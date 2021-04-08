E-ticaret pandemi döneminde Anadolu’daki KOBİ’ler için adeta can suyu oldu. Kendi e-ticaret sitesi olmayan KOBİ’ler pazaryerleri aracılığıyla Türkiye geneline satış imkanı buldu.

Pazaryerleri KOBİ’ler için özel destek paketleri ve ürünler geliştirdi. Her kriz kendi fırsatını yaratıyor. Bunun en önemli örneklerinden biri de pandemi döneminde büyüme rekoru kıran e-ticaret sektörü oldu.

2019 yılını 190 milyar TL hacim ile kapatan e-ticaret sektörü, 2020 yılında yüzde 65 büyüyerek ve 250 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakamın 2021 yılında ise 400 milyar TL’yi geçeceği öngörülüyor.

Pandemide e-ticaret alanında hiç deneyimi olmayan pek çok KOBİ işini e-ticarete taşıdı. KOBİ’lerin hızlıca bu sürece adapte olmasını sağlayan en önemli aktörler ise Gittigidiyor, n.11, Trendyol gibi pazaryeri platformları oldu.

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