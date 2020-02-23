Biz Bizze Anadolu'ya açılıyor - Ekonomist

Biz Bizze Anadolu’ya açılıyor
Kadınları istihdam ve girişimcilik alanında desteklemek amacıyla kurulan BizBizze Kadınlar İçin Fikir ve Destek Derneği, 2020’de Anadolu’ya açılmaya hazırlanıyor.
SİBEL ATİK
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Koçluk, mentorluk, danışmanlık, eğitim desteği içeren kapsamlı programlar düzenleyen dernek, İstanbul’da düzenlediği girişimcilik eğitimlerini artık potansiyeli olan Anadolu kentlerine de taşıyacak.
“Birlikte. Daha Güçlü” sloganıyla kadınları sosyal ve ekonomik yaşamda desteklemek üzere, J.P. Morgan Vakfı’nın finansal katkısıyla sosyal bir girişim olarak yola çıkan ve 2017 yılında dernekleşen BizBizze Kadınlar İçin Fikir ve Destek Derneği, 2020’de Anadolu’ya açılmaya hazırlanıyor.
Koçluk, mentorluk, danışmanlık, eğitim desteği içeren kapsamlı programlar düzenleyen dernek, İstanbul’da düzenlediği girişimcilik eğitimleriyle şuana kadar 600’ün üzerinde kadına dokundu.
İstanbul merkezli faaliyet gösteren derneğe Anadolu’nun birçok kentindeki girişimci kadınlardan da talep gelmeye başladı.
Sosyal bir girişim olarak 2016 yılında çalışmalara başlayan ve kadınların iş hayatında güçlenmesine eğitim çalışmalarıyla destek veren BizBizze Kadınlar İçin Fikir ve Destek Derneği Başkanı ve Girişimcilik eğitmeni Özden Anık Tekir, “Üç yıldır yaptığımız çalışmaları artık İstanbul’dan Anadolu’ya taşımak istiyoruz.
İlk etapta Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep’ten gelen yoğun talepleri karşılamak istiyoruz. Sonrasında diğer illere de yayılacağız” diyor.
KOÇLUĞA YOĞUNLAŞACAK
Son iki yılda 354 kadına verilen girişimcilik eğitimlerinin yanı sıra işini geliştirmek isteyen KOBİ’lere ve işe ara vermiş olan kadınlara geçiş eğitimleri veren dernek, 2019 yılında eğitim programlarını daha da olgunlaştırdı.
BizBizze çatısı altında kadın girişimcilere mentor desteği vermek isteyen 110 gönüllü mentor adayı ile temas edildi. Bunlar içerisinden deneyim ve bilgisi adayların ihtiyacı ile eşleşen mentorlerle programa başlarken diğer gönüllü adaylarla da iletişim sürdürülmeye devam edildi.
Dernek, yeni dönemde süren girişimcilik programlarının koçluk ve mentorluk bacaklarına yoğunlaşmayı hedefliyor.
ÖNCE POTANSİYELE BAKILACAK
İstanbul dışındaki şehirlerde de daha fazla kadın girişimciye ulaşmak hedefiyle çalışmalarını sürdüren dernek, Anadolu’daki potansiyeli görmek için öncelikle girişimcilik eğitimleri açarak ilerleyecek.
BizBizze Kadınlar İçin Fikir ve Destek Derneği Başkanı Özden Anık Tekir, süren çalışmalarında derinleşmenin yanı sıra dernek tarafından oluşturulan bütünlüklü ve çok kapsamlı girişimcilik programını Anadolu’nun farklı şehirlerine götürmek üzere temaslarda bulunduklarını söylüyor.
Bulundukları kentlerde belediyeler, TOBB Girişimciler Ku-ekonomisinin önde gelen isimleriyle iş birliği yaptıklarını aktaran Tekir şu sözlerle devam ediyor: “Amacımız sadece İstanbul’da değil, Türkiye’nin tamamında kadın girişimciliğini güçlendirmek.
Öte yandan kadınların çalışma hayatına katılımını destekleyecek İşe 5 Adım Programından da elbette vazgeçmedik.
Kadın istihdamındaki artışın kalkınma ve refahı arttırdığına olan inancımızla bu programı da güçlendirecek çalışmalar içindeyiz. 2-3 günlük girişimciliğe giriş programları tasarlıyoruz.
İşbirliklerimizi geliştirmek ve güçlendirmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Programımızı güncelleyerek 2020’de kadın girişimcilere ve kurumsal hayatta yer almak isteyen kadınlara destek olmaya devam edeceğiz.”
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