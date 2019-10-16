Royalty bedeli almayan 39 marka

Ekim 16, 2019 0 Yorum 97 Okunma
Royalty bedeli almayan 39 marka

Türkçe karşılığı lisans bedeli olan royalty, franchise veren markanın temsilciliğini alan yatırımcılar tarafından her ay ciro üzerinden belli oranlarla ödediği bir ücret.

Bu ücreti talep etmeyen 39 marka 2020 yılı sonuna kadar bin 855 franchise şube açmayı planlıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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