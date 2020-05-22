Dijital sağlık uygulaması Helpsteps, adımlarınızın yardıma dönüşmesini sağlıyor. Uygulama kullanıcının günlük rutin olarak attığı adımları sayıyor ve gün sonunda kısa bir reklam izleyerek adımları yardıma çevirmek mümkün oluyor. 100 bin kullanıcıya ulaştıklarını söyleyen HelpSteps Kurucusu Gözde Venedik, minimum 5 milyon kullanıcıya ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor.

AYŞEGÜL SAKARYA PEHLİVAN

asakarya@ekonomist.com.tr

Hem spor yapıp hem de birilerine yardımcı olmak ister misiniz? Sorunuzun yanıtı evetse Helpsteps’in hikayesi ilginiz çekecek demektir. Helpsteps, aslında bir adımsayar sağlık uygulaması. Akıllı telefonlara ücretsiz olarak indirilebiliyor. Uygulama kullanıcının günlük rutin olarak attığı adımları sayıyor ve kullanıcı gün sonunda kısa bir reklam izleyerek adımlarını yardıma çevirebiliyor.

Dijital dünyaya uygun bir yardım platformu kurmayı hayal eden karı koca Erkut ve Gözde Venedik tarafından kurulan Helpsteps’in temelleri 2019 yılında atıldı. İnşaat mühendisi Erkut Venedik ve uzun yıllardır enerji sektöründe uzman mühendis olarak çalışan Gözde Venedik, dijital dünyada bir sağlık uygulaması hayallerini Helpsteps’le yardımlaşma platformuna dönüştürdü.

Gözde Venedik yola çıkış hikayelerini şu şekilde anlatıyor: “Eşim de ben de bir şekilde tarafımıza ulaşan yardım taleplerini geri çeviremeyen insanlarız. İhtiyaçlılara ulaşmak için bu zamanda en iyi yol dijital ve gerçek bir platform yaratmak diye düşündük.

Bu kadar çok derneği bir arada toplayan bir platform oluşturmak ve daha da önemlisi hiç para harcamadan insanlara yardım edebilme duygusunu herkese yaşatmak istedik. Bu konuda da dünyada bir ilk olduk.” Hacettepe Üniversitesi Teknokent’te proje üzerine bir yazılım şirketi kuran karı koca ilk günden bugüne gece gündüz çalışarak uygulamayı hayata geçirdi.

FARKLI DERNEKLER VAR

Adımsayar sağlık uygulaması olan Helpsteps farklı olarak adımları yardıma dönüştürüyor. Bunun için gün sonunda kısa bir reklam izlemek yeterli oluyor. Uygulamanın arka planında toplanan reklam gelirlerinin bir kısmı kişilerin attığı adımlara geri tanımlanıyor. Böylelikle herkesin attığı adımın mali bir değeri oluyor. Açılan yardımlaşma platformunda da insanlara attığı bu adımları dilediği dernek ya da yararlanıcıya bağışlama imkanı sunuluyor.

Helpsteps’in bir dernek ya da sivil toplum kuruluşu olmadığına dikkat çeken Venedik, “Bu yüzden kimseden para toplayamaz ve talep edemez. Kullanıcıyla güvenilir dernekleri aynı çatı altında toplamayı amaçlayan ücretsiz bir platformdur” diyor.

Kullanıcılarını hem sağlıklı yaşama teşvik eden uygulama, aynı zamanda hesap sahiplerinin gün içerisinde attıkları adımları günün sonunda bağışlama fırsatı sunuyor. Bağış ekranında ise farklı kategoriler yer alıyor. Sağduyu olarak adlandırılan bölümde; Kızılay, AHBAP Platformu, Kansersiz Yaşam Derneği ve Haçiko yerini alıyor.

Gönül Verdiklerim başlığı altında ise; UCİM, Dilsiz Dostlar, Dünya İşitme Engelliler Federasyonu ve Çocuklar İçin Söylüyoruz gibi önemli kurumlara bağış yapılabiliyor. Listeye eklenmeyi bekleyen 15’e yakın kuruluş var. Alt yapı çalışmaları devam ediyor.

Sağ Duyu ekranında bir de bireysel bir yararlanıcı yerini alıyor. Bu yararlanıcılar için belli bir adım bağışı hedefi konuluyor ve bu hedefe ulaşıldığında ihtiyacına göre belirlenen yardım işlemi gerçekleştiriliyor.

Amaca ulaşıldığında Sağ Duyu ekranında bir sonraki fayda bekleyen yararlanıcı için yeni adım bağışı hedefi konuluyor. Help Steps’te çok yakında Visa alt yapılı “HS kartı” da devrede olacak ve kullanıcılar hesaplarında biriken HS adımlarını belirlenen kategorilerde de harcama olarak da kullanabilecek.

GÜNLÜK 100 MİLYON ADIM BAĞIŞI

3 Ocak 2020’de tüm akıllı telefonlara indirilebilir hale gelen uygulamada, bugüne kadar yaklaşık 4 milyar 200 milyon adım bağışı yapıldı. Bu bağışlardan gelen reklam geliriyle ortalama 20 bin TL’lik bir bağış yapılmış oldu. Şu an da günlük ortalama 100 milyon adım bağışı yapılıyor.

Uygulama şimdiden uluslararası platformlara açılmış durumda. Şu an dünyanın her yerinden kullanılabiliyor. Toplam 61 ülkede aktif kullanıcısı olan şirket, çoklu dil seçeneği ile dünya genelinde daha çok insana ulaşmayı hedefliyor.

Türkiye’den sonra en çok kullanılan ülkeler Almanya, İngiltere ve Azerbaycan, devamında Avusturya, ABD, Fransa ve Hollanda yer alıyor. Venedik, “Bunlar daha çok yurtdışında yaşayan Türkler.

Çoklu dil seçeneği tamamlandığında bu oranlar artacaktır” diyor. Hali hazırda uygulamanın yaklaşık 100 bin civarında kullanıcısı var.

Uygulama şu an Türkiye ve hatta dünyada her ülkede eş zamanlı olarak kullanılıyor. Hedef minimum 5 milyon kullanıcıya ulaşarak çok daha büyük rakamlarda bağış toplayabilmek.

Bir ayda bir sandalye yerine günde 10 tekerlekli sandalye alabilmeyi hedeflediklerini söyleyen Venedik, “Ayrıca uygulamanın sadece Türkiye’de değil tüm dünyada en çok kullanılan sağlık ve sağduyu uygulaması olmasını istiyoruz ve çalışmalarımızı bu doğrultuda geliştiriyoruz.

Bu uygulamada bir kişinin bile önemi çok büyük. Aslında çok küçük gibi görünse de adımlar birleşince çok anlamlı oluyor. Ne kadar çok insana ulaşır ve insanlar ne kadar çok adım atılırsa bu hedeflerimize el birliğiyle kısa sürede ulaşabiliriz” diyor.

Dünyada en çok kullanılan sağlık uygulamaları Türkiye’ye de aynı popülerlikle dünya sıralamasını takip ediyor. Özellikle akıllı telefonların kullanım yaygınlığı ve akıllı saatler ile olan entegrasyon sayesinde sağlık ve egzersiz uygulamaları Türkiye’de de oldukça rağbet görüyor.

Venedik, Help Steps’in bu pazarda, kurguladığı motivasyon unsurlarıyla rakip uygulamaların önüne geçtiğine dikkat çekiyor. Yani standart bir adımsayardaki gibi size sadece veri göstermek yerine günlük daha fazla adım atmaya teşvik ediyor.

KORONA GÜNLERİNDE 750 BİN ADIM

Korona günlerinde herkesin evde olduğu bu dönemde de Helpsteps’te faydalanmak mümkün. Uygulama kapalı alanlardaki adımları da sayıyor. Gözde Venedik, “Uygulama adım atmak için bir motivasyon oluyor. Biz bu süreçte sosyal medya hesaplarımız üzerinden çok ciddi farkındalık paylaşımları oluşturduk ve oldukça da etkileşim aldık. Yine sosyal medyanın gücünden faydalandığımız bu süreçte sosyal medya hesaplarımız üzerinden başlattığımız meydan okuma kampanyalarıyla, canlı yayın sohbetleriyle kullanıcıların birbirlerini teşvik ederek ev içerisinde de hareket etmeleri için motive olmalarını sağlamaya çalıştık” diyor, izolasyon sürecinin başladığı 33 Mart haftasından itibaren ortalama 750 bin civarında adım sayısına ulaşıldı.