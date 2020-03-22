Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, bu alanlar üzerinden ticaretin de yaygınlaşmasına yol açarken, girişim habitatına binlerce yeni isim kazandırıyor. Bu isimlerden biri de yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 2018’de emekli olmak zorunda kalan 40 yaşındaki Eylem Şenol Dursun.

ARAM EKİN DURAN

eduran@ekonomist.com.tr

Sosyal medyada ‘Eylemin Renkli Dünyası’ hesabı ile amigurumi, hazır giyim ve aksesuar satışı yapan Dursun, “Şu anda satışlarımın yüzde 50’sini internet üzerinden gerçekleştiriyorum. Hem tüm Türkiye’ye hem de KKTC ve Avrupa ülkelerine satış yapıyorum” diyor.

Sosyal medya kullanımının yaygınlaşması, bu alanlar üzerinden ticaretin de yaygınlaşmasına yol açıyor. Instagram ve Facebook gibi mecralar, binlerce girişimci için çok geniş bir pazar ağı kurulmasını sağlıyor. O girişimcilerden biri de Adana Ceyhan’da yaşayan Eylem Şenol Dursun.

2000 yılında İstanbul’da bir cep telefonu firmasının genel merkezinde müşteri temsilcisi olarak iş hayatına başlayan Dursun, 2015 yılında şirketin tüm Türkiye müşteri ilişkileri süpervizörlüğü görevine getirilmiş.

2015-2018 yılları arasında iş değiştiren ve bir başka kurumda teknik servis müdürü olarak görev yapan Dursun, 2018 yılında sağlık sorunları nedeniyle emekli olarak eşi ve çocuğu ile birlikte Adana Ceyhan’a yerleşmiş.

“O kadar yoğun bir çalışma hayatından sonra kendime bir iş kanalı bulmam gerekiyordu” diyen Eylem Dursun, “Bu amaçla amigurumi yapmayı öğrendim ve her hafta iki defa Adana Çukurova Kadınlar Pazarı’nda bu ürünlerimi tezgâhta sergilemeye başladım” diyor.

PAZAR DÖNÜM NOKTASI OLDU

Pazarda tezgah açmanın kendisi için bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Dursun, “Bebeklerimden çok giydiğim kıyafetler dikkat çekiyor ve müşterilerim sürekli nereden aldığımı soruyorlardı.

Bu noktada ben neden bu işi yapmıyorum diye sorgulamaya başladım ve 3 şalvar ile bu sektöre hızlı bir giriş yaptım” diye konuşuyor.

Instagram’da açtığı “Eylemin Renkli Dünyası” hesabı üzerinden kıyafet ve aksesuar satışına başlayan Dursun, kısa sürede işlerinin artması sonucunda bir de küçük dükkan açmış.

Şu anda hem sosyal medya, hem mağaza satışı hem de Adana ve Mersin sosyete pazarlarında kendi markası ile satış yaptığını dile getiren Eylem Şenol Dursun, “Şu anda satışlarımın yüzde 50’sini internet üzerinden gerçekleştiriyorum.

Hem tüm Türkiye’ye hem de KKTC ve Avrupa ülkelerine satış yapıyorum” şeklinde konuşuyor. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yüzde 70 engelli olduğunu ve bu durumu girişimciliğe tutunarak aştığını dile getiren Dursun, girişimci olmak isteyenlere şu önerilerde bulunuyor: “Aklınıza ‘şu isi yapabilir miyim’ fikri geldiği an hemen araştırın ve başlayın derim.

Emek vermek ve yılmamak en büyük motivasyonum. O nedenle, Eylemin Renkli Dünyası (@eylemin.dunyasi) markasıyla 10 yıldan daha yakın bir süre içerisinde, sosyal sorumluluk projelerinde kadınlara destek ve ilham veren bir firma olacağımızdan eminim.”

‘AMİGURUMİ’ NEDİR?

Amigurumi, Japon kökenli bir kelime olup Ami (tığ veya şiş ile yapılmış) ve nuigurumi (içi doldurulmuş oyuncak ) kelimelerinden türeyen örgü örenlerin de iyi bildiği sık iğne tekniğinin oyuncağa uyarlanmış halidir. Türk elişi sanatlarında kullanılan sık iğne amigurumideki en önemli teknikdir. Kullanılan malzemeler ise tığ veya örgü şişi, ip, boncuk elyaf (dolgu amaçlı), kuru pastel (yüz ve ellerin renklendirilmesi için), ve güvenlik kilitli amigurumi gözlerdir. Amigurumi gözlerinin en önemli özelliği ise takıldıkları yerden bir daha asla çıkmamaları ve yüzde 100 güvenilir olmalarıdır. Yapılmış bir amiguruminin görselliğini artırmak için renkli keçeler, örgü ya da dikiş kıyafetler, saç ve toka gibi aksesuarlar da eklenebiliyor.