2020 sonunda Uzak Asya’ya açılacak
Uzun yıllar tasarım ve sanat alanlarında çalıştıktan sonra kendi girişimi Lagu’yu hayata geçiren Ufuk Ceylan, özel ürünleri satışa sunduğu ilk mağazasını İstanbul Nişantaşı’nda hayata geçirdi.
ÖZLEM BAY YILMAZ
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Bu yıl Londra ve Singapur’dan yurtdışı açılımını yapmaya da hazırlanan Ceylan, 2020’de 5 milyon dolar ciro hedefliyor.
Tasarım ve sanat alanında yaptığı çalışmalarıyla 15 yıldır sektörde yer alan Ufuk Ceylan’ın liderliğinde kurulan Lagu’nun temelleri, kendisi gibi tasarımcı olan eşi Dilek Ceylanla birlikte yayınladıkları tasarım kitabının tanıtımı için Singapur’a yaptıkları seyahatler sırasında, mobilya tasarımlarının Singapurlu yatırımcıların dikkatini çekmesiyle atıldı.
Ardından gelişen süreçle beraber, vakit kaybetmeden ilk mağazasını Temmuz 2019’da, Teşvikiye Güzelbahçe sokakta üç katlı bir showroom’da açan Lagu; hepsi orijinal, minimal ve modern çizgideki ürünleriyle ve özgün mağaza tasarımıyla ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor.
Lagu Teşvikiye mağazasında; konsollar, yemek odaları, yatak odaları, oturma grupları gibi mobilya ürünlerinin yanı sıra, özel olarak sınırlı sayıda üretilmiş edisyonlu mobilyalar da sergileniyor.
İstanbul’un ardından rotalarını yurtdışı-na kırdıklarını belirten Lagu Kurucusu Ufuk Ceylan, “Singapur ve Londra ile birlikte üç lo-kasyonda hizmet vermeyi planlıyoruz. 2020 yılının sonunda ciromuzu 5 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diyor.
ASYA VE AB’DE BÜYÜYECEK
Bugün 40’ın üzerinde tescilli tasarımı bulunan Lagu, 2020 yılı içinde bu sayıyı 200’e çıkarmayı hedefliyor. Ayrıca önümüzdeki yıllarda özellikle yurtdışındaki mobilya ve dekorasyon fuarlarında da tescilli tasarımlarıyla adını sıkça duyuracak.
Beş kat büyüme stratejisiyle yol haritasını oluşturan Lagu, bu hedefini gerçekleştirmek için öncelikle Asya pazarındaki ihracat avantajlarım kullanmayı, ardından yaratıcı tasarım anlayışı ve dijital pazarlama imkanlarını da kullanarak Asya ve Avrupa pazarlarına açılmayı hedefliyor.
Avrupa pazarlarında, kilit nokta olarak Londra’yı konumlandıran Lagu, 2020 yılının son çeyreğinde Londra ayağım hayata geçirmeyi planlıyor.
Bu yıl 12-20 Eylül 2020 tarihleri arasın, da gerçekleşecek Londra Tasarım Festivali’ne katılımıyla beraber de orada adını duyurmayı hedefleyen Lagu, yıl sonunda Singapur, Londra ve istanbul ile beraber toplamda üç lokasyonda hizmet vermeyi amaçlıyor.
İKİNCİ MAĞAZA SİNGAPUR’DA
Asya’nın en önemli ticaret ülkelerinden biri olan Singapur’un, 2015 yılında UNESCO tarafından ‘City of Design’ seçilmesiyle; Asya’nın en modern yüzü olarak dikkat çekiyor.
Ülke, hem özel sektör hem de hükümet politikaları gereği tasarıma özel bir önem veriyor. Bu sebeple tasarım alanında da oldukça efektif destek ve yatırımlarda bulunuyor.
Singapur’da mobilya ve dekorasyon sektörünün 2019 yılında 652 milyon dolar hacme sahip. Singapur’un bu yatırım potansiyelini ve tasarım desteğini yakından takip ettiklerini belirten Ufuk Ceylan, Teşvikiye’den sonra ikinci mağazasını 2020 yılında Singapur’da açmayı planlıyor.
Ceylan, “Lagu’nun Singapur’u tercih etmesinin bir diğer nedeni dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinin yer aldığı, Asya kıtasına açılan en önemli ve etkili ticaret kapısı olması” diyor.
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