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Sosyal medyadaki videodan etkilendi, evinin 2. katını 'üretim tesisi'ne çevirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde girişimci Macit Han, sosyal medyadan gördüğü videodan etkilenerek başladığı istiridye mantarı yetiştiriciliği için evinin boş olan üst katını "üretim tesisi" yaptı.

20 Şubat 2024 | 13:50
Sosyal medyadaki videodan etkilendi, evinin 2. katını 'üretim tesisi'ne çevirdi

Sosyal medyadan gördüğü videodan sonra istiridye üreticiliğine karar veren 36 yaşındaki Han, evin bir bölümünde deneme amacıyla yaptığı üretimde beklediğinden daha fazla verim aldı.

1 6 AY EĞİTİM ALDI

6 AY EĞİTİM ALDI Bunun üzerine üretimi daha profesyonel yapıp kazanç sağlamak için İstanbul'da kursa giderek 6 ay eğitim gören Han, daha sonra memleketine dönerek evinin boş olan üst katını mantar yetiştirmek için hazırladı.

2 İLK ÜRÜNÜ KOMŞU VE AKRABALARINA DAĞITTI

İLK ÜRÜNÜ KOMŞU VE AKRABALARINA DAĞITTI Burada üretime başlayan Han, ilk hasattan elde ettiği ürünün bir kısmını komşu ve akrabalarına dağıttı, bir kısmını da marketlere satarak kazanç sağladı.

3 ÜRETİMİ ARTIRMAYI PLANLIYOR

ÜRETİMİ ARTIRMAYI PLANLIYOR Yüksekova ve Hakkari'deki bazı marketlerle anlaşma yaparak ürününü satan Han, AA muhabirine, merak üzerine başladığı mantar üretiminde işini geliştirmek istediğini söyledi. Bunun için İstanbul'da bu alanda açılan kursa katılarak sertifika aldığını belirten Han, şunları kaydetti:

4 7 TORBA İLE BAŞLADI, 40 TORBAYA ÇIKTI

7 TORBA İLE BAŞLADI, 40 TORBAYA ÇIKTI "Daha sonra memleketime döndüm. Burada istiridye mantarı üretiyorum. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle bu işi büyütmeyi planlıyorum. Normalde bu üretim serada yapılıyor. Öyle bir imkanım olmadığı için evde yapıyorum. Kış mevsimi çok soğuk olduğu için kendi yapacağım sera pek verimli olmazdı. O yüzden kapalı alanı tercih ettim. Isıtmayı da kendi imkanlarımızla sağlıyoruz. İlk etapta 7 torba ile başladım, verim alınca 40 torbaya çıkardım. Şu anda yaklaşık 1,5 ton ürün var burada."

5 PROJEYLE YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ ALABİLİR

PROJEYLE YÜZDE 50 HİBE DESTEĞİ ALABİLİR İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit de Han'ın üretim konusunda bilinçli hareket ettiğini söyledi. Han'ı, kırsal kalkınma projelerine yönlendireceklerini belirten Yiğit, "Yapacağı güzel bir projeyle yüzde 50 hibe desteği alabilir. Kardeşimize teknik anlamda yardımcı olacağız. Projesi kabul olursa bu işi daha profesyonelce yapmasına da yardımcı olacağız.
İlçe genelinde kırsal kalınma yatırımlarından faydalanan vatandaşlarımız var. 2023'te çitçilerimize 50 milyon liralık destek sağlandı, bunun yarısı Genç Çiftçi Projesi'nden faydalananlara ait." ifadelerini kullandı.
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