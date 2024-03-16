Kurumsal Hayattan Girişimciliğe Nasıl Geçiş Yaptı? İşte Girişimcilik Öyküsü

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 17'ncisi düzenlenen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması bir süre önce sonuçlandı. Bu yıl 5 kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın 17.’sinde “Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi” kategorisinin kazananı, Türkiye’nin ikinci yazılım unicorn şirketi olma hedefiyle büyüyen Usersdot’un kurucusu Şevin Ballıktaş oldu. Yapay zeka tabanlı datadot platformu ile teknoloji sektöründe yerini alan Şevin Ballıktaş, 10 yılı aşkın süren kurumsal hayattan girişimciliğe geçiş hikayesiyle ilham olurken, girişimci adaylara önemli tavsiyelerde bulunuyor.