1,8 milyar dolara Amerikalı Zygna tarafından satın alınan Peak, daha önce de okey ve kart oyunları bölümünü 100 milyon dolara yine aynı şirkete satmıştı. Peak’i satın alan dünyanın en büyük sosyal oyun üreticisi Zynga’nın piyasa değeri yaklaşık 9 milyar dolar. Sidar Şahin liderliğindeki 100 kişilik Peak ekibi Türkiye’nin ilk unicorn’unu yaratarak önemli bir başarıya imza attı. Peki, Sidar Şahin ve ekibi bu başarıya nasıl ulaştı? Sidar Şahin kim?

Start Up dergisi hep merak edilen 40 yaşındaki girişimci Sidar Şahin ve Peak ekibinin bu büyük başarısını mercek altına aldı.

Sidar Şahin, Trendyol’un da bulunduğu izlesene.com, Funpac ve Gamegarden gibi girişimleri de kuran ve belli bir noktaya getiren bir isim. Peak ekibine liderlik ederken stratejik vizyonu da belirliyor. Şahin, Peak’ten önce Trendyol.com’un ortağıydı. Şahin’in, Trendyol ve diğer girişimlerinde elde ettiği deneyim Peak’te zirve yaptı. Trendyol.com’un 3 kişiden 300 kişiye büyümesinde ve 1 yılda 100 milyon dolar değere ulaşmasında büyük katkısı var.

Bir önceki girişimlerinden biri olan Funpac, 2003 yılında kurulmuş başarılı bir mobil oyun stüdyosu ve oyunları 30 ülkede, 20’den fazla operatör ve portal üzerinden kullanıcılara ulaşıyor.

Sidar Şahin’in ikinci girişimi olan Izlesene.com, sosyal video paylaşımı üzerine yoğunlaşmış ve Türkiye trafiğinde YouTube’u geride bırakmış bir başarı öyküsü. Izlesene. com, çıkış yaptığında, Türk start up ekosisteminde en yüksek değeri yakalayan şirket olmuştu.

Peki, Peak ekibinin başarısının sırrı ne? İşte Start Up dergisindeki yorumlar:

PEAK NASIL BAŞARDI?