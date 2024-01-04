2024'te ilk yatırım alan BTM girişimi Exar oldu

BTM açıklamasına göre, Exar, 2024'te yatırım alan ilk BTM girişimi oldu. Girişime yatırım yapan isimler arasında, Actonn VC, Soner Babüroğlu ve Ozan Kozan yer aldı. Şirket, 2,4 milyon dolar değerleme üzerinden gerçekleşen yatırımı AR-GE faaliyetlerini güçlendirmek ve yurt dışı pazarlarda genişleme amacıyla kullanacak.

Exar, ürettiği AR, VR ve XR teknolojileriyle sanal fabrika turlarından uzaktan yönetilebilen teknik/mekanik operasyonlara, CAD senkronizasyonlu sanal ürün deneyimleme araçlarından AR destekli görsel simülasyonlara, VR& XR çalışmalarından, 3D konfigüratörlere kadar geniş bir yelpazede çeşitli sektörlere çözümler sunuyor.

Şirket, AR ve VR teknolojilerine ek olarak, bünyesinde yapay zeka entegrasyonları, nesnelerin interneti (IoT), bulut sistemleri teknolojileri geliştirerek ve tüm bu teknolojilerin yatay ve dikey olarak birbirleriyle koordineli çalışabildiği teknolojik ekosistemler kurarak firmalara, geleceği bugünden yakalama fırsatı sunan 360 derece çözümler hazırlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Exar Kurucu Ortağı Hasan Koyuncu, "(Yatırım) Bu kaynaklar, inovasyon ve teknolojik gelişmelerle rekabet avantajımızı artırmak için AR-GE projelerine yönlendirilecek ve aynı zamanda uluslararası arenada varlığımızı güçlendirmek için pazar geliştirme faaliyetlerine harcanacaktır." ifadelerini kullandı.