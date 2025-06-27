2020'de bu işi kurdu, şimdi hayali ihracat

Dünyadaki topraksız tarım sistemlerinin yüzde 80'inin ABD ve Avrupa'da olduğunu bildiren Dökmeci, "Orta Doğu'da da bu konuda büyük bir ihtiyaç var. Dolayısıyla bu ülkelere açılmayı planlıyoruz. Zaten çok hızlı büyüyen bir sektör. Topraksız tarımın global çaptaki pazar hacmi genel olarak yaklaşık 5 milyar dolar, ev için olan cihazların ise 2 milyar dolar civarında. Amacımız bu ve bunun gibi ürettiğimiz cihazları bütün dünyaya yayarak o pazar paylarını ülkemize çekmek." dedi.