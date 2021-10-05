20 yıla yakın bir süre profesyonel olarak yüksek hacimli iş yapan hazır giyim, tekstil firmalarında görev yapan girişimci Dicle İpek Öztaşkın, kendi markasını yarattı. Latince ‘Nehir’ anlamına gelen ‘Rivus’u büyüten Öztaşkın, yurtiçinde büyüttüğü markasını 2022’de yurtdışında da taşımayı planlıyor.

KOBİ Girişim Eylül 2021 tarihli sayıdan

Ailesi finansçı ya da bankacı olmasını beklerken o çocukluğundan beri tutkuyla istediği moda tasarımcılığını seçti ve yıllarca moda dünyasının önde gelen markalarında çalıştı. 20 yıla yakın bir süre profesyonel olarak yüksek hacimli yurt dışı ve yurt içi, perakende satış ve tasarım yapan hazır giyim, tekstil firmalarında görev yaptı.

Kumaş seçimlerinden koleksiyon tamamlayıcı ürün tedari-ğine, aksesuar seçimlerinden ürün fiyatlandırma ve satış performans analizlerine kadar bir ürünün tasarlanmasından daha sonra satışa hazır hale gelmesine, mağazada müşteri ile nasıl buluşacağına ve teşhir edileceğine kadar olan tüm süreçte deneyim kazandı.

Edindiği tecrübelerinden sonra da kendi markası Rivus’u kurdu. Markasının adını önemli bir nehir olan Dicle’den yani kendi isminden esinlenerek seçti.

‘Rivus’ Latincede ‘Nehir’ demek, İngilizcedeki river kelimesinin kökeni Rivus’un kurucusu Dicle İpek Öztaşkın ile marka yolculuğundan hedeflerine kadar pek çok şeyi konuştuk.

Satış kanallarınız hakkında bilgi verir misiniz?

Rivus olarak şu an mağazalarımız ve online alışveriş alt yapılı www.rivus.com.tr sitemiz üzerinden satış yapıyoruz. Şu an için yurtiçinde; sahil şehirlerinde ve İstanbul’da mağaza açmak ile ilgili planlarımız var. Yurtdışı için de bilinen ve yüksek işlemli alışveriş sitelerinde konumlanma planlarımız bulunuyor.

Tüm bunlarla beraber Rivus aplikasyonumuzu hayata geçirmeyi istiyorum; şu anki çalışmalarımıza göre de kısa süre içinde bu aplikasyonu kullanmaya başlayacağız. Aplikasyon ile canlı satışı hedefliyoruz.

Mağazalarınız var mı, kaç tane, hedef kaç mağaza?

Şu an İstanbul’da iki mağazamız bulunuyor. Reşit-paşa ve Bebek’te bu mağazalarımız. İstanbul’da mağaza sayımızı arttırmayı planlıyoruz.

Bununla beraber yurtiçinde Rivus adına stratejik şehirlerde de yeni mağazalar açma hedeflerimiz var. 2022 hedeflerimiz arasında doğru koşullar sağlanarak Rivus’u yurtdışına da taşımak istiyoruz.

İhracat yapıyor musunuz? Kaç ülkeye, hedef pazarlarınız nereler?

Evet; online sitemiz üzerinden micro ihracat yapıyoruz. Toptan satış olarak da Lübnan ve Rusya var. Bizim hedef pazarımız aslında ABD, Avrupa, Güney Amerika var. Şu anda en çok satış yaptığımız yer Almanya ve Belçika. Hedefimiz online sitemizden yurt dışı satış işlemlerini arttırmak ve macro ihracat yapan bir marka olmak.

Yurtdışı planlarınız neler?

Yurt dışındaki planlamayı sahil şehirleri ve bölgelerine göre yapıyor olacağız. Yurt dışı menşei online sitelerine önümüzdeki sezon gireceğiz. Net-a-porter, Farfetch, Matchesfashion, Intermix; bu sitelerin başında geliyor. Planlı ve kontrollü büyümek ve bulunduğumuz konjonktüre! şartları fırsata çevirmek, markamız için çok önemli.

Markanızın öne çıkan yanları neler?

Zamansız, mevsimsiz, tamamlayıcı, çabasız, sade ve kimlikli olması…

Üretimi nerede yapıyorsunuz? Kendi atölyeleriniz mi var?

Çalıştığımız büyük bir üretici firma var ve onun altında da bize farklı segmentte ürün diken, üreten atölyeler var.

Kaç çalışanınız var, yılda kaç koleksiyon hazırlıyorsunuz?

Merkez ofisimizde 10 kişi çalışıyor. Satışlarımıza yönelik tüm işletim sistemi servislerini, dijital platformdaki tüm medya, marketing, sosyal medya hizmetlerini, iş birliği yaptığımız profesyonel firmalarla yürütüyoruz. Yılda 2 kez koleksiyon hazırlıyoruz. Modellerimiz her hafta yeni ürün girecek şekilde üretim planlamasıyla hazırlanıyor.

Tasarımlar sizin elinizden mi çıkıyor?

Evet. Tabii ki tüm satış analizlerine göre de stilize ediyoruz.

KOLEKSİYONDA NELER VAR?

YENİLENEN STİLLER

Her koleksiyonumuzda bir kadının ihtiyaç duyacağı parçalara yer veriyoruz. Aynı felsefeyi bu sene ilk defa hayata geçirdiğimiz beach koleksiyonumuzda da ortaya koyduk; sadece mayo ve bikini yapmadık, plaj giyimini tamamlayan pareo etekler, pantolonlar, kimonolar, elbiseler, gömleklere kadar yer verdik.

Koleksiyonlarımızı renk çeşitleri dahil geniş tutmaya özen gösteriyoruz. Şu an sezonla beraber mağazalarımızda kendini göstermeye başlayan yeni FW 2021 – 2022 koleksiyonumuzun ismi New Reset; sloganı ise “Yenilenen İnsanlar, Yenilenen Stiller”…

YENİ TASARIMLAR

İsmini New Reset koyduk çünkü iki senedir pandemi ile yaşadığımız, tüm olaylar, tüm değişimler, değişiklikleri ve ardından da dünyadaki yepyeni başlangıca işaret etmek istedik. Bununla beraber pandemi ile beraber değişen alışkanlıklarımıza, başka bir yeniye alışma düzenine de değindik.

Covid – 19 ile birlikte gündelik yaşantımızdaki yeni değişimleri, yeni tasarımlarımızda resmettik. New Reset koleksiyonunda, deri montlara, deri pantolonlara, şort ve eteklere, baskılı supersize vatkalı tracksuitlere, deri tulumlara, renkli oversize trikolarla kombinli pantolonlara, triksuitlere, tshirt – bodylere yer verdik. Alışılagelmiş ve değişmeyen renklerimiz olan siyah, haki, taba, mürdüm, taupe ve beyaz renkleri hakimiyetlerini korumaya devam ettiler.