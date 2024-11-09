ARA
DOLAR
34,38
0,46%
DOLAR
EURO
36,87
-0,60%
EURO
GRAM ALTIN
2966,97
-0,32%
GRAM ALTIN
BIST 100
9184,82
2,67%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Geliştirdiği yazılımı Giresun'dan 23 ülkeye sattı

Giresun'dan sağlık alanında geliştirdiği yazılımı dünyaya pazarlayan girişimci, TEKNOPARK imkanları ile çıtayı daha yukarıya taşıma hedefinde.

09 Kasım 2024 | 12:38
Geliştirdiği yazılımı Giresun'dan 23 ülkeye sattı

Yazılım mühendisi 44 yaşındaki Ersin İnan, Suudi Arabistan'da, tüp bebek merkezlerinin kullandığı bilgisayar yazılımı geliştirdi.

Ürünü firmalar aracılığıyla Birleşik Arap Emirlikleri, Filistin, Umman, Bosna Hersek, Katar ve Kuveyt'teki sağlık kuruluşlarına satan İnan, 4 yıl önce memleketi Giresun'a dönerek şirket kurdu.

Burada ivme yakalayan İnan, yazılım ürününü Nijerya, Gana, Etiyopya, Uganda, Somali gibi Afrika ülkelerinin yanı sıra İngiltere, İrlanda ve Malezya'daki sağlık kuruluşlarına da pazarladı.

Firmasının markalaşma sürecine katkı ve ürünün versiyonunun geliştirilmesi için yaklaşık bir ay önce Giresun TEKNOPARK'ta yerini alan İnan, 4 kişiye de istihdam sağladı.

İnan, TEKNOPARK'ın vereceği katkı ile firmasının alanında dünyada söz sahibi olmasını amaçlıyor.

Ersin İnan, AA muhabirine, ağırlıklı olarak Orta Doğu olmak üzere 23 ülkeye yazılım sattıklarını söyledi.

Yurt dışında yaşarken her zaman Türkiye'ye dönme isteği olduğunu belirten İnan, "Uzun yıllar Suudi Arabistan'da yaşadım, tabii ülke hasreti bir noktadan sonra kaçınılmaz duruma geliyor. Şu anda işimize ülkemizde devam ediyoruz." dedi.

İnan, yaklaşık 16 yıldır bu yazılım üzerinde çalıştığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Tedavi gören çiftlerin, kadın veya erkeklerin tüp bebek merkezlerine adım attıkları andan itibaren tedavileri tamamlanana kadarki tüm tıbbi ve tıbbi olmayan otomasyon süreçlerini geliştirdik. Tüp bebek merkezlerinin artık çok ciddi yazılım ihtiyaçları var. Bu ihtiyacı bizim yazılımımız aracılığıyla yüzde 100 kağıtsız ortamda sürdürebiliyorlar. Klinikte olmadan da online olarak işlemleri gerçekleştirebiliyorlar."

Yazılımı ilk olarak Suudi Arabistan pazarı için geliştirdiğini dile getiren İnan, daha sonrasında ise dünya ölçeğinde kullanılmaya başlanıldığını belirtti.

İnan, Giresun TEKNOPARK'ta daha önceden de yer almak istediklerini vurgulayarak, buranın bölgenin gözbebeği bir kurum olduğunun altını çizdi.

"TEKNOPARK'a girmemiz bize ciddi bir hareket kazandırdı"

Mevcut yazılımın yeni versiyonunun geliştirilmesini AR-GE projesi olarak TEKNOPARK'a teklifte bulunduklarını anlatan İnan, şunları kaydetti:

"Bu teklif kabul edildi. Sağ olsunlar bizi kabul ettiler. Şirketimizin ana merkezini de buraya taşıdık. Yazılım ekibimizle projemizin geliştirilmesine ve dünya pazarında bu alanda ihracat yaparak ülkemize rekabet gücü kazandırmak hem de dünya çapında bir ürüne sahip olmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

İnan, TEKNOPARK'ın ciddi katkılarının olduğunu vurgulayarak, "Burada gereksiz prosedürlerden arındırılmış olarak sadece işinize odaklanabiliyorsunuz. Aynı zamanda TÜBİTAK ve diğer devlet kurumlarından da projemiz için AR-GE fonları, markalaşma, patent, ürünün tescillenmesi süreci gibi konularda ciddi destek alabiliyoruz." diye konuştu.

TEKNOPARK'a kabul edilmenin ürünün ciddi bir noktaya geldiğinin göstergesi olduğuna işaret eden İnan, uzun yıllar burada çalışmaları devam ettirmek istediklerini söyledi.

İnan, iki yıl içerisinde çok daha fazla ülkeye ulaşmak istediklerini ifade ederek, "Biz yazılım mühendisleri yazılımı geliştiriyoruz projeler yapıyoruz ancak markalaşma, ürünü ticarileştirme ve diğer alanlar bildiğimiz, girdiğimiz alanlar değil. TEKNOPARK bize bu alanlarda çok ciddi danışmanlık veriyor ve eksiklerimizi kapatıyorlar. Dolayısıyla TEKNOPARK'a girmemiz bize ciddi bir hareket kazandırdı." değerlendirmesinde bulundu.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2966,97 -0,32%
  • ALTIN ONS 2684,55 -0,73%
  • BIST 100 9184,82 2,67%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,507 -0,232%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,39149 0,38705%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,6 -0,3596%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3757 0,4573%
  • EURO/DOLAR 1,0718 -0,7762%
  • EURO/TURK LIRASI 36,8697 -0,6033%
  • STERLIN/DOLAR 1,2921 -0,47218%
Borsa Haberleri
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
Borsada bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (8 Kasım)
Arçelik’ten (ARCLK) İtalya operasyonları hakkında açıklama
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)
Koç Holding'ten 3. çeyrek değerlendirmesi
Ülker'den bilanço değerlendirmesi
Emlak Konut GYO katılım bankalarından 3 milyar liralık ek finansman sağladı
Yabancılar borsada alıma geçti
Migros mağaza sayısını duyurdu
Türk Telekom'dan 3. çeyrek yorumları
GERİ
İLERİ
Borsa, altın, döviz... En çok hangi yatırım aracı kazandırdı?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 6796
Reeder Teknoloji’den olağandışı fiyat ve miktar hareketleri hakkında açıklama
Borsada dün geri alım yapan 9 şirket (7 Kasım)
Borsada bugün 1 hissenin fiyatında düzeltme var (8 Kasım)
Arçelik’ten (ARCLK) İtalya operasyonları hakkında açıklama
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (8 Kasım)
Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 2 şirket (7 Kasım)
Koç Holding'ten 3. çeyrek değerlendirmesi
Ülker'den bilanço değerlendirmesi
Emlak Konut GYO katılım bankalarından 3 milyar liralık ek finansman sağladı
Yabancılar borsada alıma geçti
Migros mağaza sayısını duyurdu
Türk Telekom'dan 3. çeyrek yorumları
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL