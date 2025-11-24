ARA
  • Eğitim
  e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu: MEB ilk atama sonuç ekranı

e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu: MEB ilk atama sonuç ekranı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için bekleyiş sona erdi. Sonuçlar resmen ilan edildi. İşte e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu ve MEB ilk atama sonuç ekranı


Son Güncellenme:
e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu: MEB ilk atama sonuç ekranı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından aylardır süren heyecanlı bekleyiş sona erdi. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen törenle resmen açıklandı. Öğretmen adaylarının aylardır süren heyecanlı bekleyişi sona erdi. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları resmen ilan edilmiş olup, atanmaya hak kazanıp kazanmadığınızı öğrenmek için gözlerinizi çevirdiğiniz resmi kanallar an itibarıyla aktif.

 

e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu

 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları resmen açıklandığı için, atamaya hak kazanıp kazanmadığınızı öğrenmek için en güvenilir ve hızlı yöntem e-Devlet Kapısı'dır.

Adaylar, e-Devlet'te bulunan "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden sonuçlarını an itibarıyla sorgulayabilirler.

Sonuç Sorgulama Adımları

Giriş: turkiye.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Arama: Arama çubuğuna "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" yazarak ilgili hizmete ulaşın.

Sorgulama: Hizmete tıkladığınızda atama sonucunuz doğrudan listelenecektir.

ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MEB Üzerinden Sorgulama Adımları

Atama sonuçları açıklandığına göre, bu adımları takip ederek atama sonucunuzu ve görev yerinizi kolaylıkla öğrenebilirsiniz:

Giriş: MEB'in resmî internet sitesi meb.gov.tr adresine gidin.

Duyurular: Ana sayfadaki "Duyurular" veya "Personel Genel Müdürlüğü" bölümünü kontrol edin.

Sorgulama Ekranı: "Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları Sorgulama Ekranı" bağlantısını bulun ve tıklayın.

Bilgileri Girin: T.C. Kimlik Numaranızı ve istenen diğer doğrulama bilgilerini (örneğin, doğum tarihi veya doğrulama kodu) girerek sorgulama işlemini tamamlayın.

15 BİN Öğretmen Ataması Branş Dağılımı

Branş AdıAyrılan Kontenjan
Sınıf Öğretmenliği4.378
Özel Eğitim Öğretmenliği3.087
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği1.802
Okul Öncesi Öğretmenliği1.321
İngilizce Öğretmenliği757
