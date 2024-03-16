Ödül kazandıran girişim fikri: 'Küçücük Bir Hayalle Yola Çıktık'

Ekonomist Dergisi, Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) iş birliğiyle bu yıl 17'ncisi düzenlenen Türkiye'nin Kadın Girişimcisi Yarışması bir süre önce sonuçlandı. Bu yıl 5 kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu.

Türkiye’nin Kadın Girişimcisi Yarışması’nın “Türkiye’nin Kadın Kooperatifi” kategorisinde 2024 yılının kazananı, Hatay Altınözü Zeytin Emeği Kadın Girişimi Kooperatifi (HAZEK) oldu. Hatay’ı kalkındırma ve kadınların iş hayatına katılımını artırmak amacıyla yola çıkan HAZEK, bugüne kadar 10 bin kadınla iş birliği yaptı. Ödülü teslim alan Leyla Ayvazoğlu, "Bölgede yapılmayanı yaptık. Oturup dertlenmek yerine umudun peşine koşuyoruz" diyor. Yerel lezzetleri de unutturmamayı amaçlayan HAZEK, hikayeleri ile geleceğe ışık tutuyor.