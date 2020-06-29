Toplu yaşam alanlarında yöneticilere finans yönetiminden dijital güvenlik sistemine kadar önemli çözümler sunan Apsiyon’un CEO’su Kudret Türk, “Yakın coğrafyada birkaç ülkede iş modelimizin ölçeklenebileceğini göstermek istiyoruz. Buralarda başarımızı kanıtlayıp, sonrasında tüm dünyaya hizmet vermeye başlayacağız” diyor.

Sibel Atik

satik@ekonomist.com.tr

Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Makedonya, Ukrayna, Karadağ’da toplamda 760 bin fazla konuta hizmet veren Apsiyon, yurtdışı adımlarını hızlandırmayı hedefliyor.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden biri olan ve toplamda 10 milyon dolarlık üç yatırım desteği alan Apsiyon, bu başarısını yurtdışında da yakalamayı hedefliyor.

EarlyBird Digital East Fund’dan üçüncü kez yatırım almayı da başaran şirket, toplu yaşam alanı yöneticilerine, CRM’den finans yönetimine, bakım takibinden dijital güvenlik sistemlerine kadar birçok konuda entegre çözümler sunuyor.

760 BİN KONUTA HİZMET

Şirket, Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Makedonya, Ukrayna, Karadağ’da toplamda 9 bin 500’den fazla sitede, 760 binden fazla konutta yaşayan 1,5 milyonu aşkın kişiye hizmet veriyor. Şirketin sunduğu sistem sadece apartman ve sitelerde değil, Kapalıçarşı’dan en lüks ofis binalarına, karma kullanımlı komplekslerden derneklere kadar çok farklı toplu yaşam alanlarında kullanılıyor.

Apsiyon CEO’su Kudret Türk, yurtdışında yeni pazarlara açılmak istediklerini söylüyor. Gayrimenkul sektörü açısından bakıldığında Türkiye’nin dünyada hızla büyüyen ve en fazla hacimde yeni konut üretilen pazarlarından biri olduğunu aktaran Türk, “Türkiye’de yakalamış olduğumuz büyüme ivmesini yurtdışında da gerçekleştirmek istiyoruz.

Öncelik yakın coğrafyadan birkaç ülkede iş modelimizin ölçeklenebileceğini göstermek istiyoruz. Buralarda başarımızı kanıtlayıp, sonrasında tüm dünyaya hizmet vermeye başlayacağız” diye konuşuyor.

ÜÇ YATIRIM ALDI

Aksiyon hayata geçtikten bu yana geçen 10 yılda pek çok kırılma noktası yaşadı. Bunların en önemlilerinden biri Türkiye’de ilk defa bankaların neredeyse tamamıyla entegre çalışan bir tahsilat sistemi geliştirmesi ve bunu bulut tabanlı bir muhasebe sistemine entegre etmesi oldu.

Bu sayede bir ERP yazılımının ötesinde Proptech ve Fintech şirketi oldu. Hızlı bir büyümeyle yatırımcıların dikkatini çeken Apsiyon, ilk yatırımı Avrupa’nın en büyük yatırım fonlarından Early-bird Venture Capital’dan aldı. 2,5 milyon dolarlık ilk yatırımın ardından yine Earlybird VC’den 2017’de ilk turun devamı niteliğinde ikinci bir yatırım daha aldı.

Bu yatırımla da resmi AR-GE merkezini kuran Apsiyon, mühendis kadrosunu güçlendirdi. Şirket, son olarak geçen mart ayında ise 5 milyon dolarlık bir yatırım daha alarak dikkatleri üzerine çekti. Şirket toplamda 10 milyon dolar yatırım almış oldu.

“2020’DE İKİ KAT BÜYÜYECEĞİZ”

Geliştirdiğimiz özelliklerle ciro ve hizmet verdikleri konut sayısını her geçen gün artırdıklarını aktaran Kudret Türk, 2019 yılını 20 milyon TL ciro ile kapattıklarını kaydediyor.

Ciro bazında geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık iki kat büyüdüklerini belirten Türk, hizmet verdikleri konut sayısında ise yüzde 65’e varan büyüme gerçekleştirdiklerini dile getiriyor. Türk, “2020 yılında da kuruluşumuzdan itibaren yakaladığımız sağlıklı ve istikrarlı büyümeyi sürdürerek 2 kat büyüme hedefini koyduk.

Bu büyümeyi sağlamak için doğru zamanda doğru yatırımları hayata geçiriyoruz. Yıl sonunda 1 milyon konutun üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz” diyor.