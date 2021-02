Yapay zekâ tabanlı iş sağlığı ve güvenliği platformu Intenseye, küresel çapta büyümek için 4 milyon dolar tohum yatırım aldı. Intenseye, sağladığı bu finasmanla satış, pazarlama ve AR-GE alanlarında operasyonlarını genişletecek.

Genç girişimciler Sercan Esen (CEO) ve Serhat Çillidağ (CTO) tarafından geliştirilen ve iş kazalarının insani ve ekonomik maliyetlerini büyük ölçüde azaltmayı amaçlayan yapay zeka uygulaması Intenseye çıktığı yatırım turunda yatırımcıların ilgisiyle karşılaştı.

Satış, pazarlama ve AR-GE alanlarında operasyonlarını genişletmek için Point Nine ve Air Street Capital’in ortaklığında gerçekleşen tohum yatırım turunda, 4 milyon dolarlık tohum yatırım aldı. Yatırım turuna, Zehan Wang (Magic Pony, Twitter), Zane Lackey (Signal Sciences, Fastly) ve Cem Kent (Even Financial) gibi başarılı girişimciler melek yatırımcı olarak katıldı.

Intenseye macerası nasıl başladı?

2018 yılından beri New York ve İstanbul merkezli olarak faaliyet gösteren Intenseye, ABD, Avrupa ve Asya’nın küresel çaptaki sanayi gruplarıyla, Fortune 500 şirketlerine hizmet veriyor. Dünyanın 30’u aşkın şehrinde, 30 binden fazla çalışanı koruyan Intenseye fikri nasıl doğdu? Intenseye CEO’su Sercan Esen, melek yatırımcılardan aldığı destekle büyümesini sürdüren başarılı girişimin çıkış hikayesini şu sözlerle anlatıyor:

“Boğaziçi Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nü 2015 yılında tamamladıktan sonra Intenseye’ın kuruluşuna kadar Sony Electronics Istanbul’da üç farklı pozisyonda çalıştım. İki sene boyunca “Uzman Yazılım Geliştirici” olarak yazılım ekibinde yer aldıktan sonra asıl ilgi alanım olan AI projelerinde çalışmaya başladım. Bu pozisyonda beyin bilgisayar arayüzü, AR/VR ve yapay zeka konsept projelerinde çalıştığım gibi aynı zamanda bu projeleri geliştiren ekipler kurdum ve yönettim diyebilirim. Sonrasında da Intenseye maceramız başladı.

Makine görüsü ve derin öğrenme konularına olan ilgilimiz 2017 yılında katıldığımız bir kod yazma yarışmasında gelişti. Yine de şu anki ortağım Serhat’la yapay zeka tabanlı video analizi yapmak bizi çok heyecanlandırıyordu. Katıldığımız yarışmada da yine aynı mantıkla işleyen bir sistem kurgulamıştık zaten. Ekip olarak görme engelli insanların kullanabileceği ve hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan bir gözlük tasarladık. Gözlüğü taktığınızda sistem ortamda bulunan nesneleri algılayıp anlamlı cümlelere dönüştürüyordu. Bu projemizle de ülke çapında birinci olmuştuk. O günlerden bu yana yapay zekanın içinde barındırdığı potansiyeli çok değerli buluyoruz. İnsan hayatına katılabileceğimiz değerleri düşününce heyecanımız daha da arttı ve kurumsal hayatlarımızı bırakmaya karar verdik. Sonra da Intenseye’ı fikren kurgulamaya ve fiziksel olarak hayata geçirmeye karar verdik. Şu ana kadar iyi ki böyle oldu diyoruz.”

Hedef iş kazalarının önüne geçmek

Intenseye’ın iş kazalarını görüntü işleme yoluyla önceden tahmin etmeyi ve tehlikeli durumları gerçekleşmeden önlemeyi amaçladığını anlatan Esen, “İlk günden bu yana herkesin kullanabileceği, global bir ürün yaratmayı hayal ettik. Üretim tesisleri ve depolama alanlarında var olan kameralara bağlanıyoruz; yapay zeka temelli derin öğrenme algoritmalarıyla gerçek zamanlı analizler yapıyoruz ve sistemden güvenlik ihlallerine dair gerçek zamanlı bildirimler alıyoruz. Bu işlemler için herhangi bir donanıma veya kuruluma ihtiyaç duymuyoruz, yani mevcut kamera sistemleri yeterli oluyor. Tabii tüm bu süreçlerde işlediğimiz görsel verilerden kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler elde etmiyoruz. Kişisel verilerin mahremiyetine önem veriyoruz.” dedi

Esen, enerji, otomotiv ve otomobil parçaları gibi sektörlerinin yanı sıra gıda üretim, ağır sanayi, tekstil ve kimya sanayisinde de faaliyet gösterdiklerini açıkladı.