Teknoloji ve hıza odaklanarak farklılaşmayı hedefleyen Bir Günde Kargo, 2021 yılı sonuna kadar günlük 50 bin kargo taşımayı amaçlıyor. Bir Günde Kargo’nun bu doğrultuda ciro hedefi ise aylık 20 milyon TL.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

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Bir Günde Kargo Kurucu Ortağı Yaşar Kımıl, 2021 sonuna kadar 1000 kişiye istihdam yaratmayı hedeflediklerini söylüyor.

Bir Günde Kargo, ‘Her Şey Bir Günde’ mottosuyla iki yıl önce kuruldu. Uzun yıllar lojistik sektöründe üst düzey yöneticilik yapan Yaşar Kımıl, 2014 yılında çalıştığı şirket kapanınca ekip arkadaşı Levent Kaya ile birlikte kendi ayakları üzerinde durmaya karar verdi.

Böylece 2018 yılında Bir Günde Kargo kuruldu. 1,5 yıl sonra ise yine sektörden arkadaşları olan Evrim Şen şirkete katıldı. Sektörde yaşanan sıkıntılara çözüm getirecek yeni bir düzen oluşturma hedefiyle yola çıkan girişimciler, hız ve teknolojiye odaklanma kararı aldı ve alt yapılarını bu doğrultuda oluşturdu.

Çok uzun yıllardır sektörde oldukları için sektördeki ihtiyaçları çok iyi analiz edebildiklerini söyleyen Bir Günde Kargo Kurucu Ortağı Yaşar Kımıl, “Uzun yılların getirdiği deneyimle tüketicinin sorunlarını, bu işin çıkmazlarını ve ne tür çözümler üretilebileceğini, hem markaları hem de tüketiciyi neyin mutlu edeceğini çok iyi biliyorduk.

2014 yılı sonunda e-ticarete artan hızlanma ve satın almadaki davranış değişikliklerinin kargo-lojistik sektörünü daha da önemli konuma getireceğini ön görmüştük” diyor. Uzun bir araştırma sürecinin ardından sorunların kaynağı olan teknolojinin aslında aynı zamanda çözüm de olacağına karar veren girişimciler, Bir Günde Kargo’yu bu ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirdi.

Yaşar Kımıl, “Hedefimiz çok netti. Daha hızlı olmak, en hızlısı olmak. Çünkü biliyoruz ki, Zaman hepimiz için çok kıymetli ve değerine paha biçemiyoruz. Ve kargo şirketlerinin yaşadığı sorunun temelinde de bu yatıyor. Dijital hayatın hızına ayak uydurmazsanız yok olmaya mahkumsunuz.

Bir Günde Kargo bugün Türkiye’de kullanılan en teknolojik kargo-kurye takip sistemine sahip. Biz aslında kendimizle yarışacağımız bir sistem geliştirdik. İddia ediyoruz ki, özellikle rüştümüzü ispat ettiğimiz gıda perakendesi alanında bizden daha hızlısı yok” diyor.

İADE ORANI DÜŞÜK *

Bir Günde Kargo, standart kargo anlayışından uzak müşteri odaklı bir hizmet sunuyor. Yaşar Kımıl, bunu kuruma özel hatta kişiye özel kargo hizmeti olarak tanımlıyor.

Teknolojiyi en etkin şekilde en güncel hali ile kullanan şirket, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Ankara illerinde ertesi gün, aynı gün kargo, randevulu teslimat gibi seçenekler ile kurumsal şirketlere kargo hizmeti sunuyor.

Yani gün içinde kargo çıkışı olan bir ürün, akşam ya da gün içinde tüketici elinde olabiliyor. En düşük teslimat süresi ortalama 14 dk.

Yaşar Kımıl’a göre sektörde yarattıkları en büyük farklılık tüketiciye ve markalara kazandırdıkları ekstra zaman. Ayrıca geliştirdikleri teknoloji temassız teslimat da güvenlik ve hijyen konusunda avantaj sunuyor. Randevulu kargo sistemi sayesindeyse iade oranları da düşmüş durumda.

Sektör normalinde yüzde 20 civarında olan iade oranları Bir Günde Kargo için geçerli değil. Bu oran şirkette 0,01 civarında. Bir Günde Kargo tüm kargo süreçlerinde izlenebilir anlık bilgilendirme yapan anlık müşteri taleplerinin işleme alındığı bir teknoloji kullanıyor.

Kısaca bir kargo depodan çıkıp Bir Günde Kargo’ya ulaştığı ana ve bu andan müşterinin eline ulaştığı ana kadar her adımında online ve canlı olarak izlenebiliyor.

Esnek yapıları sayesinde kurum bazlı çözümler üretebilme kabiliyetine sahip olduklarını söyleyen Kımıl, “Bizi diğer kargo şirketlerinden ayıran tam da bu. İstiyoruz ki müşterilerimiz, Bir Günde Kargo’yu kendi özel kargo şirketleri gibi görsün ve kendilerine en uygun çözümü seçsinler” diyor.

16 İLDE HİZMET VERİLECEK *

Bir Günde Kargo, tüm dağıtım süreçlerini kendi personelleri kendi araçları kendi şubeleri ile yürütüyor. Acentelik sistemini kullanmadıklarını söyleyen Kımıl, “Çünkü bu şekilde hizmet kalitesinin düştüğüne inanıyoruz. Bu sebeple ile tüm süreçleri kendi kontrolümüz altında kendi öz kaynaklarımız ile yürütmeyi doğru buluyoruz” diyor.

Şirketin 2021 hedefleri arasında hizmet verdiği illerde şube sayısını iki katına çıkarmak ve Türkiye genelinde büyükşehirlerde hizmet noktaları oluşturmak var.

İlk etapta toplamda 16 ilde hizmet verilecek. 2021 yılı sonuna kadar günlük 50 bin kargo taşımayı hedefleyen şirketin bu doğrultuda ciro hedefi ise aylık 20 milyon TL. Şirket, 2021 yılı sonuna kadar ortalama 1000 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor.

60 ŞİRKETLE ÇALIŞIYOR *

Ağırlık olarak gıda, giyim ve kozmetik sektörlerine hizmet veren şirket, yarı yarıya yüzde 50 gıda ve yüzde 50 gıda dışı alanda çalışıyor. Gıda sektöründe sanal market uygulamalarında oldukça etkin çalıştıklarını belirten Kımıl, “Pandemiyle birlikte e-ticaretin hızlanması ürün farklılıklarını ortadan kaldırdı. Ancak at başı giden iki ürün grubu giyim ve gıda” diyor.

Tamamen kurumlara yönelik hizmet veren Bir Günde Kargo, büyük şirketlerin yanı sıra KOBİ’lerle de çalışıyor. Hepsinin ortak yanı e-ticaret kanallarının olması. Kurumların müşterilerine hizmet verirken o kurumun, markanın bir personeli gibi çalışıyor. Siparişini teslim alan kişi kargoyu Bir Günde Kargo olarak tanımıyor.

Alanında uzman 60’a yakın yerli ve yabancı markayla çalıştıklarını söyleyen Yaşar Kımıl, “Bunların arasında uzun süredir kesintisiz hizmet verdiğimiz Türkiye’nin çok saygın şirketleri bulunuyor.

Hatta şu an sözleşmesi imzalanmış, yakında lansmanı yapılacak olan entegrasyon süreçlerine başladığımız Türkiye’nin perakende sektöründe hizmet üreten çok büyük iki markası var. Her geçen gün referanslarımız arasına dahil olan yeni markalarla birlikte büyüyoruz.

Türkiye’deki en yüksek performansa sahip alanındaki lider tüm markaları Bir Günde Kargo ile tanıştırmak istiyoruz. Uzun vadede hedefimiz, sektörün en büyük oyuncularından biri olmak” diyor.

Şirketin yatırımcılarla da görüşmeleri sürüyor. Henüz netleşmediğini söyleyen Kımıl, “Hızlı büyüyen bir şirketiz. Atacağımız her adıma çok dikkat ediyoruz. Şartlar ne olursa olsun hedefimiz belli. Bu sektörün bilinen ve tercih edilen en iyi markalarından biri olmak. Bu sebeple bu fikirde olan bir yatırımcı olursa değerlendirebiliriz” diye konuşuyor.

200 ÇALIŞANI VAR *

Şirket, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya ve Ankara olmak üzere beş ilde, aynı gün kargo, ertesi gün veya ve randevulu teslimat gibi seçeneklerle kurumlara özel kargo hizmeti sunuyor.

200’e yakın çalışanı olan Bir Günde Kargo, İstanbul’da iki operasyon merkezi, dokuz depo, İzmir’de bir depo, iki şube, Bursa’da bir depo, iki şube, Ankara’da bir depo, üç şube, Antalya’da bir depo, bir şube ile hizmet veriyor.

Hedef ise 16 ile ulaşmak. Şirketin bünyesinde 12 kamyon, kargo dağıtımlarında kullanılan 80 hafif ticari kamyonet aracı, 105 motosiklet, 50’nin üzerinde kiralık hafif ticari araç bulunuyor.