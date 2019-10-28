İnsan odaklı ofisler geliştiriyor
Temelleri 1984 yılında atılan BMS, uzun yıllardır ofis mobilyasının önemli markalarından Amerikalı Herman Miller markasını Türkiye’ye getiriyor. BMS ve Herman Miller Türkiye CEO’su Neslihan Işık, şirketlerin çalışma sistemlerini inceleyip ona göre çözümler geliştirdiklerini söylüyor.
Ayşegül Sakarya Pehlivan
asakarya@ekonomist.com.tr
Giderek artan rekabet ortamında şirketler çalışanlarını mutlu etmek ve yetenekleri çekmek için farklı stratejiler geliştirmeye çalışıyor. Dünyanın dev şirketleri çalışanlarının iş yerinde daha iyi hissetmeleri için sağlık ve iyileştirme programları düzenliyor.
Son dönemde çalışan bağlılığını artırmanın en önemli yollarından biri olarak sosyal ergonomi öne çıkıyor. Temelleri 1984 yılında atılan BMS de 35 yıldır Türkiye’de yenilikçi, ergonomik ve çalışan verimliliğini odak alan ofis tasarımları inşa etmeyi hedefleyen bir şirket…
BMS uzun yıllardır ‘living office-yaşayan ofis’ anlayışının geliştirilmesinde dünyada öncü role sahip olan Amerikalı Herman Miller markasını Türkiye’ye getiriyor.
TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ YATIRIM YAPIYOR
Uzun yıllar Amerika’da çalıştıktan sonra 2004 yılında Türkiye’ye dönerek aile şirketinin başına geçen BMS ve Herman Miller Türkiye CEO’su Neslihan Işık, iki sene içinde şirketin gelirini ikiye katladı.
Rekabetin artmasıyla Türkiye’de de şirketlerin bu alana yatırımlarının artmaya başladığını söyleyen Işık, son dönemde teknoloji şirketleriyle çalıştıklarını belirtiyor.
Türkiye’deki çalışma hayatına yönelik yapılan araştırmalara göre takım çalışmasına ve bireysel odaklanmaya uygun alanların, ofis planlarında yeterince yer verilmemiş olması çalışanların verimlilikleri üzerinde negatif etki yaratıyor.
Türkiye’nin bu ihtiyaçları karşılamakta dünyada ortalamanın altında. Işık, bu noktada bu konuya yatırım yapan şirketlerin farklılaşacağını söylüyor. Zira insan odaklı ofis tasarımlarıyla çalışan verimliliğini artırmak ve iş kaynaklı stresi azaltmak mümkün.
Işık, “Çalışanlarla yapılan sayısız araştırma gösteriyor ki doğru ve sağlıklı tasarlanmamış bir ofis çalışanları hem mutsuz ediyor, hem de verimliliği azaltıyor.
BMS olarak temel amacımız; çalışanın mutlu olduğu, verimliliğin yüksek olduğu çalışma ortamları tasarlayarak şirketlere katma değer yaratmak” diye konuşuyor.
BMS de bu noktada şirketlere özel çözümler geliştiriyor. Şirketlerin çalışma sistemini inceleyip ihtiyaca göre bir mimari plan çizen şirket, sonrasında kullanılacak ürünleri belirliyor.
Artık İK’yle ortak çalışarak proje geliştirdiklerini söyleyen Işık, “Yönetim şekillerinin değişmesi ofisleri de değiştiriyor. Yetenekleri çekmek isteyen şirketler yeni yönetim modellerine uygun tasarımlara yönelmeli” diyor.
BİNA STANDARDI BİLE DEĞİŞİYOR
Son dönemde dünyada ‘Wellbeing Bina Standardı’ diye bir kavram yaygınlaşıyor. Yapılan araştırmalara göre wellbeing sertifikalı binalarda çalışan ve yaşayan kişilerin fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak daha sağlıklı, daha üretken ve yaratıcı oluyor.
Wellbeing temalı ofis dekoru tercih eden firmalarda iş verimi artarken, işe devamsızlık günleri azalıyor. Wellbeing Bina Standardı, binaların kullanıcı sağlığını etkileyen unsurlarını hava, su, beslenme, aydınlatma, konfor, spor-aktivite ve zihin sağlığı olmak üzere yedi kategoride inceliyor.
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