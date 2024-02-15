Gregg Renfrew'a ait 'temiz güzellik' konseptli girişim Beautycounter'a Nisan 2021 itibariyle 1 milyar dolar değer biçilmiş. CNBC Make It'in haberine göre Renfrew, markasını 2011'de kurmuş. 10 yıl içinde uzun bir yol katetmiş; çünkü karşısında devasa bir güzellik endüstrisi vardı. Renfrew, "Herkes deli olduğumu düşünüyordu" diyor. CNBC'de yer alan makaleye göre girişimcilere tavsiyeleri şöyle:



1 Kendinize inancını tüketmelerine izin vermeyin Renfrew "Başkalarının yargılarının kendinize olan inancınızı tüketmesine izin vermeyin, özellikle de konu büyük fikirlerin peşinden gitmek olduğunda. İnsanlar çoğu zaman cesur plan ve fikirlerle ilerlemezler çünkü başkalarının onlara 'bunun mümkün olmadığını söylemesine' izin verirler. Ben size bunun mümkün olduğunu söylemek için buradayım" diyor.

2 Özgüveninizi geliştirin Ona göre herkes kendinden şüphe duymayı ve eleştirilmeyi tecrübe eder. Araştırmalar, insanların gereksiz risklerden kaçınmanın bir yolu olarak 'hayırcı' olmaya yatkın olduğunu gösteriyor. Ancak Renfrew, başarılı olmak için özgüveninizi geliştirmeniz gerektiğini söylüyor. Özgüven, yeni bir iş kurmak veya büyük bir kariyer hamlesi yapmak gibi cesur fikirlerle ilgili hesaplanmış riskleri almanıza yardımcı olabilir. Renfrew, iki ayağınızla birden atlama zamanının geldiğini bilecek kadar içgüdülerinize güvenin diyor. Renfrew "Başarılı olmak için ihtiyacınız olan her şeye gerçekten sahipsiniz ve kimsenin size aksini söylemesine izin vermeyin. Başkalarının bakış açılarının kendinizden şüphe duymanıza neden olmasına izin vermeyin" görüşünü paylaşıyor.

3 Dünyadaki trendleri takip edin, fırsatlar görebilirsiniz Renfrew ilk işini bir üniversite öğrencisiyken, yaz aylarında ev temizliği yapan bir ekip oluşturarak kurmuş. Yirmili yaşlarında nedime elbiseleri satan bir yan işi varmış. Ardından yine düğün sektöründe çevrimiçi bir girişim olan The Wedding List'e imza atmış. Kariyerinden çıkardığı önemli bir dersi şöyle anlatıyor: Dünyada neler olup bittiğine dikkat etmekte fayda var, çünkü küresel trendler gözden kaçan fırsatları tespit etmenize yardımcı olabilir. Bu bilgileri, değerlendirebileceğiniz fırsatlarda kararlar almak için kullanın.

4 Belgeselden ilham almış Renfrew, 2006 yılında "An Inconvenient Truth" belgeselini izledikten sonra çevre hareketine ilgi duymaya başladığını söylüyor. Yapımın popülerliği, tüketicilerin potansiyel olarak zararlı kimyasallardan kaçınan ürünleri takdir edeceğine inanmasına neden olmuş ve bu yüzden bu fikri Beautycounter'ın stratejisinin temel ilkesi haline getirmiş.