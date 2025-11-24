e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu: MEB ilk atama sonuç ekranı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından aylardır süren heyecanlı bekleyiş sona erdi. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen törenle resmen açıklandı. Öğretmen adaylarının aylardır süren heyecanlı bekleyişi sona erdi. 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları resmen ilan edilmiş olup, atanmaya hak kazanıp kazanmadığınızı öğrenmek için gözlerinizi çevirdiğiniz resmi kanallar an itibarıyla aktif.
e-Devlet sözleşmeli öğretmenlik atama sonucu
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları resmen açıklandığı için, atamaya hak kazanıp kazanmadığınızı öğrenmek için en güvenilir ve hızlı yöntem e-Devlet Kapısı'dır.
Adaylar, e-Devlet'te bulunan "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" ekranı üzerinden sonuçlarını an itibarıyla sorgulayabilirler.
Sonuç Sorgulama Adımları
Giriş: turkiye.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle giriş yapın.
Arama: Arama çubuğuna "Sözleşmeli Öğretmenlik Atama Sonucu Sorgulama" yazarak ilgili hizmete ulaşın.
Sorgulama: Hizmete tıkladığınızda atama sonucunuz doğrudan listelenecektir.
ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
MEB Üzerinden Sorgulama Adımları
Atama sonuçları açıklandığına göre, bu adımları takip ederek atama sonucunuzu ve görev yerinizi kolaylıkla öğrenebilirsiniz:
Giriş: MEB'in resmî internet sitesi meb.gov.tr adresine gidin.
Duyurular: Ana sayfadaki "Duyurular" veya "Personel Genel Müdürlüğü" bölümünü kontrol edin.
Sorgulama Ekranı: "Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları Sorgulama Ekranı" bağlantısını bulun ve tıklayın.
Bilgileri Girin: T.C. Kimlik Numaranızı ve istenen diğer doğrulama bilgilerini (örneğin, doğum tarihi veya doğrulama kodu) girerek sorgulama işlemini tamamlayın.