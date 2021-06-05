Koç Holding’in girişim sermayesi yatırımlarını yöneten İnventram, giyilebilir artırılmış gerçeklik alanında yerli donanım ve yazılım ürünleri sunan Augmency‘ye yatırım yaptı

Koç Holding açıklamasına göre, Augmency’e yapılan yatırımın ve geliştirdiği teknolojilerin anlatıldığı basın toplantısı Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, İnventram Genel Müdürü Cem Soysal, Augmency Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Ürey’in katılımıyla gerçekleşti.

Açıklamada toplantıdaki konuşmasına yer verilen Koç Holding Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı Tamer Haşimoğlu, “Topluluğumuzun iştirakleri içinde yer alan İnventram, kuruluşundan itibaren dünya çapında fark yaratan, uzun soluklu, riskli ama elbette getirisi yüksek teknolojilerin şirketlere dönüşmesinde ve bu şirketlerin büyütülmesinde önemli katkılar sağladı. Bu şirketlerden bazılarını yurt dışında kurarak global ölçekte iddialı projelere destek oldu.

Bu açıdan değerlendirdiğimizde İnventram’ın ülkemizin teknoloji ihracatçısı olma hedefinde de önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz. Bu hedefimize daha emin adımlarla ilerlemek ve yüksek teknoloji yatırımlarında global olarak daha fazla söz sahibi olmak için İnventram’ın hacmini büyütmeye karar verdik. İnventram, bundan sonra da Koç Holding’in girişim sermayesi yatırımlarını daha güçlü bir şekilde yönetmeye devam edecek.” ifadelerini kullandı.

“Bugüne kadar yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırım yaptık”

İnventram’da temel olarak Türkiye’nin değerli girişimcilerine, bilim insanlarına, doğru imkanlar, doğru organizasyon ve akıllı sermaye desteği sağlayarak bu girişimlerin küresel ölçekte çığır açacak işlere dönüşmesini hedeflediklerini aktaran Haşimoğlu, “Bir anlamda bilim ve teknoloji dünyası ile iş dünyası arasında köprü görevi üstleniyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar Koç Holding’le birlikte yaklaşık 25 milyon dolarlık yatırım yaptık. Aldığımız stratejik karar doğrultusunda önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu rakamı ciddi şekilde yükseltmeyi hedefliyoruz. Bu yatırımlar sayesinde ümit ediyoruz ki İnventram ismini önümüzdeki yıllarda da birçok yenilikçi ve heyecan verici proje ile birlikte duyacaksınız.” açıklamasını yaptı.

“Tasarımı ve yazılımı tamamen yerli bir ürününün yatırımcısı olmaktan gurur duyuyoruz”

Toplantıya konu olan Augmency’nin giyilebilir artırılmış gerçeklik alanında yerli donanım ve yazılım ürünleri sunduğunu belirten Haşimoğlu, “Artırılmış Gerçeklik (AR) teknolojileri ile birlikte yakın gelecekte dünyada çok hızlı gelişen ve hayal edilmesi dahi zor bir dönemin başlaması bekleniyor. Bu alanda tasarımı ve yazılımı tamamen yerli bir ürününün yatırımcısı olmaktan gurur duyuyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Haşimoğlu, Augmency’nin sunduğu uzaktan destek için giyilebilir artırılmış gerçeklik ürünlerinin 4’üncü Sanayi Devrimi kapsamında gerek üretim gerekse hizmet sektörlerinin dönüşümüne yönelik projelerde önemli rol oynayacağına, şirketlere iş süreçlerinde büyük avantajlar sağlayacağına inandıklarını ifade ederek, bu ürünlerin endüstrinin yanı sıra günlük hayatın her evresinde de kullanabileceğini, hayatı kolaylaştıracak deneyimler sunabilme potansiyeli olduğunu bildirdi.

Tamer Haşimoğlu ayrıca yıl içerisinde İnventram’ın sağlık teknolojilerine ilişkin 2 ayrı şirket yatırımının daha kamuoyu ile paylaşılacaklarını kaydetti.

“Yeni nesil yatırım şirketi kavramını ekosisteme kazandırdık”

İnventram Genel Müdürü Cem Soysal ise İnventram’ın “yeni nesil yatırım şirketi” kavramını ekosisteme kazandırdığını belirterek, “İnventram olarak hiçbir zaman yalnızca finansal destek sağlayan bir yatırımcı olmadık. Yatırım yaptığımız portföy şirketlerinin yönetimine finansal yönetim, hukuki altyapı, iş geliştirme ve satış olmak üzere en önemli iş süreçlerinde destek veriyoruz. Adapte olan, öğrenen ve portföy şirketlerini tümüyle veriye dayalı yöneten yeni nesil bir yatırım şirketiyiz. Bu strateji ile ekosistemde fark yaratmayı başardık.” ifadelerini kullandı.

İnventram’ın hem yatırım gücü, hem de iş modeli açısından büyüme sürecinde olduğunu aktaran Soysal, İnventram’ın bugünden itibaren daha büyük yatırımlarda yer alacağını bildirdi.

İnventram’ın şu an 5’i yurt dışında faaliyet gösteren toplam 9 yüksek teknoloji şirketine yatırımı olduğunu belirten Cem Soysal, şunları kaydetti:

“Bu yatırımlarımız sayesinde globalde şirketleşmeyi, yatırım yapmayı yurt dışı mevzuatını ve gelişmiş pazarlarda stratejik olarak nasıl ayakta kalmak gerektiğini öğrendik. Türkiye’den çıkan derin teknolojileri yurt dışına ihraç etmeye başladık. Bu gücümüzü önemli yatırımlarımız arasında yer alan Augmency’nin dünya pazarlarına açılma hedefinde de kullanacağız.

Augmency’e 1 milyon dolar değerinde yatırım yaptık. Bununla birlikte bu girişimin global pazarlarda elde edeceği başarıların daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biz değişimleri önceden görüyor ve geleceğe yatırım yapıyoruz. Tamamen yerli yazılım ve donanım çözümleri üreten Augmency’nin de bu pazarlara açılma hedefinde çok başarılı olacağına inanıyoruz. Global pazarlarda ülkemizin teknoloji ve girişim gücünü temsil edecek olan Augmency’nin şimdiden ülkemizin önemli sanayi şirketleri ile iş birliğine başlamış durumda olduğunu da özellikle belirtmek isterim.”

“100 milyar dolar seviyelerine ulaşması beklenen bu pazar bizi çok heyecanlandırıyor”

Cem Soysal, “Sanayi kuruluşlarının iş süreçlerine AR platformları kullanımı dahil edildiğinde, üretkenlik seviyelerinde önemli artışlar kaydediliyor. İşte tam da bu noktada AR pazarının önemi ortaya çıkıyor. Şu an 5 milyar doları aşan, 5 yıl içinde 100 milyar doları aşması beklenen bu pazar bizi çok heyecanlandırıyor. Dünyada hızla devam eden dijital dönüşümü göz önüne aldığımızda tam anlamıyla bir Endüstri 4.0 çözümü olan Cyclops HMD platformunun birçok sektörde kullanılacağını öngörüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Augmency Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hakan Ürey de Augmency’nin Koç Üniversitesi’nden çıkan ve 4 uluslararası patente sahip bir spin-off olduğunu ifade ederek, şunları aktardı:

“Geliştirdiğimiz Cyclops HMD donanım ve Augmented Remote Assistance (ARA) ismini verdiğimiz yazılım ürünleri ile farklı sektörlere yeni nesil artırılmış gerçeklik çözümleri geliştiriyoruz. Global AR pazarına giriş yaptığımız optik, elektronik ve endüstriyel tasarımının yanı sıra kullanıcı ara yüzü ile de özgün bir ürün olan Cyclops HMD, tamamen yerli bir ürün olması ile öne çıkıyor. Ayrıca Augmency bünyesinde geliştirdiğimiz uzaktan destek yazılımı ARA ile de yazılım çözümlerinde fark yaratıyoruz.”