Pandemi ile birlikte eğitimin online platforma taşınması beraberinde birtakım zorlukları da getirdi. Global görsel çözüm sağlayıcısı ViewSonic, eğitim sektörü için özel olarak geliştirilen myViewBoard ekosistemini öğretmenlerin kullanımına ücretsiz olarak açtı.

Levent Gökmen Demirciler

lgokmen@ekonomist.com.tr

Global görsel çözüm sağlayıcısı ViewSonic, uzaktan ve hibrit eğitim ortamları için geliştirdiği myViewBoard yazılımını, pandemi nedeniyle Türkiye’nin her yerindeki eğitim kurumlarının ve öğretmenlerin kullanımına ücretsiz olarak açtı. Sunduğu görüntü teknolojileri ile global bir oyuncu olan View-Sonic, sadece bir ekran üreticisi değil aynı zamanda eğitim, sunum ve birlikte çalışma için optimize edilmiş çeşitli servisleri bünyesinde barındıran bir ekosistem barındırıyor.

Dijitalleşmede en çok sıkıntı yaşayan alanlardan biri olan eğitim sektörü için özel olarak geliştirilen myViewBoard ekosistemi, sunduğu çözüm ile öğretmenlerin hayatını kolaylaştırıyor. Öğretmenlere ilgi çekici etkili içerikler hazırlama, dijital alanda bir sınıf ortamı oluşturma ve yönetme gibi birçok imkân sunan ekosistem, kullanıcı dostu yapısı ile öğretmenlerin eğitim teknolojilerine bakışını değiştiriyor.

ViewSonic, Türkiye, Orta ve Doğu Avrupa Bölge Müdürü Hasan Koçyiğit, eğitim profesyonelleriyle yapılan görüşmeler ile yaşanan sorunların tespit edilerek myviewBoard’un eğitim odaklı geliştirildiğini söylüyor.

Dijital eğitimin öğretmenler için yeni bir alan olması, öğretmenlerin ilgi çekici dijital içerikler hazırlamasının karışık bir süreç olduğuna dikkat çeken Koçyiğit, “Sürecin vakit alan zorlayıcı yönlerini, uzun öğrenme eğrisinin etkilerini, eğitimde çok fazla dikkat dağıtıcı etmen olması, sınıf yönetiminin zorlaşması ve esnek olmayan çalışma alanlarının ortaya koyduğu zorluklara çözüm sunuyoruz.

myViewBoard ekosistemimiz, öğrencilerin yaşadığı zayıf etkileşim, dikkat dağınıklığı, düşük katılım gibi sorunlarını da barındırdığı özellikler ile ortadan kaldırıyor” diye konuşuyor.

1 MİLYON KULLANICI

ViewBoard interaktif tahtaları ve tüm tahtalar ile uyumlu olan myViewBoard, şu an dünyada 1 milyonun üzerinde kullanıcı tarafından kullanılıyor. Öğretmenlerin kendi kişiselini oluşturmalarına olanak tanıyan, bulut üzerinde çalışan, paylaşım ve katılım araçları gibi birçok aracı içeren myViewBoard ekosistemi, barındırdığı özellikler sayesinde farklı farklı platformlardan tablo, video, içerik alarak ders hazırlayan öğretmenlere, dijital bir tahtanın kolaylığında, platformdan hiç çıkmadan ders içeriği hazırlama imkanı barındırıyor.

Ekosistemde öğrencilere de her zaman ders kayıtlarına ulaşabilmeleri, böylelikle istedikleri zaman tekrar yapabilmeleri imkânı sunuluyor. myViewBoard, Google, Microsoft, Amazon, Intel gibi ekosistemlerle entegre olabildiği gibi, Windows, Apple, Android, Google gibi platformlar üzerinden de erişilebilir özellikte. Ayrıca, Google Drive, Box, Dropbox, OneDrive bulut altyapıları ile direkt entegre olabiliyor.

Zoom, Gotome-eting, Teams, Youtube, Facebook, Workp-lace, Twitch gibi yayın platformları üzerinden paylaşılabilirken, Google Classroom gibi LMS/ÖYS (Learning Management System/Öğrenim Yönetim Sistemi) ile birlikte çalışabiliyor. Youtube, Khan Akademi, my-ViewBoard Clips gibi dijital içerik ve müf-redetlara da reklamsız erişebiliyor. myViewBoard sahip olduğu özellikleri ile rakiplerinden ayrıştığına dikkat çeken Koçyiğit, cihazlar ve giriş yönteminde birleşik kullanıcı deneyimi ile geliştirilen tek beyaz tahta ekosistemi eski eğitim dosyası formatlarıyla uyumlu ve ortak noktada birleşen tek yazılım olduğuna dikkat çekiyor.

Koçyiğit, evden eşzamanlı öğretim için video konferans ve canlı yayın hizmeti ile tekli oturum açma (SSO) özelliğine sahip tek beyaz tahta yazılımı ekran paylaşımı ve yayın işlevine sahip tek beyaz tahta ekosisteminin evden kesintisiz eşzamanlı öğretim için tümleşik video seçeneği sunan tek bulut tabanlı yazılım olduğunu da belirtiyor.

ÖĞRETMENLERE DESTEK

Teknoloji büyük bir paya sahip ama eğitimde yeni teknolojilerin insan odaklı olması gerekiyor. Gelişen sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik teknolojileri insan-insana olan iletişimi zayıflatıyor. Geliştirdikleri her teknolojiyle öğretmenin rolünün güçlenmesini desteklediklerini belirten Koçyiğit, şunları söylüyor: “Hızlı bir değişim dönemindeyiz ve bu süreçte öğrenciler yeni araçlara iyi adapte olurken, öğretmenler yepyeni bir dizi zorluğun olduğu yeni bir ortama atıldı.

Şimdi, teknoloji şirketlerinin karşılaştığı zorluk, yüz yüze ve uzaktan modelleri eğitmenlerin öğretme yöntemlerini önemli ölçüde değiştirmek zorunda kalmayacakları şekilde bir araya getirmektir. Video konferans yazılım platformları hızlı bir çözümdür, ancak sınıflar için uzun vadeli bir alternatif değildir. Önemli olan hem öğretmenler hem de öğrenciler için sınıflardan ev ortamlarına sorunsuz geçişi mümkün kılan sezgisel bir çözüme sahip olmaktır.

Donanım sadece bir araç. Esas iş yazılımla gerçekleşiyor. Teknolojinin öğretmenin yerini alması değil, yanında kılavuzluk etmesi gerekir. Burada da devreye geliştirdiğimiz myViewBoard giriyor.”

K-12’den yüksek öğrenime kadar, ortak çalışmayı destekleyen etkileşimli ekranları ve myViewBoard ekosistemi sınıf katılımını ve dijital öğrenmeyi geliştiren çözümleri bir arada barındırıyor. myViewBoard’un çok sayıda farklılaştığı nokta var.

Beyaz sayfadaki YouTube linki ile bir video içeriğin reklamsız olarak ve yetişkin içeriklerinden arındırılmış olarak ders içeriklerine eklenebilmesi, hem Windows, hem Android hem de online aynı sezgisel ara yüzü kullanması, yapay zeka kalem ile çizilen herhangi bir objeyi tanıması bunu web’de veya YouTube’da arayıp sadece sürükle bırak ile sayfaya taşıyabilmesi, tümleşik internet tarayıcısı ile herhangi bir içeriği kanvasa almak, metni seçmek ve bunu hecelerine ayırmak, sıfat ve zamirleri göstermek, 70’den fazla dile çevirmek, sınav, anket gibi aktiviteleri herhangi bir platformda hızlı bir şekilde yapabilmek gibi birçok özellik içeriyor.

NEREDEN KAYIT YAPILIYOR?

ViewSonic’in pandemi nedeniyle eğitim sektöründe yaşanan sıkıntıların minimuma indirilmesine destek olmak için ücretsiz sunduğu myViewBoard ekosistemini kullanmak, sunduğu imkanlardan faydalanmak için öğretmenlerin www.myviewboard.com adresine girip kayıt yaptırmaları yeterli oluyor.