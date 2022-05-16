Mart 2019’da İstanbul’da hizmet vermeye başlayan ilk yerli mikromobilite ve e-scooter girişimi olan Martı, kısa zamanda sıfırdan yeni bir pazar yarattı.

Şirketin kurucusu Oğuz Alper Öktem, Yılın İş İnsanları anketinde ‘Yılın Erkek Girişimcisi’ ödülüne layık görüldü. Son dönemlerde Türkiye’de en çok konuşulan start up’lardan biri olan ilk yerli mikromobilite ve e-scooter girişimi Martı, kurucularının vizyonu ile Türkiye’de sıfırdan yeni bir pazar yaratmış oldu.

Faaliyete geçtiği Mart 2019 tarihinden bu yana İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, Yalova ve Bursa’da da faaliyet gösteren Martı’nın hedefinde birkaç yıl içinde Türkiye’deki 81 ile ulaşmak ve ardından yurtdışına açılmak var.

Şirketin yöneticisi Oğuz Alper Öktem, tüm bu gelişmeler neticesinde Yılın İş İnsanları anketinde ‘Yılın Erkek Girişimcisi’ ödülüne layık görüldü.

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