardan fazla oyuncu Kahoot’u oynadı.

Tüm dünyada büyük değişimler yaratan son bir yılı nasıl geçirdiniz?

Evde eğitim başlamadan önce, Kaho-ot! platformunun popülaritesi ve kullanıcıları hızla büyüyordu. Son on 12 ayda, platformumuzda sürekli bir büyüme gördük ve 2021 yılı birinci çeyrekte 28 milyondan fazla aktif hesaba ulaştık (bir önceki yıla göre %68 büyüme), yine son 12 ayda 1,6 milyardan fazla(bir yıl önceye göre %24 artış) oyuncunun katılımıyla 279 milyon oyuna ev sahipliği yaptık (bir yıl önceye göre %28).

Ayrıca, Kahoot!’un ücretli aboneliklerinde güçlü bir büyüme gördük. 2021’in ilk çeyreğinde ücretli abone sayımız 760 bini geçti, böylece 2020’nin 4. çeyreğine göre 44 bini Kahoot! lisansına sahip 85 bin ücretli abone artışı sağladık. Satın almalar dahil ücretli aboneliklerdeki yıldan yıla büyüme, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 277 (560.000) oldu.

Son olarak, ortaklıklarımızı genişletmek ve yeni fırsatlar aramayı amaçlıyoruz. Halihazırda, Marvel, Disney, National Geographic, Rovio (Angry Birds) ve daha pek çok markayla platformumuza daha fazla premium içerik eklemek ve bunları kullanıma sunmak için ortaklık yapıyoruz.

Pandeminin online eğitim üzerinde nasıl etkileri oldu?

Kuşkusuz, pandemi, eğitime teknolojinin entegre edilmesini herhangi birimizin hayal edebileceğinden çok daha fazla hızlandırdı. Dünyanın her yerindeki eğitimciler, teknolojiyle neler yapabileceklerini ve dijital öğrenme platformlarının işlerini nasıl kolaylaştırabileceğini ve dahası öğrencilerinin öğrenme süreçlerini nasıl destekleyebileceğini keşfetti.

Benzer şekilde, dijital öğrenme platformları, mümkün olan en iyi deneyimi sağlamak için inovasyonu ikiye katlayarak talepteki bu artışa yanıt verdi. Dedikleri gibi, ihtiyaç icadın anasıdır. Bunlar hepimiz için kesinlikle zorlayıcı zamanlar olsa da, hep birlikte eğitimden fayda sağlayabilecek herkes için tek bir olumlu sonuç yarattığımıza inanıyorum

Online eğitimin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

2020’deki dik eğitim eğrisinden sonra, eğitimciler artık sanal olarak öğretme ve teknolojiyi sınıfa entegre etme konusunda her zamankinden daha yetenekli hale geldiler. Öğretmenler ve öğrenciler arasındaki yüz yüze etkileşimin her zaman önemli olduğuna ve gelecekte de önemli olacağına inansak da, dünyanın dört bir yanındaki birçok öğretmenden dijital öğrenmenin avantajlarına dair geri bildirimler aldık.

Bu geri bildirimler, bundan sonra da teknolojinin sınıflarında kalacağını gösteriyor. Sanal öğrenme, öğrencilerin internet bağlantısı olan her yerden yüksek kaliteli eğitime erişmelerini sağlıyor. Ayrıca, hibrit sınıflarda eğitimciler, öğrencilere ve ailelere esneklik ve daha çeşitli bir öğrenme deneyimi sunarak, yüz yüze ve sanal öğretimi harmanlanmasını sağlıyor.

Teknolojinin yalnızca mümkün kılmakla kalmayıp aynı zamanda öğrenmeyi sınıfın ötesine genişletmeyi ve herhangi bir yerden öğrenmeye erişmeyi erişilebilir ve kolaylaştırılmış hale getirmesiyle, hem esnekliğin hem de seçimin eğitimin geleceğinde anahtar olacağına inanıyorum.

Türkiye pazarını nasıl görüyorsunuz? Pazara girme sebeplerinizden bahseder misiniz?

Türkçe konuşan kullanıcılarımıza ana dillerinde daha erişilebilir ve sezgisel bir öğrenme deneyimi sunmaktan gurur duyuyoruz. Son 12 ayda Türkiye’de 22 milyondan fazla tekil olmayan katılımcı oyuncu ile Türkiye’de kullanım açısından önemli bir büyüme gördük.

Türkiye’deki hem katılımcı oyuncular hem de tekil sunucular geçen yıl iki katından fazla arttı. Türk kullanıcılarımıza gelecekte daha erişilebilir, ilgi duyacakları ve anlamlı bir Kahoot! deneyimi sunmayı hedefliyoruz.

Türkiye’ye özel farklı projeleriniz olacak mı? Türkçe dil ve canlı destek hattınız olacak mı?

Kahoot!, bugünden itibaren Türkçe olarak kullanıma sunuluyor. Türkiye’deki kullanıcılarımıza daha fazla destek vermek için planlarımız var, bizi izlemeye devam edin.

Türkiye’de kullanıcı sayısı ve pazar payı hedefleriniz nelerdir? Türkiye’de hedef kitleniz kimler?

Spesifik bir rakam belirlemedik, bunun yerine okullar, şirketler, aileler ve arkadaşlar dahil olmak üzere tüm alanlarda Türk kullanıcılarımıza yapabileceğimiz en ilgi çekici öğrenme deneyimini sunmaya odaklanıyoruz.

Önümüzdeki beş yıl için hedefleriniz?

En büyük amacımız, öğrenmeyi harika hale getirme misyonumuzu sürdürmek. Bunu yapmak için, tüm kullanıcılarımıza yönelik olarak daha heyecan verici teklifler, özellikler ve girişimler sunmanın yanı sıra yeni öğrenim alanlarına ve pazarlara açılmayı planlıyoruz. 8 milyondan fazla eğitimci ve yüz milyonlarca öğrenci Kahoot! kullanıyor olsa bile kendimizi daha yolun başında sayıyoruz.