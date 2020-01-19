Tıp kariyerini bıraktı kendi markasını yarattı
Plastik cerrahi kariyerine nokta koyup kendi işini kurmaya karar veren kadın girişimci Hande Yazgan Dündar, önce evini Bodrum’a taşıdı sonra da şirketini kurdu. ‘Candela’ markasıyla ‘faydalı ürün patenti’ aldığı hem mum hem de krem olan ürünleri üretmeye başladı.
ÖZLEM BAY YILMAZ
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Online sitesinden tüketicilere ulaşan markası, hem bireysel hem de kurumsal taraftan büyük ilgi görüyor. Profesyonel hayattan uzaklaşıp kendi şirketini kuran pek çok kadın girişimci var. Hande Yazgan Dündar da onlardan biri.
Onun hikayesi ABD ve İstanbul’dan sonra Bodrum’da devam ediyor. Hande Yazgan Dündar, iş hayatına 2006 yılında adım atıyor.
7 yıl kadar Houston Texas Baylor College of Medicine ve Amerikan Hastanesi’nde eş zamanlı olarak plastik cerrahi ve rekonstrüktif cerrahi üzerine çalışıyor.
Bu arada iki akademik yayın çıkarıyor. Sonrasında yine plastik cerrah olan Reha Yavuzer ve eşi Nur Bilen Yavuzer ile Rene Klinik’i kuruyor.
Medikal direktörlüğünü üstlendiği klinikte 3,5 yıl geçiriyor. Ancak daha sakin bir hayatı tercih etti. Evlenip, Bodrum’a yerleşme kararı alıyor.
Taşındı ama bunca bilgi birikimi boşa gitsin istemediği için eşi ile birlikte ‘faydalı ürün patentini’ aldığı hem mum hem de krem olan ürünleri üretmeye başlıyor.
‘Candela’ markasıyla ürettiği mumlar, online sitesi kanalıyla bireysel tüketiciler kadar kurumlarda da hediyelik olarak büyük ilgi görüyor.
Özellikle Ege’deki lüx otellerin de ürünlerine büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Hande Yazgan Dündar, “Lüx otellerin her yıl fuarlarında ve sezona hazırlanırken odalarında mumlarımızla yanlarında olmaktan çok mutluyum.
Bir de bu yıl Dubai ve Paris’teki 2 otele girdik ki bu da bizi çok mutlu etti” diyor.
EL YAPIMI MUMLAR
Geçen yıl eşiyle birlikte Milas Havaalanı’na yakın bir orman köyüne taşınan Hande Yazgan Dündar, organik yaşam ile iç içe bir hayat sürüyor. Tüm üretimini köyde; yeşillik içinde, çam/zeytin gölgesinde, horoz ve inek sesleri içinde yapıyor.
Çevredeki endemik bitkileri de doğal mumlarında kullanan Hande Yazgan Dündar, şunları anlatıyor: “Özenli bir üretim sürecinden geçirilerek su buharı distilasyonu ve soğuk presleme gibi doğal yöntemlerle üretim gerçekleşiyor.
Her aşaması el yapımı olan Candela mumlarının her biri benim bebeklerim gibi. Koku seçimine, bileşkelerin yoğunluğuna ben karar veriyorum. Mum dökümünden soğutmasına, her siparişin mevsime göre bitki ya da çiçekler kullanarak paketlenmesinden gönderimine kadar tüm süreçle kendim ilgileniyorum.”
BİTKİSEL İÇERİKLİ MUM ÜRETİYOR
Candela’nm Türkiye’nin ilk losyon mum markası olduğuna dikkat çeken Hande Yazgan Dündar, ürünlerinin sağlık açısından da pek çok olumlu etkisi olduğuna değiniyor.
Örneğin; lavanta ve badem baş ağrısı ve migrene iyi geliyor, yasemin ve yeşil çay sakinleştiriyor, guava ve nane beynin hipotalamus bölgesini etkileyip tokluk hissi veriyor.
Hande Yazgan Dündar mumlarında; paçuli, Bodrum mandalinası, nar çiçeği, Hindistan cevizi, yaban mersini, sandal ve sedir ağacı gibi pek çok şifalı içeriği de kullanıyor. Candela’nın, balın şifasını yağların iyileştirici özelliği ile birleştiren ürünleri de bulunuyor.
Mumların kokusu ile rahatlattığını ve bulunulan alanın enerjisini iyileştirdiğini ifade eden Hande Yazgan Dündar, “Sonra mumun eriyen kısmını el ve vücuda sürerek cildinize ihtiyaç duyduğu nemi içeriğindeki shea yağı ile kazandırıyorsunuz” diyor.
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