Royalty bedeli almayan 39 marka
Türkçe karşılığı lisans bedeli olan royalty, franchise veren markanın temsilciliğini alan yatırımcılar tarafından her ay ciro üzerinden belli oranlarla ödediği bir ücret.
Bu ücreti talep etmeyen 39 marka 2020 yılı sonuna kadar bin 855 franchise şube açmayı planlıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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