2020'de bu işi kurdu, şimdi hayali ihracat

Dökmeci, uzun yıllar ilgisini çeken topraksız tarım ve hayalini kurduğu topraksız tarım makinelerinin yerli üretimi için 2020 yılında şirketini kurdu. Ev ve iş yerleri gibi yeşil yapraklı yenilebilir sebzelerin tüketildiği yerlerde bitki üreten cihazları bu lokasyonlara koyma hedefiyle yola çıkan Dökmeci, iç pazardaki ilk satışını ise 2023 yılında gerçekleştirdi.
1 ‘ÖNCE PROTOTİP CİHAZLAR KURDUM’
Üretim serüvenini anlatan Dökmeci, "İlk başta sağdan soldan topladığım parçalarla küçük prototip cihazlar kurdum. Bu cihazlarla konsepti ortaya çıkardıktan sonra kendi tasarımlarımıza başladık. Cihazın içindeki elektronik kart ve yazılımlar kendi tasarımımız. Bunların hepsi Türkiye'de tasarlandı ve Türkiye'de yazıldı." dedi.
2 YENİLEBİLİR ÇİÇEKLER TERCİH EDİLİYOR
Dökmeci, cihazda yüksekliği 25 santimetreyi geçmeyen ve kök bitkisi olmayan her türlü bitkinin yetişebildiğine dikkati çekerek, "Sadece turp, patates, havuç gibi kök bitkileri yetişmiyor. Müşterilerimiz genellikle nane, kekik, fesleğen, kuzu kulağı, yenilebilir çiçekler gibi bitkileri yetiştirmeyi tercih ediyor. Topraksız tarım sistemleri genel olarak bitkileri geleneksel tarıma göre 3 kat daha hızlı büyütüyor." bilgilerini verdi.
3 3 AYDA BÜYÜYEN FESLEĞEN 1 AYDA YETİŞİYOR
Geleneksel tarımda 3 ayda büyüyen fesleğenleri burada 1 ayda büyütebildiklerini belirten Dökmeci, şöyle devam etti: "Topraksız tarımın aslında birçok farklı yöntemi var. Biz burada 'gel-git' ya da 'doldur-boşalt' denilen yöntemi kullanıyoruz. Bu yöntemde cihazımızda bitkilerimiz tarımsal taş yünüyle büyüyorlar. Bunları müşterilerimize tohumları içine ekili şekilde gönderiyoruz. Sonra cihazımız kendi içindeki tankına gerekli besinleri ölçerek koyuyor ve cihazın içindeki katlara bitkilerin istedikleri aralıklarda su veriyor."
4 ‘TALEPTE ARTIŞ VAR’
Dökmeci, sektörün Türkiye'de daha tam bilinmediğini ancak hızla geliştiğini vurgulayarak, "Aldığımız taleplerde de artış var. Şu an sadece işletmeler için tasarlanmış ürünler var. Yakında ev ürünlerimiz de olacak. Ev cihazlarında aynı zamanda domates, salatalık gibi daha büyük bitkilerin üretilebileceği bir tasarım yapmayı hedefliyoruz." şeklinde konuştu.
5 ‘İLAÇSIZ, TAZE VE DOĞAL’
Global çapta artan maliyetlerin etkisiyle de böyle bir cihazı yapma gereksinimi duyduğunu belirten Dökmeci, insanların, şeflerin, ev kullanıcılarının daha çok sürdürülebilir, ilaçsız, taze ve doğal bitkilere eğiliminin olduğunu ancak bu bitkileri bulmanın her zaman zor olduğuna işaret ederek insanların ve restoranların bitkileri direkt tüketildiği yerde yetiştirerek hem katkısız tohum olduğundan hem de ilaçsız yetiştirildiğinden emin olduklarını ifade etti.
6 ‘HEDEFİMİZ İHRACAT’
Dökmeci, cihazın satışını ilk kez 2023 yılında gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Türkiye'de 3 şehirde 11 farklı lokasyona cihaz sattık. Şu an cihazlarımız restoranlarda var, otellerde var, bazı büyük firmalara kurduğumuz sistemler var. Mesela bir özel enerji firmasının merkezinde 900 bitkiyi aynı anda yetiştiren bir sistem kurduk. O sistemden her gün 30 adet marul alınıyor. Asıl hedefimiz bu cihazımızın ihracatını gerçekleştirmek. Hedef pazarlar ise Avrupa, ABD ve Orta Doğu."
7 ‘HIZLI BÜYÜYEN BİR PAZAR’
Dünyadaki topraksız tarım sistemlerinin yüzde 80'inin ABD ve Avrupa'da olduğunu bildiren Dökmeci, "Orta Doğu'da da bu konuda büyük bir ihtiyaç var. Dolayısıyla bu ülkelere açılmayı planlıyoruz. Zaten çok hızlı büyüyen bir sektör. Topraksız tarımın global çaptaki pazar hacmi genel olarak yaklaşık 5 milyar dolar, ev için olan cihazların ise 2 milyar dolar civarında. Amacımız bu ve bunun gibi ürettiğimiz cihazları bütün dünyaya yayarak o pazar paylarını ülkemize çekmek." dedi.