ARA
Bist 100
8828,7
-0,62%
Bist 100
Dolar/TL
32,0749
-0,2308%
Dolar/TL
Euro/TL
35,022
-0,2893%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0887
0,0363%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2223,49
-0,51%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Girişim/Kobi
  • Kurumsal Hayattan Girişimciliğe Nasıl Geçiş Yaptı? İşte Girişimcilik Öyküsü

Kurumsal Hayattan Girişimciliğe Nasıl Geçiş Yaptı? İşte Girişimcilik Öyküsü

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın 17.’sinde “Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi” kategorisinin kazananı, Türkiye’nin ikinci yazılım unicorn şirketi olma hedefiyle büyüyen Usersdot’un kurucusu Şevin Ballıktaş oldu.

16 Mart 2024 | 10:30
Son Güncellenme: 16 Mart 2024 | 11:54
Kurumsal Hayattan Girişimciliğe Nasıl Geçiş Yaptı? İşte Girişimcilik Öyküsü

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 17'ncisi düzenlenen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması bir süre önce sonuçlandı. Bu yıl 5 kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın 17.’sinde “Türkiye’nin Gelecek Vadeden Kadın Girişimcisi” kategorisinin kazananı, Türkiye’nin ikinci yazılım unicorn şirketi olma hedefiyle büyüyen Usersdot’un kurucusu Şevin Ballıktaş oldu. Yapay zeka tabanlı datadot platformu ile teknoloji sektöründe yerini alan Şevin Ballıktaş, 10 yılı aşkın süren kurumsal hayattan girişimciliğe geçiş hikayesiyle ilham olurken, girişimci adaylara önemli tavsiyelerde bulunuyor. 

 

 

Etiketler
video-haber
0
  • ALTIN GRAM - TL 2223,49 -0,51%
  • ALTIN ONS 2155,99 -0,28%
  • BIST 100 8828,7 -0,62%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,062 0,487%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35465 0,10345%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,525 1,0374%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0749 -0,2308%
  • EURO/DOLAR 1,0887 0,0363%
  • EURO/TURK LIRASI 35,022 -0,2893%
  • STERLIN/DOLAR 1,2736 -0,13643%
Günün En Çok Okunanları
Devlerin Tiktok kavgası büyüyor
'50 yaşından sonra girişimcilik serüvenine başlamış bir kadınım': Ödül getiren girişim fikri
'50 yaşından sonra girişimcilik serüvenine başlamış bir kadınım': Ödül getiren girişim fikri
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi: Girişim Fikri Neydi? Yaptıkları İşi Anlattı
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi: Girişim Fikri Neydi? Yaptıkları İşi Anlattı
İstenmeyen ticari mesajlara 398 milyon lira ceza
İstenmeyen ticari mesajlara 398 milyon lira ceza
BtcTurk Kripto'da iki yeni kripto para listelendi
BtcTurk Kripto'da iki yeni kripto para listelendi
Bütçe şubatta 153,7 milyar lira açık verdi
Bütçe şubatta 153,7 milyar lira açık verdi
Çanakkale'de göçmen botu battı: 21 ölü
GERİ
İLERİ
Devlerin Tiktok kavgası büyüyor
'50 yaşından sonra girişimcilik serüvenine başlamış bir kadınım': Ödül getiren girişim fikri
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi: Girişim Fikri Neydi? Yaptıkları İşi Anlattı
İstenmeyen ticari mesajlara 398 milyon lira ceza
'50 yaşından sonra girişimcilik serüvenine başlamış bir kadınım': Ödül getiren girişim fikri
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi: Girişim Fikri Neydi? Yaptıkları İşi Anlattı
İstenmeyen ticari mesajlara 398 milyon lira ceza
BtcTurk Kripto'da iki yeni kripto para listelendi
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Türkiye’nin Kadın Girişimcisi: Girişim Fikri Neydi? Yaptıkları İşi Anlattı
İstenmeyen ticari mesajlara 398 milyon lira ceza
BtcTurk Kripto'da iki yeni kripto para listelendi
Bütçe şubatta 153,7 milyar lira açık verdi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL