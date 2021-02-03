2004 yılında kurulan ve bugüne dek 20 bini aşkın profesyonel aşçı yetiştiren Mutfak Sanatları Akademisi (MSA), yurtdışına Portekiz’in başkenti Lizbon’dan açılıyor. Pandemi sürecinde yurtdışından öğrenci gelmesinde yaşanan zorluk nedeniyle yurtdışında kuracağı akademilerle ilerlemeyi planlayan MSA, yurtiçinde ise MSA BOX ile aşçılık eğitimini evlere taşıyor.

Sibel Atik

satik@ekonomist.com.tr

Masterfchef programı izleyiciyi iki sezondur ekrana kilitlerken, bu program mutfağa olan ilginin de ne kadar yüksek olduğunu gösterdi. Henüz kariyer yolunun başında olan, mutfağı seven ve el lezzetine güvenen, mufaktan yeni bir iş çıkarma hevesinde olan ve işletmecilik tarafında yol almak isteyenlere Mutfak Sanatları Akademisi (MSA), 2004’ten beri eğitimleriyle büyük bir fırsat sunuyor.

Bugün mutfakta yeni girişimler peşinde olan veya sadece iyi bir aşçı olmak isteyenlerin ilk aklına gelen adres şüphesiz Mutfak Sanatları Akademisi olurken, pandemi sürecinde eğitim programlarına yapılan başvurulardaki artışta bu eğilimin göstergesi. 2004 yılında kurulan ve bugüne dek 20 bini aşkın profesyonel aşçı yetiştiren MSA, artık yurtdışında da eğitimlerine başlıyor.

LİZBON’DA DA OLACAK

Pandemi sürecinde yurtdışından öğrenci gelmesinde yaşanan zorluk nedeniyle yurtdışında kuracağı akademilerle ilerlemeyi planlayan MSA, yurtdışında ilk adımı Portekiz’den atıyor. MSA Yönetici Direktörü Sitare Baras, Portekiz’in başkenti Lizbon ile Avrupa’ya açılacaklarını, ardından ise Asya ülkelerine giriş yapmayı planladıklarını söylüyor.

Önümüzdeki süreçte Rusya, Özbekistan, Kazakistan gibi ülkelerde açacakları akademilerle büyümeyi planladıklarını ileten Baras, “Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir özel eğitim kurumu olmasının yanı sıra dünyanın en büyük akreditasyon kurumlarının başında gelen İngiltere kökenli City & Guilds, İskoç SQA ve Pearson/Ed Excel tarafından onaylı Türkiye’deki tek eğitim kurumu.

Profesyonel aşçılık, profesyonel pastacılık, profesyonel yiyecek içecek işletmeciliği, profesyonel barista ve profesyonel programlarla eğitimlerimiz pandemi sürecinde büyük ilgi gördü. Pandemi sürecinde artan ilgiyle bu alanda yurtdışı girişimlerle ilerlememizi sürdüreceğiz” diye konuşuyor.

Pandemiyle beraber dışarıda yeme içme imkanlarının bitmesiyle evde üretim artarken, MSA ise evlere servise de başladı. Sitare Baras, “Evde yemek deneyimini farklı bir boyuta taşıdık ve evinin şefi olmak isteyenler için MSA BOX’ı hayata geçirdik. İçeriği bizim hazırladığımız MSA BOX’ın içindeki malzemeleri evde kolayca birleştirerek son dokunuşları siz yapıyorsunuz” diyor.

MİCHELİN YILDIZLI RESTORANLAR

Sadece aşçı değil, girişimciler de yetiştiren bir akademi olan MSA, aynı zamanda bir şeyler yiyip içmek isteyen gruplara da mutfağını açarak yeni bir sosyalleşme alanı sunuyor.

Profesyonel eğitimlere başvurabilmek için 18 yaşını doldurmuş ve en az ilköğretim mezunu olmak yeterli. MSA mezunlarından yaklaşık 200’ü dünyanın pek çok farklı ülkesinde çalışırken yine mezunların yüzde 10’u Michelin yıldızlı restoranlarda çalışıyor.

PANDEMİ DÖNEMİNDE BAŞVURULAR ARTTI

Pandemi dönemiyle birlikte gelecek kaygısı arttı, ileride kendini güvende hissetmek isteyenler mesleki eğitimlere yönelmeye başladı. MSA’nın kurucusu Mehmet Aksel, her yıl binden fazla öğrencinin mezun olduğu MSA’da, mezunların yüzde 10 kadarının kendi işletmelerini açtıklarını ifade ediyor.

Pandemi döneminde başvuruların arttığını ve sınıfların çok hızlı bir şekilde dolduğunu söyleyen Aksel, 2020 yılının Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre aşçılık kaydı sayısının yüzde 10 artarken bu yıl sadece eylül dönemi için bin kişilik bir başvuru olduğunu aktarıyor.