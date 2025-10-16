16 Ekim borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 93,70 puan azalarak 10.370,78 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 26,68 puan ve yüzde 0,25 azalışla 10.437,80 puandan başladı. Gün içinde en düşük 10.335,21 puanı, en yüksek 10.562,29 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 93,70 değer kaybederek 10.370,78 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi önceki kapanışa göre 114,20 puan ve yüzde 1,0 değer kaybederek 11.267,29 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,86 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,74 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 2,98 ile madencilik, en çok değer kaybeden yüzde 2,98 ile inşaat oldu.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,49, sanayi endeksi yüzde 1,34, hizmetler endeksi yüzde 1,02 ve mali endeks yüzde 0,44 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 29'u prim yaptı, 68'i geriledi, 3 tanesi yatay seyretti.

Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Turkcell, Akbank ile Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

KÜRESEL PİYASALAR

Küresel piyasalarda, yatırımcıların odağında ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimine dair endişeler, ABD'den gelen güçlü bilançolar ve ABD Merkez Bankasına (Fed) dair iyimser faiz beklentileri yer alırken, BIST 100 endeksi günü negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Konut Fiyat Endeksi eylülde aylık bazda yüzde 1,7, yıllık bazda yüzde 32,2 arttı. Konut satışı sayısı, aynı dönemde yıllık bazda yüzde 6,9 artışla 150 bin 657'ye çıktı.

Bununla birlikte, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 27 milyar 90 milyon lira azalarak 239 milyar 544 milyon liraya düşerek, toplam mevduatın yüzde 0,97'si oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri ise aynı dönemde 189 milyar 734 milyon dolara çıkarak rekorunu tazeledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yarın yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, kısa vadeli dış borç istatistikleri verilerinin ve Standard & Poor's (S&P) Türkiye kredi derecelendirme raporunun, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) takip edileceğini belirtti.

ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle yarın kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağını hatırlatan analistler, BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyeleri destek, 10.500 ve 10.600 puan ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

- Altının ons fiyatı 4 bin 270 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 4 bin 270 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 3,1 yükselişle 6 milyon 3 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,23, bileşik getirisi yüzde 40,69 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 41,7443, satışta 41,9116 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 41,7319, satışta 41,8991 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1671, sterlin/dolar paritesi 1,3429 ve dolar/yen paritesi 150,763 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1 azalışla 61,7 dolardan işlem görüyor.



