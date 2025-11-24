ARA
  Sözleşmeli öğretmen ataması kura töreni nereden izlenir? 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları canlı izleme

Sözleşmeli öğretmen ataması kura töreni nereden izlenir? 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları canlı izleme

Türkiye genelinde binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği 15 bin sözleşmeli öğretmen atama töreni, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gerçekleşiyor. Tören, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 14:30'da başladı. Peki Sözleşmeli öğretmen ataması kura töreni nereden izlenir? 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları canlı izleme



Sözleşmeli öğretmen ataması kura töreni nereden izlenir? 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları canlı izleme

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için kritik süreç bugün (24 Kasım 2025 Öğretmenler Günü) tamamlanıyor. 17-21 Kasım tarihleri arasında yoğun bir şekilde tercihlerini yapan on binlerce öğretmen adayının heyecanı dorukta. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla saat 14:30'da başlayan tören ile görev yerleri an itibarıyla ilan edilmek üzere.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KURA TÖRENİ CANLI İZLEME EKRANI

Öğretmen atama kura sonuçları MEB'in youtube kanalı ve X (Twitter) hesabı üzerinden canlı yayınlanmaktadır.

MEB SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN KURA TÖRENİ CANLI İZLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sonuçlara Erişim Kanalları

Törenin tamamlanmasının hemen ardından atama sonuçlarınızı aşağıdaki iki resmi kanal üzerinden kontrol edebilirsiniz:

e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr adresinde "Milli Eğitim Bakanlığı / Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonucu Sorgulama" hizmeti.

MEB Resmi İnternet Sitesi: meb.gov.tr adresinde Personel Genel Müdürlüğü sayfasında yer alacak sorgulama ekranı.

0
