Sosyal mesafenin yeni normal haline geldiği günümüzde turizm sektörü de bir değişim, dönüşüm yaşıyor. Turizm ve konaklama sektörüne yönelik ürünler geliştiren Talya Bilişim, dijital dönüşüm sürecini kolaylaştırıyor.

Yeni dünyanın olmazsa olmazlarından biri de sosyal mesafe haline geldi. İş yaşamından eğitime, sağlıktan turizme kadar hayatımızın her alanında sosyal mesafe kurallarına uyum önemli bir yere sahip.

Talya Bilişim şirketi de bu sürece uygun çözümler üretiyor. Pandemi döneminde sosyal mesafe kurallarını en iyi şekilde uygulayan turizm tesislerinin en büyük yardımcısı temassız uygulamalar olurken bu da sektörlerdeki dijitalleşmeyi hızlandırdı.

Talya Bilişim’in turizm sektörüne özel olarak geliştirdiği Türkiye’nin ilk web tabanlı ve en kapsamlı otel yönetim yazılımı Elektraweb, sunduğu gelişmiş iletişim modülleriyle sosyal mesafeye dijital dönüşüm getiren öncü bir yazılım.

Elektraweb, temassız konuk deneyimleri için de içerisinde güçlü uygulamalar barındırıyor ve bulut yapısıyla kullanıcılara verimlilik, kârlılık ve veri güvenliği avantajı sağlıyor.

Otel yönetim sistemiyle entegre çalışan çözümlerle; online rezervasyon ve online check-in özelliğiyle konuklar dilerse kimlik ve imza sürecini online olarak programdan yapıyor ve resepsiyona gitmeden doğrudan odalarına geçebiliyor.

Restoranda rezervasyon yapabiliyor, dijital menü üzerinden yemek siparişi verebiliyor, ödemesini yapabiliyor.

Talya Bilişim Yönetici Ortağı Nilüfer Durukal, yurtdışında bugün 100’ün üzerinde tesisin Elektraweb’e geçtiğini ve öncelikli hedeflerinin Afrika pazarı ve Balkan ülkeleri olduğunu söylüyor.

Otel otomasyonunun Türkiye’deki öncü lideri olan Elektraweb ile yurt dışına açılmayı hedeflediklerine işaret eden Durukal, ilk etapta her ülkede dağıtıcılar kanalıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtiyor. Durukal, “Azerbaycan’da 60’a yakın otelde Elektra kullanılıyor.

Makedonya ve Romanya’da yeni birer dağıtıcımız var. Yurt dışında bugün 100’ün üzerinde tesis Elektraweb’e geçti. Her ülkede bir dağıtıcı üzerinden büyümeyi hedefliyoruz. Öncelikli hedefimiz, Afrika pazarı ve Balkan ülkeleri. Dünyadaki en büyük otel havuzu olan Amerika ve Avrupa pazarıyla da ilgileniyoruz” diye konuşuyor.

İLK YATIRIM MALİYETİ YOK

Elektraweb ve masaüstü versiyonu Elektra V5 Otel Yönetim Sistemi’nin toplam 4 bin 500 kullanıcısı bulunuyor. Elektraweb’in ilk yatırım maliyeti bulunmuyor. Tesislerin birkaç yılda bir yenilenmesi gereken sunucu, sunucu lisansları, virüs programları, yedekleme gibi maliyetleri yok. Uygulamayı kullanmak için sadece internet bağlantısı, akıllı bir telefon, tablet ya da bilgisayara ihtiyaç var.

Mobil kullanılabilmesi de idari personelin evden çalışabilmesini sağlıyor. Elektraweb, bir otelin tüm departmanlarını ve işlerini yönetebilecek modüllerden oluşuyor. Tesisler ihtiyaçlarına uygun modülleri kullanarak tesisi entegre yapıda tek programla yönetilebilir hale geliyor. Böylece hızlı ve verimli bir yönetim akışı oluşuyor.

Elektraweb’in Türkiye’nin ilk web tabanlı, verileri bulutta barındıran otel yönetim yazılımı olma özelliği taşıdığına dikkat çeken Durukal, kullanıcılarına sağladığı hız, güvenlik ve mobilite avantajlarıyla alanında öncü olan Elektraweb, bir tesisin ön bürodan kanal yönetimine, online otel rezervasyonundan e-faturaya, satın almadan SPA’ya kadar tüm departmanlarının dijital ortamda yönetebilmesini sağlayan 23 modülüyle Türkiye’deki en kapsamlı otel yazılımı olduğunu vurguluyor.

Butik otel, resort, glamping, restoran gibi farklı konseptlerdeki işletmelerin ihtiyaçlarına uygun özelleştirilebilir çözümler sunan Elektraweb, yıllık ödeme esasına göre fiyatlandığı için kullanıcılar o yıla ait lisans bedeli ödeyerek yazılımı kullanabiliyor.

Turizm sektöründe özellikle oteller veri ihlalinin en çok yaşandığı tesisler. Otellerin sahip olduğu hem kişisel hem de finansal çok sayıda veri, onları siber saldırıların hedefi haline getiriyor. Durukal, “Web teknolojilerini özellikle bulut yapıda çalıştırdığınızda işletmeye ciddi bir tasarruf sağlıyor.

Daha da önemlisi verilerinizi güvenli bir alanda tutuyor. Çünkü bulut sistemler hem çok ciddi şekilde korunuyor hem de dünyanın farklı lokasyonlarında verilerin eş zamanlı kopyalarını tutarak veri güvenliğini garanti altına alıyor.

Üstelik Elektraweb’de işlenen ve saklanan bilgiler Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Birliği Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) kapsamına göre kayıt altına alınıyor” diyor.

KAMUDAN ÖZEL SEKTÖRE

25 yılı aşkın süredir yazılım sektöründe teknoloji geliştiren Talya Bilişim, Antalya, Ankara, İstanbul ve Londra’daki dört ofisi ve 110 kişilik ekibiyle hizmet veriyor. Şirket, Türkiye’nin en büyük kamu kurumlarına, turizm ve sağlık firmalarına çözümler üreten, ürettiği yazılımları yurt dışına ihraç eden bir teknoloji firması.

Ürettiği yazılımlarla kullanıcılarının finansal, operasyonel ve idari süreçlerini elektronik ortamda detaylı olarak takip etmelerini sağlamayı, yönetime doğru analizlerle hızlı karar alma ve tam kontrol olanağı sunmayı amaçlıyor.

Teknolojik gelişmelerle birlikte hayatımıza büyük bir hızla giren bulut bilişim, yapay zeka, nesnelerin interneti gibi kavramlar alışkanlıklarımızı da hızla değiştiriyor.

Sektörleri etkisi altına alan bu akıllı uygulamalar, konaklama, sağlık gibi pek çok sektörde akıllı değişimler olarak karşımıza çıkıyor. Pandemiyle birlikte tüketicilerin en az temasla hizmet almak isteği sektörlerde dijitalleşmeyi hızlandırıyor.

Turizm ve sağlık sektörlerine yönelik teknolojik çözümler sunan Talya Bilişim, geliştirdiği öncü ve yenilikçi yazılımlarla tesislerin operasyonel, finansal ve idari yönetiminin tek bir platform üzerinden gerçekleştirilmesini sağlayan çözümlere imza atıyor.

Talya Bilişim, Elektra Otel Yönetim Sistemleri, Medisoft Hastane Yönetim Sistemleri, KimlikOkur – Kimlik Okuma ve Tanıma Sistemleri, Hoteladvisor.net ve iSafe markalarıyla kullanıcılarına kalite, verimlilik ve karlılık avantajı sağlayan dijitalleşme hamlelerine hız kazandırıyor.

KALİFİYE ELEMAN YETİŞTİRİYOR

2006 yılından bu yana Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı turizm meslek liselerinde zorunlu ders olarak okutulan Elektra’nın web tabanlı versiyonu da oldukça ilgi görerek 100’den fazla turizm fakültesinde yerini aldı. Böylece her yıl Elektraweb bilen yaklaşık 10 bin kalifiye personel sektöre kazandırılacak.