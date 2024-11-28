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Milyarlık girişimin CEO'suna göre başarının 1 numaralı sırrı

CNBC'nin haberine göre kendi servetini kendisi oluşturan 48 yaşında bir girişimci, asla yapmadığı şeyi söylüyor: Mikro yönetim... Peki, neden? İşte yorumu...

28 Kasım 2024 | 00:44
Son Güncellenme: 28 Kasım 2024 | 00:45
Milyarlık girişimin CEO'suna göre başarının 1 numaralı sırrı

Makaleye göre 48 yaşında Fawn Weaver, bazı patronların personelin üzerinde çalıştığı her şeye karışmayı sevdiğini, ancak kendisinin bunu asla yapmadığını söylüyor. Makalede yönetim tarzıyla ilgili şu bilgiler verilmiş:

"Weaver, 2016 yılında Uncle Nearest Premium Whiskey'i kurdu. Tennessee merkezli şirketi, Forbes ve International Wine and Spirits Record'a göre Mayıs ayında 1,1 milyar dolarlık bir değerlemeye ulaşarak tarihin en hızlı büyüyen Amerikan viski markası oldu. Weaver geçen hafta LinkedIn'in “This Is Working” video serisine verdiği demeçte bu büyümenin mikro yönetimden kaynaklanmadığını söyledi".

2 FELSEFE

Weaver'a göre şirkette iki önemli politika var: Zamanın en iyi şekilde kullanılması. İkincisi ise şu: Eğer bunu başkası yapabiliyorsa, o zaman başkası yapmalıdır.

"EN İYİLERİ İŞE ALIYORUM VE ONLARIN YOLUNDAN ÇEKİLİYORUM"

Weaver için çalışanların işlerini günde birden fazla kez kontrol etmek veya insanların görevlerini nasıl tamamlamaları gerektiğini dikte etmek yerine üst düzey iş görevleriyle meşgul olmak daha mantıklı ve şu görüşü paylaşıyor: “Mikro yönetim işe yaramıyor. Ben tüm bu şirketi 'kurum içi girişimciler' üzerine kurdum. Herkes kendi işinin sahibi. Ve ben bununla uğraşmıyorum. En iyileri işe alıyorum ve onların yolundan çekiliyorum.”

WEAVER'IN ELEŞTİRDİĞİ MİKRO YÖNETİM NEDİR?

Llinkedin'de yer alan bir makalede mikro yönetim şöyle tanımlanıyor: "Mikro yönetim, çalışanların iş ve süreçlerinin aşırı denetimi ve kontrolünün yanı sıra personele görev veya kararların sınırlı devredilmesiyle belirlenen bir yönetici davranışı modelidir." 
Mikro yönetimin olumsuz etkileri için de şu maddeler sıralanmış:

  • Mikro yönetim güven ve moral açısından kötüdür
  • Mikro yönetim personel değişim oranlarında artışa neden olur
  • Mikro yönetim tükenmişliğe neden oluyor
  • Mikro yönetim üretkenlik açısından kötüdür
     
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Borsada sermaye artırımı yapan 7 hissenin fiyatında düzeltme olacak
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Borsada dün yeni iş ilişkisi duyuran 3 şirket
26 Kasım borsada gün sonu özeti
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