ARA
DOLAR
41,79
-0,14%
DOLAR
EURO
48,41
-0,40%
EURO
GRAM ALTIN
5515,53
2,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
10556,18
-1,53%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'den bugün KAP'a 2025 3. çeyrek finansal takvime ilişkin açıklama yapıldı.


Son Güncellenme:
Yapı Kredi Bankası (YKBNK) 3. çeyrek bilanço tarihi belli oldu

Yapı Kredi'den yapılan açıklamaya göre 3. çeyrek bilanço tarihi 31 Ekim. KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Bankamızın 01.01.2025 - 30.09.2025 dönemine ilişkin finansal raporlarının 31.10.2025 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Kurumsal politikalarımız gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince "sessiz dönem" uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Bankanın finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz.
 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL