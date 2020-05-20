Belçikalı bir baba ve Türk bir annenin oğlu olan Xavier Schoonjans, profesyonel iş hayatından girişimciliğe geçiş yapan isimlerden biri. Avrupa’da doğup büyüdükten sonra 15 yıl önce Türkiye’ye taşınıyor.

Özlem Bay Yılmaz

obay@ekonomist.com.tr

Belçika’da yıllarca McCann Ercikson reklam ajansında, özellikle Coca-Cola için kampanyalar ve yeni ürünler üzere çalışan Schoonjans, Türkiye’ye geldiğimde de Grey World Wide da strateji planlama sorumlusu olarak görev yapıyor. Bu sayede Türk tüketicisini derinlemesine tanıyor.

Sonrasında müşteri tarafına geçen Schoonjans, bir enerji içeceğinin pazarlama sorumlusu oluyor. Bu marka için çalışken içecek pazarını yakından tanıyor. İlerleyen günlerde de içecek sektöründe fırsat gördüğü bir alanda girişimciliğe soyunuyor. Arkadaşı Adem Nar ile birlikte’Bota’ markasıyla tonik sektörüne giriş yapıyor.

Küçüklüğünden bu yana içeceklere ayrı bir düşkünlüğü olduğunu, büyüdükçe suyun dışında içilecek fazla alternatifler olmadığını düşünmeye başladığını söylüyor Xavier Schoonjans. İçeceklerin fazla şekerli ve katkı maddeli olmasından da rahatsızlık duyduğunu dile getiriyor.

Bunların iş fikri için çıkış noktası olduğunu söyleyen Xavier Schoonjans, şöyle devam ediyor: “Kendi içmek istediğim içecekler üretmek istiyordum. Bir gün, eskiden iş yaptığım markalardan birinin eski satış müdürü olan arkadaşım Adem Nar ile bu konuyu konuşurken, ‘hadi yeni bir marka çıkaralım ‘dedi ve Bota ortaya çıktı.”

YÜKSEK KALİTELİ TONİK

Tonik pazarı çok büyük bir pazarı temsil etmiyor. O yüzden çok fazla oyuncu da çekmiyor. Bu alanın içecek sektöründe büyümekte olan bir pazar olduğunu söyleyen Xavier Schoonjans, “Biz butik bir şirket olduğumuz için pazarın hacmi şimdilik bizim için yeterli.

Ancak tabi ki bu pazarın büyümesinde aktif bir rol üstlenmeyi de istiyoruz. Bota tonik, yüksek kaliteli bir tonik oldu. Ürünümüze olan güvenimiz nedeniyle yurtdışına da açılmayı planlıyoruz” diye anlatıyor.

“1 LİTRELİK ŞİŞE DÜŞÜNMÜYORUZ”

Türk tonik pazarında Coca-Cola Grubu’na dahil, açık ara pazar lideri olan Schwepps markası var. Bunun yanı sıra Thomas Henri ve Fever Tree gibi yüksek fiyatlı yabancı tonikler de bulunuyor. Bota’nın bu ‘niş’ alanda konumlanan yeni bir marka olarak dikkat çekiyor. Pazarda ciddi bir boşluk gördüklerini söyleyen Xavier Schoonjans, şöyle devam ediyor: “Boşluk gördüğümüz bu alanda büyümeyi hedefliyoruz.

Bota toniğin kalitesi premium tonikler ile rakipken, fiyatı giriş ürünle yarışıyor. Butik bir şirket olarak çok büyük bir pazar payı hedeflemiyoruz. Özelikle üst segmentten pazar payı edinmeyi planlıyoruz. Türkiye’de yüzde 100 doğal ve maden suyu ile üretilen tek toniğiz. Sadece 250ml cam şişede olacağız. Büyük volümler 1 litre pet şişede olmasına rağmen biz bunu düşünmüyoruz.”

COVİD-19 TONİK TÜKETİMİNİ ARTIRDI

Marka ağırlıklı olarak horeca kanalında olacaktı. Ancak tam lansman zamanında Covid-19 krizi patlayınca planlar değişti. Toniğin esas bileşeni olan ‘kinin’ maddesinin, korona virüsüne karşı iyi geldiği duyulunca, birden tonik patlaması yaşandı. Sonraki gelişmeleri Xavier Schoonjans şöyle anlatıyor: “Henüz hiçbir satış kanalımız hazır değilken, ortağımın Adem Nar’ın bayi kontakları bizi aramaya başladılar ve böylece dağılmaya başladık. Bunun yanı sıra Yemeksepeti.com’un Banabi online mağazası ile anlaştık. İlk konuşmamızda bizdeki potansiyeli gördüler ve bizi, yerel küçük şirket olarak, desteklemek istediler.”