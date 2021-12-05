Türkiye’nin ilk plastik bahçe mobilyaları üreticisi Siesta, üretiminin yüzde 85’ini ihraç ediyor. Siesta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar, 2022 yılında New York, Miami, Los Angeles gibi şehirlerde yeni mağazalar açarak, 2023 yılına kadar Amerika pazarında 20 milyon dolarlık ciroya ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor.

KOBİ Girişim Kasım 2021 tarihli sayıdan

Türkiye’nin ilk plastik bahçe mobilyaları üretimi ile sektörün lideri Siesta, 1978 yılında lşılplast Plastik adı altında kuruldu. Şirket, 1987 yılında plastik mobilya üretimine başladı.

Global bir marka olma hedefiyle yola çıkan Siesta, 50 bin metrekarelik alana sahip olan Büyükçekmece’deki fabrikasında her yıl 2 milyonun üzerinde üretim yapıyor.

2021 yılını 400 milyon TL üzeri ciroyla kapatmayı hedefleyen şirketin 2022 yılı ciro hedefi ise 500 mlyon TL. Siesta, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarına göre Türkiye’de plastik mobilya sektöründe en çok ihracat yapan 1000 firmadan biri.

Şirketin ihracatının ciro içindeki payı 40 milyon doların üzerinde. Uzakdoğu’da yaşanan konteyner krizi, lojistik maliyetler ve Amerika ile Çin arasındaki soğuk ticaret savaşı nedeniyle buralardan gerçekleşen alımlar, Türkiye’ye yönelmiş durumda. Bu durum şirketin ihracatını da olumlu etkiliyor.

Amerika pazarı şirketin en büyük pazarları arasında yer alıyor. Siesta Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Işıldar, “Biz de dış mekan mobilyaları ürün tedariğini, Amerika, AB ülkeleri ve Avustralya gibi ülkelere gerçekleştiriyoruz.

AB ülkelerinde özellikle Benelux bölgesinde, İngiltere ve İrlanda, Fransa gibi ülkelerde kapasitemizi artırıyoruz” diyor.

YÜZDE 85’ İNİ İHRAÇ EDİYOR

Üretimlerinin yüzde 85’ini ihraç ettiklerini söyleyen Işıldar, “2021 yılı hedeflerimiz arasında yer alan 10 yeni ülkeye yani Tahiti Adası, Venezuella, Küba, Kamerun, Gana, Kongo Cumhuriyeti gibi Afrika ülkelerine ulaştık” diyor.

Şirketin planları arasında New York, Miami, Los Angeles gibi şehirlerde de yeni mağazalar açarak, 2023 yılına kadar satışlarını Amerika pazarında 20 milyon dolara çıkarmak yer alıyor.

Almanya pazarı da 2022 yılında büyüme planlanan pazarlar arasında yer alıyor. Yıllık 2 milyon adet üretim hacmi olan şirket, bu sene üretim kapasitesini yüzde 20 oranında artırdı.

Işıldar, 2022’de ise yeni yatırımların devam edeceğini belirtiyor. 2021 itibariyle şirketin 250 çalışanı var. 2022 yılı için ise hedef ek 25 kişiye daha istihdam sağlamak.

İŞLEVSEL ÜRÜNLER ÖNE ÇIKTI

“Pandemi döneminde tüketicilerimiz evleri adeta ofisleri haline getirdi ve bu süreçte daha çok işlevsel ürünlere yöneldi. Bu da beraberinde daha rahat, esnek ve fonksiyonel çalışma sandalyeleri, dinlenme koltukları, katlanır sandalyeler, yer kaplamayan masa ve sandalyeler gibi ürünlere ilgi ve talebi yüksek bir oranda artırdı.

Pandemi nedeniyle dış mekanlarda kolay temizlenebilen ürünlere talep arttı. Yazlık evlerde, otel ve açık mekanlarda tercih edilen şezlonglarda bu yıl kolay temizlenebilen, fileli modellere yoğun talep yaşandı.

Lego mantığında yapboz ürünler ve köşe setlerin satışlarında da yüzde 50 oranında bir artış meydana geldi. Antibakteriyel ürünler tercih edildi.”