Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması için beklenen gün nihayet geldi. Tercih sürecini tamamlayan binlerce öğretmen adayı için atama sonuçları, anlamlı bir gün olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde erişime açılacak.
Öğretmen atama sonuçları açıklandı mı?
Son dakika bilgisine göre, binlerce öğretmen adayının heyecanla beklediği 15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları henüz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmi olarak ilan edilmedi.
Atama sonuçlarının açıklanacağı törenin tarihi ve saati kesinleşmiştir:
Tören Saati: Bugün (24 Kasım 2025 Pazartesi) saat 14:30
Yer: Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenecek tören.
Ataması yapılacak 15 bin öğretmen adayının görev yerleri, bu törende ilan edilecektir
15 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
MEB Resmi İnternet Sitesi Üzerinden Sorgulama
MEB, atama sonuçlarının ilan edilmesi için genellikle özel bir sorgulama ekranı yayımlar:
Adım 1: MEB'in resmi internet sitesine meb.gov.tr adresinden giriş yapın.
Adım 2: Ana sayfada veya "Personel Genel Müdürlüğü" bölümünde yer alacak olan "Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonuçları Sorgulama Ekranı" bağlantısını bulun ve tıklayın.
Adım 3: Açılan ekranda talep edilen T.C. Kimlik Numaranız ve diğer kimlik doğrulama bilgilerinizi (doğum tarihi, güvenlik kodu vb.) eksiksiz girin.
Adım 4: Sorgulama işlemini tamamlayarak atama sonucunuzu görüntüleyin.
e-Devlet Kapısı Üzerinden Sorgulama
e-Devlet, sonuçlara ulaşmanın en hızlı ve güvenilir yollarından biridir:
Adım 1: turkiye.gov.tr adresine giderek T.C. Kimlik Numaranız ve şifrenizle e-Devlet Kapısı'na giriş yapın.
Adım 2: Arama çubuğuna "Milli Eğitim Bakanlığı Atama Sonuçları" yazarak arama yapın.
Adım 3: Listelenen hizmetlerden "Milli Eğitim Bakanlığı / Sözleşmeli Öğretmen Atama Sonucu Sorgulama" hizmetine tıklayın.
Adım 4: Atama sonucunuz, doğrudan bu ekranda listelenecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla saat 14:30'da düzenlenmesi planlanan törenin ardından sonuçların sisteme yüklenecek.
Öğretmenlerin Göreve Başlama Tarihi
Ataması yapılan öğretmenler, yasal prosedür olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması süreçlerinin tamamlanmasının ardından görevlerine şu tarihte başlayacaktır:
Göreve Başlama Tarihi: 19 Ocak 2026 Pazartesi
Bu tarih, yeni atanan öğretmenlerin 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi itibarıyla okullarındaki görevlerine başlayacakları anlamına gelmektedir.