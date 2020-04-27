Dünya koronavirüs nedeniyle zor günlerden geçerken, eğitim ve çalışmalar ise online olarak devam ediyor. Bu süreçte her ne kadar birçok etkinlik iptal edilse de önümüzdeki süreçte sanal etkinliklerin artması bekleniyor.

SİBEL ATİK

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Sanal etkinlik hizmeti veren Deal Room da yeni dönemde birçok organizasyonu dijital ortama taşımak üzere çalışmalarını yürütüyor. Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan koronavirüs, yeni bir çağa doğru giden süreci hızlandırdı. İş dünyasını bir süredir etkisi altına alan dijitalleşme atağı artık pek çok alanda kendini gösteriyor.

Online eğitim ve çalışma sisteminin karantina günlerinde yaygınlaştığı bugünlerde iptal edilen organizasyon ve etkinliklerde sanal ortama taşındı. Bu yıl planlanan birçok etkinlik iptal edilirken, sektör çıkış yolunu dijitalin gücüyle etkinlikleri sanal hale getirmeye başladı. Burada oluşan talebe yanıt ise ODTÜ mezunu bir mühendislerden geldi.

FİNLANDİYA’DAN 20 ÜLKEYE

Finlandiya’da ODTÜ mezunu mühendisler tarafından kurulan Deal Room, 20 ülkede 120 etkinlikte insanları birbiri ile tanıştıran yenilikçi bir etkinlik yönetim platformu olarak önümüzdeki süreçte adından daha çok söz ettirmeye hazırlanıyor.

Finlandiya’da ilk 100 start-up içerisinde yer alan hızlı büyüyen bu girişim, dünyanın birçok noktasında online toplantıların buluşma adresi olmayı hedefliyor. Fiziksel etkinliklere katılan ama birbirleri ile tanışamayan insanları eşleştiren ve tanışmalarını sağlayan Deal Room, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen etkinliklere online çözümleriyle önemli bir adım attı.

Deal Room, 10 dakika içerisinde etkinliğinizi online hale getirmeyi sağlayan bir teknoloji sunuyor. Web, mobil web ve app üzerinden çalışan platformda, yapılması gereken etkinliğe özel bir alan oluşturmak ve link üzerinden katılımcılara çağrıda bulunmak.

Çağrılan katılımcılar, online etkinlik içerisinde profillerini oluşturup, hem diğer katılımcılarla toplantı organize edebiliyor ve sanal odalarda birebir görüşebiliyor, hem de yine sanal olarak konuşmacıların sunum yaptığı konferanslara katılabiliyor.

“ONLINE TOPLANTILAR ARTIYOR”

Dünyada, özellikle de yılın ikinci yarısında planlanan fuar, kongre ve seminerlerin sanal ortamda önemli katılımcı bulması bekleniyor. Virüsten etkilenen ülkelerde insanların evlerinden çalışmaya ve toplantılarını online yapmaya başladıklarını anlatan Kılınç, “İşte bu kapsamda, etkinlik sektörünün de devam etmesi, şirketlerin kongre, fuar ve konferanslara katılma ihtiyacını karşılamak anlamında online etkinlikler yapma ihtiyacı ortaya çıktı” diye konuşuyor.

“TAMAMEN SANAL ETKİNLİK”

Bugüne dek 20 ülkede 120 etkinliğe hizmet verdiklerini ve binlerce toplantıda, on binlerce insanı tanıştırdıklarını aktaran Deal Room Genel Müdürü Erdal Kılınç, online sundukları çözümlerle daha çok etkinlikte yer alacaklarını dile getiriyor.

Korona virüsü nedeniyle birçok etkinliğin iptal olduğunu ve etkinlik sektörünün de bu salgından ciddi anlamda etkilendiğini vurgulayan Kılınç, “Bu anlamda, yetenekli yazılım ekibimizle aylardır süren bir çalışma sonunda platformumuzu tamamen sanal olacak etkinlikler için yeniden tasarladık.

Şu anda iptal olan onlarca etkinliğe ilaç niteliğinde online çözümler sunuyoruz” diye konuşuyor. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok etkinliği online platforma taşıdıklarını kaydeden Kılınç, “Amacımız, iş dünyasının bir araya gelme ihtiyacını online olarak çözebilmek ve bu işi en hızlı şekilde daha da çok etkinlikte uygulamaya geçirmek” diyor.