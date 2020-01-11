300 yeni şube açmaya hazırlanıyor
Geçen yıl 25’nci yılını geride bırakan OSES Çiğ Köfte, seyyar arabayla başladığı serüveninde hem yurtiçi hem de yurtdışında üretim yapan dev bir marka haline geldi.
ARAM EKİN DURAN
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Şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yaşar, “Ülke genelinde 970 adet şubemiz var. 2020 yılında 300 yeni şubeyi OSES ailesine katmayı hedefliyoruz” diyor.
Türkiye’de gıda perakendesi sektörü hızla büyüyor. Yalnızca İstanbul değil, ülkenin pek çok kentinden çıkıp ulusal marka haline gelen şirketlerin sayısı her geçen gün artıyor.
Çeyrek asırdır kendi alanının lider firmalarından biri olan OSES Çiğ Köfte de bu şirketlerden biri. Şirketi 1993 yılında kuran Osman Yaşar, seyyar arabayla başlayan serüvenini 1000’e yaklaşan şubesi ve üretim tesisleri ile dev bir yapıya dönüştürmüş durumda.
OSES, o yıllardan günümüze kadar çalışmalarına, yurt içi ve yurt dışında kurduğu franchise sistemi ve yaptığı reklam faaliyetleriyle devam ediyor.
Şirketin gelecek planlarını KOBİ Girişim’e anlatan Osman Yaşar, şu an ülke genelinde 970 şubeleri bulunduğunu, yurt dışında ise 5 farklı Avrupa ülkesinde hizmet verdiklerini söylüyor.
Her geçen yıl büyümeye devam ettiklerini, istihdam alanını da gün geçtikçe genişlettiklerini anlatan Yaşar, “2019 yılında 384 kişilik istihdama ulaştık” diyor.
HEDEF 100 MİLYON TL CİRO
Şirket 2019 yılını toplam 50 milyon TL ciro ile kapatmaya hazırlanıyor. Hedefinin önümüzdeki birkaç yıl içinde 100 milyon TL’lik ciroya ulaşmak olduğunun altını çizen Yaşar, “2020 yılında ana hedefimiz daha da büyümek ve başarılarımıza devam etmek olacaktır.
2020 yılında 300 yeni şubeyi OSES ailesine katmayı hedefliyoruz” diye konuşuyor. Toplamda OSES’in açtığı 66 şube olduğunu, geri kalan şubelerin franchise sistemi ile kurulduğunu dile getiren Osman Yaşar, “Toplam şube sayımızdan da anlaşılacağı üzere franchise odaklı bir firmayız. Franchise ücreti, isim hakkı bedeli ya da kâr üzerinden pay talep etmiyoruz. Ortalama 20 bin TL olan bir dekorasyon maliyeti vardır.
Bu maliyeti ödedikten sonra kendi işinizin patronu olabilirsiniz” şeklinde konuşuyor. Standartlarını korumak adına tüm şubeleri belirlenen konsept dahilinde kurduklarını ifade eden Yaşar, şunları söylüyor: “Mevcut konseptimizin dışında bir de ‘OSES Plus’ konseptimiz vardır.
OSES Plus hem şube yetkilileri hem de nihai tüketici tarafından çok beğenilmiş ve talep görmüştür. Şu an Başakşehir ve Etiler’de bulunan Oses Plus’lar, müşterilerimize çiğ köftemizin lezzetini farklı sunumlar eşliğinde sunmaktadır.”
2011’DE ALMANYA’DA FABRİKA AÇTI
OSES Çiğ Köfte,yurtdışı faaliyetleri ile de dikkat çekiyor. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yaşar, şu bilgileri veriyor: “OSES, 2011 yılında Almanya’da açılan fabrikayla sektörde bir ilki gerçekleştirmiş oldu.
İlk dış yatırımı yapan ve bu ülkede fabrika kuran OSES, Almanya’dan tüm Avrupa ülkelerine hizmet vermektedir.
Markamız, Türkiye’de yapmış olduğu çalışmaların ve aldığı ödüllere ek olarak, 2013’te Almanya’da düzenlenen Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi ve 2016’da Rusya’da düzenlenen Dünya Kalite Zirvesi’nde “Kalite Ödülü” alarak başarılarını taçlandırmıştır.”
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