2021’i 10 milyon dolara yakın bir ciro ile kapatmayı planlayan Medianova’nın hedefleri büyük. Medianova CEO’su Serkan Sevim, “En büyük amacımız Türkiye’den global bir teknoloji şirketi olarak çıkarak Unicorn statüsüne erişmek ve beş sene sonra Nasdaq’da şirketi halka arz etmek” diyor.

KOBİ Girişim Eylül 2021 tarihli sayıdan

Dijital altyapı operatörü Medianova, kurulduğu 2005 yılından bu yana CDN, bulut depolama ve streaming çözümleri sunuyor. Pandemi döneminde internet kullanımının artmasıyla Medianova’nın toplam trafiği üç katına çıktı. 2021 yılını 10 milyon dolara yakın bir ciroyla kapatmayı planlayan şirket, global bir teknoloji şirketi olma hedefiyle ilerliyor.

Medianova CEO’su Serkan Sevim, “Seneye ciromuzu yüzde 50 büyütmek gibi bir hedefimiz olacak. Hedefimiz Unicorn statüsüne erişmek ve beş sene sonra Nasdaq’da şirketi halka arz etmek” diyor.

Bunun için ekibe, teknolojiye ve altyapıya yatırımların devam edeceğini söyleyen Serkan Sevim, şirketin yeni dönem hedeflerini anlattı.

Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?

1973 yılında İstanbul’da doğdum, Galatasaray Lisesi’nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun oldum. 1998 yılında ABD’de University of Baltimo-re’dan Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans diploması aldım. ABD’de eğitim aldığım yıllarda bir arkadaşım ile birlikte Türkiye’nin ilk internet şirketlerinden biri olan Mezun.com’u kurduk.

2010 yılında Mezun.com’daki hisselerimi satarak ilk başarılı çıkışımı gerçekleştirdim. Sonrasında, Türkiye’nin ikinci büyük çiçek şirketi konumunda bulunan, kurucusu olduğum 444cicek. com’daki hisselerimi de satarak ikinci başarılı çıkışımı yaptım. Bugün, kurucusu ve CEO’su olduğum Medianova’ya odaklanmış bir şekilde çalışmalarıma devam ediyorum.

Medianova ne zaman kuruldu, hikayesini anlatabilir misiniz?

2004 yılında yaptığımız bir AR-GE çalışması sonrası streaming işini geliştirmiştik. Yine aynı yıl Mezun.com çatısı altında Digitürk’ten yayın haklarını alarak dünyaya Türkiye Süper Ligi’ni streaming olarak satmaya başladık. Bu teknoloji ve iş tamamen benim ürettiğim bir modeldi. Sonrasında ne kadar büyük bir fırsatın üzerinde olduğumuzu gördüm ve büyütmek istedim.

Bu esnada Mezun.com’daki ortaklarım ise telekom işinde kalmak istiyordu. Dolayısıyla 2005 sonunda ayrılarak Medianova’yı kurdum ve streaming altyapı teknoloji ve servis sağlayıcısı olarak çalışmaya başladık. Digitürk de ilk müşterilerimizden biri oldu. Zaman içinde haber ve e-ticaret gibi büyük portallara CDN ürünümüz ile performans sağlayıcı olarak çalışmaya devam ettik. Oyun şirketlerine özel API hızlandırma ve WAF gibi güvenlik çözümleri sağlıyoruz.

2020 yılı nasıl bir yıl oldu sizin için?

2020 şüphesiz ki kimsenin beklemediği, öngörmediği olaylarla geçti. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs belki de hayatımızı kökten değiştirdi. Evlere kapandık, pek çok hizmeti online olarak almaya başladık. İşyerleri çalışanlarını evlerine yolladı, eğitimler uzaktan verilmeye başlandı.

Bu da yıllar içinde beklenen değişimin, dijital dönüşümün birkaç ay içinde hayata geçmesini sağladı. İçinden geçtiğimiz bu süreçte kendisini, işini, kattığı değeri dijitalleştirebilen ve teknolojik gelişmelere ayak uyduranlar hayatta kalırken, bu değişimi yapamayanlar yavaş yavaş kaybolmaya başladı. Görünen o ki teknolojiyle, dijitalleşmeyle işi olan, bir şekilde bu yeniliklere dokunan her sektör, her işletme 2020 yılında büyüme gösterdi.

Globalde olduğu gibi Türkiye’de de bu büyümeyi kesin bir şekilde gördük. Ülkemizde geçen sene dijital video platformları yani OTT sektörü yaklaşık olarak yüzde 300 büyürken e-ticaret sektörü yüzde 150 büyüdü. Medianova olarak toplam trafiğimiz üç katına çıktı ve global firmalar da dahil Türkiye’nin açık ara en büyük CDN operatörü oldu. Aynı şekilde dünyadan da gelen talepleri başarıyla karşılamaya devam ettik.

2021 yılı büyüme hedefiniz nedir?

En büyük amacımız Türkiye’den global bir teknoloji şirketi olarak çıkarak Unicorn statüsüne erişmek ve beş yıl sonra Nas-daq’da şirketi halka arz etmek. 2021’i 10 milyon dolara yakın bir ciro ile kapatacağımızı öngörüyoruz. Seneye de bu rakamı yüzde 50 büyütmek gibi bir hedefimiz olacak. Bunun için ekibe, teknolojiye ve altyapıya yatırımlarımız başta Ortadoğu ve Kuzey Afrika olmak üzere devam edecek. Nasdaq hayalimiz için bölgede en büyük operatör olmamız lazım ve bu yolda tüm ekip olarak koşmaya devam edeceğiz.

Yurtdışında hangi ülkelerde faaliyet gösteriyorsunuz?

Özellikle Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da büyümeye devam ediyoruz. Türkiye, Almanya, Hollanda ve Romanya’nın yanında Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde de faaliyet göstermekteyiz. İhracat tarafında konuşmak gerekirse 2020’de toplam gelirlerimizin yüzde 48 gibi bir oranı global pazarlardan geliyordu.

Toplam 14 ülkeye yazılım ve hizmet ihracatı yaptık. 2021’de bu rakam yüzde 65-70’lere çıkacak gibi görünüyor. Özellikle 2020 sonundan itibaren Çin’e de teknoloji ihracatı yaptığımız için son derece memnunum. Bu pazardaki oyuncuların bölgesel tedarikçisi olmak büyümemiz adına son derece kritik olacak.

2021 yılında yurtdışında ne kadarlık büyüme hedefliyorsunuz?

Geçtiğimiz son altı ayda Orta Doğu’da yaptığımız yatırımlar ve globalde yakaladığımız büyüme ile dünyadaki 18 global firma arasına girmeyi başardık, Türkiye’den ve Doğu Avrupa’dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan’ın da en hızlı CDN şirketi olduk. Şu anda sadece Ortadoğu pazarına bakarsak en büyük iki CDN şirketinden biri Medianova.

Açık konuşmak gerekirse 2021 sonu itibari ile Ortadoğu’da en büyük CDN şirketi olacağımızı düşünüyorum. Dünyadan gelen talepleri başarıyla karşılamaya devam ederken EMEA Böl-gesi’ndeki büyümemizi de sürdürüyoruz.

Bölgede, kullanıcıları olan oyun, e-ticaret ve OTT alanında hizmet veren şirketlere en iyi dijital performansı sağlamak için bu pazarlara yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca, bu ülkelerdeki internet ekosisteminin daha hızlı ve güçlü büyümesinde de aktif olarak rol alacağız. Global anlamda büyümek bizim için en önemli hedeflerden biri. Başarılı olup olmadığınızın en önemli göstergesi ise ihracat ve satışlar.

BİR NEVİ KARGO ŞİRKETİYİZ

CDN NEDİR?

CDN bu şirketlerin ‘dijital veri paketlerini’ taşıyan bir nevi kargo şirketi gibidir. Biz sitelerdeki görselleri, görüntüleri, canlı yayınları ve kodları ne kadar hızlı şekilde son kullanıcının cihazına taşırsak, internet ve siteler o kadar hızlı çalışır. Satışlar ve dönüşüm oranları artar. Müşteri memnuniyeti tavan noktasına ulaşır. Dolayısıyla dünyadaki tüm başarılı şirketler ve kurumlar altyapılarında bulut CDN kullanır.

GLOBAL PATENTİ VAR

Tamamı Türk mühendislerin kendi AR-GE merkezimizde ve teknoparkta geliştirdiği içerik dağıtım ağı (CDN) ile sekizi Türkiye’de olmak üzere dünyada 50 noktadan her gün milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyoruz. Beş adet global patenti olan altyapımız, toplam 24 ülkede “dağıtık bulut” olarak çalışıyor.

Yani bulut servisi anlık olarak globaldeki tüm noktalardan veriliyor. Bu sayede yüzde 100 kesintisiz bir altyapı yanında görselleri milisaniye bazında takip ettiğimiz bir performans ile sunuyoruz. Görüntüler donmuyor, müşteri memnuniyeti ve satışlar yükseliyor.