e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu: MEB ilk atama sonuç ekranı

MEB Üzerinden Sorgulama Adımları

Atama sonuçları açıklandığına göre, bu adımları takip ederek atama sonucunuzu ve görev yerinizi kolaylıkla öğrenebilirsiniz:

Giriş: MEB'in resmî internet sitesi meb.gov.tr adresine gidin.

Duyurular: Ana sayfadaki "Duyurular" veya "Personel Genel Müdürlüğü" bölümünü kontrol edin.

Sorgulama Ekranı: "Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları Sorgulama Ekranı" bağlantısını bulun ve tıklayın.

Bilgileri Girin: T.C. Kimlik Numaranızı ve istenen diğer doğrulama bilgilerini (örneğin, doğum tarihi veya doğrulama kodu) girerek sorgulama işlemini tamamlayın.