Dar dokuma sektöründeki yolculuğuna 1996’da 60 metrekarelik bodrum katında başlayan Tekiş Lastik, bugün 3 bin metrekarelik fabrikasında 300’den fazla çeşit ürün üretiyor. 2021’de yüzde 30-40 büyüme öngören Tekiş Lastik’in CEO’su Kenan Tekin, “E-ticaret altyapısı ve yeni ürünler için yatırımlarımız olacak” diyor.

KOBİ/GİRİŞİM Temmuz 2021 tarihli sayıdan

2021’de 1,5 milyon dolarlık ihracat hedefleyen şirket, ihracat yaptığı 35 ülkedeki pazar payını arttırmayı ve yeni pazarlara açılmayı da planlıyor. Rotada ise ABD, Rusya, Afrika var.

1996’da İstanbul/Bağcılar’da, Kemal Cemal Tekin tarafından 60 metrekarelik bir bodrum katında kurulan Tekiş Lastik; bugün geldiği noktada dar dokuma alanında 3 bin metrekarelik fabrikasında 7/24 üretim yapan bir şirket olarak faaliyet gösteriyor.

300’den fazla ürün çeşidi olan Tekiş Lastik’in ana skalasında; çanta kolonu, katlanır lastik, ayakkabı bağcığı, bagaj, ayakkabı, korse, konfeksiyon, pilates lastiği, emniyet kemeri, bebe, çarşaf ve ajanda lastiği bulunuyor.

Bu kapsamda hedef sektörlerini ayakkabı, iç giyim, spor, pet shop, aksesuar, otomotiv, savunma, mobilya, matbaa, sağlık, medikal ve bijuteri olarak belirleyen şirket, 2021’de özellikle e- ticaret, medikal, otomotiv, iç giyim ve savunma sanayindeki payını arttırmaya odaklanmış durumda.

3 MİLYON METRELİK ÜRETİM

Kurulduğu yıl olan 1996’da 50 bin TL sermayeyle yola çıkan Tekiş Lastik, 2019’da sermayesini 500 bin TL’ye çıkardı. Tekiş Lastik CEO’su Kenan Tekin, 2010’da 3 milyon TL olan cironun 2020 yılı sonu itibarıyla 22 milyon TL olarak gerçekleştiğini söylüyor.

Kurulduğunda dar bir müşteri kitlesine ayda 300 bin metre lastik ürettiklerini kaydeden Tekin, bugün 13 sektöre ayda 3 milyon metre lastik üretebilecek kapasiteye ulaştıklarını belirtiyor.

Şirket, 25 yıllık marka bilinirliğiyle sadık bir müşteri kitlesine sahip. Kenan Tekin; “Kaliteli ürün ve hizmet, müşteri memnuniyeti, değişime hızlı uyum, yenilikleri takip, üretim ve ihracat kapasitesi, esnek yönetim yapısı, genç ve dinamik kadro ve AR-GE çalışmalarımızla öne çıkıyoruz” diyor.

Bazı şirketler pandemi krizini fırsata çevirmeyi başardı. Esnek üretim ve yönetim sistemiyle bu şirketlerden biri olduklarının altını çizen Kenan Tekin; sektörde yeniliklere uyum sağlayamayan, esnek üretim yapısına sahip olmayan, kendine yeni tedarik zincirleri oluşturamayan ve pazar çeşitliliği olmayan şirketlerin bu süreçten olumsuz etkilendiği görüşünde.

2020’de ağırlıklı maske lastiği satışı yaptıkları bilgisini veren Tekin; uzaktan, vardiyalı, kısmi zamanlı çalışma sistemleriyle üretime de ara vermediklerini aktarıyor.

Bunun bir sonucu olan şirket, 2020’yi büyümeyle geride bırakmayı başardı. 2019’u 2018’e göre yüzde 50 artışla 10 milyon TL ciroyla kapatan şirket, 2020’de ise yüzde 120 büyüdü ve 22 milyon TL ciro elde etti.

2021’de ise yıllık bazda yüzde 30-40’luk büyüme öngören Kenan Tekin, büyüme stratejisinin ana başlıklarını; AR-GE, yeni pazarlar ve yeni ürünler olarak belirlediklerinin de altını çiziyor.

1,5 MİLYON DOLARLIK İHRACAT HEDEFİ

Anadolu’da 50’den fazla bayisi olan Tekiş Lastik için ihracat oldukça önemli bir konu başlığı. Ürettiklerinin yüzde 60’ını, 35 ülkeye ihraç eden ve 2020’de yaklaşık 1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren şirket, 2021’de ihracat yaptığı ülkelerde pazar payını arttırma ve yeni pazarlara açılmayı hedefiyle çalışmalarına devam ediyor.

Bu noktada rotada Amerika, Rusya, Afrika pazarları var. Ayrıca Habby markasıyla Almanya, Hollanda, Fransa’da online bayilikler vermeyi de düşünen şirket, 2021’de 1,5 milyon dolarlık ihracat planlıyor. İhracatın cirodaki payı ise yüzde 40 seviyesinde bu­lunuyor.

Tres örgüden dar dokuma lastiğe ka­dar farklı ürünlerin ihracatını yapan Tekiş Lastik’in en çok ihraç ettiği ürünler; sıkı dokuma, süper konfeksiyon, maske ve askı lastiği, korse desen, katlanır, yassı ve yu­varlak lastik, kanal desenli lastikler, lastikli kemer, pantolon askısı olarak sıralanıyor.

Bu lastikler müşterinin yaptığı işe göre farklı sektörlerde kullanılıyor. Kenan Tekin, 2021’de değişen müşteri ihtiyaç ve beklentileri kapsamında inovatif yaklaşımlarla yeni ürün ve tasarımlar geliştirmeye devam edeceklerinin de altını çiziyor.

DİJİTALE YATIRIMLAR SÜRECEK

2020’de birçok şirket dijitalleşme yatırımlarını hızlandırdı. Bundan son­raki süreçte çağa ayak uydurmak için bu yatırımların artarak devam etmesi gerekliliği, su götürmez bir gerçek. Tekiş Lastik de odağına dijitalleşmeyi almış durumda.

2020’de dijital dönü­şüm yol haritasını belirleyen şirket, dijital dönüşüm ofisini kurdu ve e-ihracat ekibini de bu ofiste konumlandırdı. 2020’de üretim parkuruna daha dijital makineleri dâhil ettiklerinden söz eden Kenan Tekin, dijital alt yapısını güçlen­dirmek için aldıkları yeni makinelerle ve teçhizatlarla beraber ortalama 3,5 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdikle­ri bilgisini de paylaşıyor.

Tekiş Lastik, bu dönemde online alt yapısına yatırım yaptı ve bununla ilgili yeni makineler satın aldı. Ayrıca Ebay, Etsy ve Amazon gibi pazar yerle­ri ile işbirliğine giderek yurtdışı online pazarlarını da geliştirdi.

Pandemiyle beraber 2020’de hız verdiği dijitalleş­me çalışmalarına 2021’de tüm hızıyla devam ettiklerine dikkat çeken Kenan Tekin, “Bu yıl hem e-ticaret alt yapı­mızı daha çok geliştirmek hem de yeni ürün ve tasarımlar geliştirmek için yatırımlarımız olacak” diye konuşuyor. Şirket, bunun için ilk etapta 2 milyon TL’lik bütçe ayırdı.

“PAZAR ÇEŞİTLİLİĞİ, ÖZGÜN MARKA VE AR-GE ŞART!”

“Dünyada gerek üretim gerek tüketim gerekse yaşam şekilleri büyük bir değişim içinde. KOBİ’lerin bu süreci iyi okumaları ve yeniliklere açık olmaları gerekiyor. Yine KOBİ’lerin mutlaka ihracat yapmalı.

Tek bir pazarda yürümek her zaman çok risklidir. Ayrıca KOBİ’ler, iş modellerindeki sürdürülebilirliklerini arttırabilmek için fason üretim modelini bir kenara bırakıp kendi markalarıyla tüketiciye ulaşmalı ve mutlaka AR-GE yatırım yapmalı. Nitekim AR- GE yapmak isteyenler için devletinde vermiş olduğu birçok destek var.”

“AR-GE’NİN CİRODAKİ PAYINI YÜZDE 30’A ÇIKARACAĞIZ”

“300’den fazla ürün çeşidimiz var. Müşterilerimizin beklentilerine ve çağın gereksinimlerine uygun olarak yeni ürünler geliştiriyoruz.

Mevcutta yeni ürünlerimizin toplam ciro içindeki payı yüzde 30 bandında. Üniversite- sanayi iş birliği kapsamında AR-GE çalışmalarımızı hızlandırmak, 2021 yılı için iş ajandamızda yer alan hedeflerden biri.

Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile işbirliği protokolü yaptık. Yine İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile görüşmelerimiz var.

Gerek yeni tasarımlar gerekse yanmaz ya da daha sert ürünler noktasında çeşitli çalışmalarımız olacak. Tekiş Lastik olarak ciromuzun yüzde 15’ini AR-GE faaliyetlerine ayırıyoruz. Beş yıl içindeki hedefimiz, bu oranı yüzde 30 seviyelerine yükseltmek.”