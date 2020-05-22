32 yaşındaki kadın girişimci Seda Sezer Şahin’in temellerini Antalya’da attığı 1983 Beyoğlu Çikolata bugün Adana’dan Konya’ya kadar 15 şubeye ulaştı. Franhise sistemiyle büyüdüklerini söyleyen Şahin, ” 2020 yıl sonuna kadar bayi sayımızı 25’e yükseltmek istiyoruz. İran, Suudi Arabistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen teklifleri de değerlendiriyoruz” diyor.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

Seda Sezer Şahin, Doğu Akdeniz Üniversitesi İngilizce Halkla İlişkilerve Reklamcılık Bölümü’nü Yüksek Onur Belgesi alarak bitiren genç bir kadın girişimci. 32 yaşındaki Şahin, üniversiteyi bitirir bitirmez İstanbul’da önce TAV Kurumsal İletişim Bölümü’nde staj yapıyor.

Hemen ardından da sektörün lider firmalarına medya danışmanlık hizmeti veren bir ajansta medya sorumlusu olarak çalışıyor. 2013 yılında evlilik dolayısıyla Antalya’ya yerleşiyor. Burada medya iletişim danışmanlık hizmetinin çok profesyonel olmadığını fark ediyor.

Bu alanda bir süre freelance olarak çalışıyor. Ancak sonra farklı bir alanda fırsat yakalayıp girişimci oluyor. Seda Sezer Şahin ile kurduğu 1983 Beyoğlu Çikolata markasını ve hedeflerini konuştuk.

Çikolata işine girişiniz nasıl oldu?

Bir gün eşimle Antalya’nın en popüler ve işlek caddesinde yürürken bir tramvay sesi duydum. Bu tramvay sesi bana İstanbul’daki Beyoğlu çikolatasını anımsattı. Nostaljik meşhur Beyoğlu çikolatasının Antalya’da olmadığını fark ettim. Hemen araştırmalara başladım. İlk olarak bu nefis çikolataları, kendimize özgü hazırlayacağımız bir kahve ile misafirlerimize sunmalıyız diye düşündüm.

Önce ekip kurdum. Alanında deneyimli akademik eğitimler veren kahve eğitmenleri ve çikolata ustaları ile görüştüm. Bize özel reçeteler ile çikolata hazırlayabilecek çikolata fabrikalarının kurucu ve yöneticileri ile biraraya geldim. Bir firma ile anlaşıp üretim yapılmasına karar verdim. Bu işten büyük keyif aldığımı fark ettim.

Sonraki ne gibi gelişmeler oldu?

Antalya’nın en işlek ve popüler caddesinde 40 metrekare bir dükkân tuttum. Dükkân ayakkabı mağazası idi. Çikolata & kahve sistemine dönüştürmek çok uğraştırdı. Dekorasyonundan, menüsüne kadar her alanda Beyoğlu nostaljisini hissettirecek butik bir mekân olmalıydı.

Siyahın asilliği ile ahşap tonlarının sıcaklığını birleştirerek vintage renklerle son dokunuşları yaptım. Açıldığımızda kafenin önüne İstiklal’deki gibi salaş sandalye ve masalar koyduk. 15 masamız var ama yetişemiyoruz. Açık mutfak sistemi ile çalışıyoruz ve menümüz meşhur Kırma Beyoğlu çikolatası, Beyoğlu kahvesi, dünya kahveleri ve Benmari usulü erittiğimiz sütlü, bitter çikolatadan oluşan bize özel tatlılardan oluşuyor.

İşi öğrenmek için neler yaptınız?

İşi öğrenmek için Antalya’da bazı otellerde çalışan tatlı, çikolata ustalarıyla görüşmeler, denemeler yaptım. Bunun yanı sıra İstanbul ve yurt dışında üretim yapan çikolata fabrikalarını gezdim. İstanbul’da çikolata workshoplarına katıldım. Antalya’da çikolata yapma konusunda bir şeften eğitim aldım. Kendim de çikolata yapmayı öğrendim. Mutfağını bilmediğim bir işin sahibi olamazdım.

1983 Beyoğlu Çikolata & Kahve’yi açtığım ilk günden bayilik vermeye başladığım zamana kadar misafirlerimle hep birebir kendim ilgilenip, tüm siparişlerini kendim hazırladım. Asıl mesleğim olan PR işimi markama yansıtmak beraberinde farklı talepleri de gündeme getirdi. Antalya’da kendi markamın PR’ını yaptığımı fark eden markalar kendi markalarına yönelik danışmanlık talep etmeye başlayınca ikinci girişimim olarak PERA Ulusal Medya İletişim Danışmanlık ajansını hayata geçirdim.

Bayilik vermeye nasıl başladınız?

2015 yılında ilk şubemi açtığımda franchise sistemi ile büyümek hiç aklımda yoktu. Farklı şehirlerden gelen turistler ve Antalyalılardan gelen ‘Franchise vermeyi düşünmüyor musunuz?’ sorusu, kafeye telefonla gelen bayilik talepleri ile konu üzerinde araştırma yapmaya başladım. Sistemle ilgili 2 yıl boyunca ekip kurma ve diğer süreçler üzerinde titizlikle çalıştım. Marka franchise şartlarımızı belirledim.

2017 yılında, ‘Bayilik veriyoruz’ diye herhangi bir duyuru yapmadan kafemize gelip bayilik almak isteyen Muğla’dan yatırımcımıza ilk bayiliğimizi verdim. Daha sonra Antalya, Mersin, Adana, Balıkesir, Yalova, Karabük, Silifke, Konya, Kütahya, Şanlıurfa, Afyon, İstanbul olmak üzere kısa sürede 15 bayiye ulaştık.

Tercih edilmenizi neye bağlıyorsunuz?

Bunu en büyük nedeni menümüzün kolay yapılabilir olması, çok kalifiyeli bir personel ihtiyacımızın olmaması… Bunun yanı sıra çikolata ve kahve bir tüketiciyi ne kadar mutsuz edebilir ki? Memnuniyetsizlik riskimiz az, kar marjlarımızın yüksek olması kısa sürede büyümemize katkı sağladı.

Franchise koşullarınız ne?

Markamıza yönelik franchise koşullarımız; 50 bin TL marka isim hakkı bedeli ve aylık cirodan yüzde 4 kar payı alıyoruz. Girişimcilerde aradığımız en önemli özellik işin başında durulması.

Üretimi nasıl nerede yapıyorsunuz?

Üretimi şehir dışında bilinen bir çikolata fabrikasında markama özel hazırladığım reçeteler ile vererek hazırlatıyorum. Hazırlanan çikolata ve çeşitleri 1983 Beyoğlu logolu olarak sadece markama özel hazırlanıyor. Hijyen ve temizlik alanında ödül alan bir fabrika. Çalışanların çoğu kadın olduğundan çikolatalar büyük özen ve titizlikle hazırlanıp paketlenip bayilerimize ulaştırılıyor.

Hedefleriniz nedir?

Kendi emeklerim ile kurduğum markamın titizlikle çalışılan özel reçetelerle hazırlanan çikolata, tatlı ve kahve çeşitlerini tüm Türkiye’de ve yurt dışında yayılmasını sağlamak. 2020 yıl sonuna kadar bayi sayımızı 25’e yükseltmek istiyoruz. İran, Suudi Arabistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden gelen teklifler var , değerlendirme aşamasındayız .

İşinizi taşımak istediğiniz nokta nedir?

Kafe sisteminin yanı sıra AVM ve işlek caddeler için oluşturduğum endüstriyel tescilli Beyoğlu tramvayı şeklinde self servis çikolata & kahve hizmeti veren kiosk modeli oluşturdum. Üzerinde uzun süre emekle çalıştığım bu modeli yurt dışında kalabalık caddelerde olmasını sağlayarak İstanbul’un Beyoğlu semtini oradaki tutkunları ile buluşturmak istiyorum. Bunun yanı sıra çikolata üzerine büyük bir üretim fabrikası kurarak misafirlerime denenmemiş lezzetlerden oluşan eşsiz bir çikolata deneyimi yaşatmak istiyorum.

İŞİNİ NASIL GELİŞTİRDİ?

TRENDLERİ İZLİYOR

Yurt dışı ve yurt içinde çikolata & kahveye yönelik trendleri takip ederek bunun yanı sıra kendimiz de dokunuşlar yaparak sürekli menümüze yeni bir şeyler ekliyoruz.

YENİ ÜRÜNLER

Erittiğimiz bitter & sütlü çikolataları taze meyvelerle birleştirerek Beyoğlu Kraliçesi, Tatlı Saksı, çubukta çikolata, Çikolata Kulesi gibi yeni ürünler, reçeteler çalıştık.

DÜNYA KAHVELERİ

Yemeğe duyulan saygının kahveye de duyulması için oluşan 3’üncü nesil kahve dalgasına yönelik menümüzde yeni demleme yöntemleri ile taze çekilen çekirdeklerden hazırlanan dünya farklı dünya kahve seçenekleri ekledik.