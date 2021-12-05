Teknolojik gelişmelerle birlikte dünyanın herhangi bir yerindeki ürünü e-ihracat kanalıyla satın almak mümkün. Navlungo girişimi de Türk üreticilerin ürünlerini e-ihracatla dünyaya açmalarına katkı sunuyor.

KOBİ Girişim Kasım 2021 tarihli sayıdan

Navlungo Kurucu Ortağı İsa Korkmaz, “Yüksek kalitede sunduğumuz planlama ve gönderi takip imkanlarıyla birlikte müşterilerimizin işlerini katma değerli bir iş modeline çeviriyoruz” diyor.

Girişimci İsa Korkmaz, Endüstri Mühendisliği eğitiminin ardından 2009 yılında başladığı kariyer hayatında uzun yıllar Ford Otosan Firması’nda lojistik yöneticiliği yaptı.

2019 yılında üç arkadaşıyla birlikte e-ihracat konusunda hizmet veren Navlungo’yu kurarak iş yaşamına atıldı. Navlungo Kurucu Ortağı İsa Korkmaz ile girişim hikayesini ve hedeflerini konuştuk.

Girişiminiz hakkında bilgi verebilir misiniz?

Odağımızda e-ihracat var. Birkaç tıklama ile yurt dışına ürün satışı yapan firmaların Amazon, Etsy, Aliexpress, Ebay, Wish gibi platformlarına ürünlerini konumlandırmasını sağlıyoruz, kendi siteleri varsa siteleri üzerinden kargo süreçlerini yönetmelerine destek oluyoruz.

Bunun yanında platformumuz üzerinden üç binden fazla rotada yüzlerce taşıyıcıdan alınan teklifleri sunuyor ihtiyaca göre sınıflandırıp bir dakika içinde satın alınabilir hale getiriyoruz.

Girişiminiz nasıl bir soruna çözüm oldu?

Farkımızı, kargo ve navlun satın alma süreçlerini online sistemlere taşımamız ve müşterimizin ihtiyacına hızla cevap vermemiz olarak belirtebiliriz. Müşterilerimize sunduğumuz tüm hizmetlerde büyük bir zaman tasarrufu ve karşılaştırma imkanı sunuyoruz.

Dolayısıyla yüksek kalitede sunduğumuz planlama ve gönderi takip imkanlarıyla birlikte müşterilerimizin işlerini katma değerli bir iş modeline çeviriyoruz.

Pandemi sürecini nasıl geçirdiniz?

Pandemide e-ticaret ve e-ihracat gibi iki önemli alanda yaşanan gelişmeler başta lojistik sektörünü olumsuz etkilese de daha sonra sektöre kendini geliştirmesi için bir fırsat oldu. Navlungo olarak bu zorluk ve fırsat dönemi arasında geçen zaman boyunca sorun yaşamadan çalıştık ve bu süreçleri en kolay hale getiren dijital platformumuz ile müşterilerimizin güvenilir bir şekilde e-ih-racat yapmalarına olanak sağladık.

Pandemiyle birlikte sınırların kalktığı bir dünyanın kapıları bugün herkese açık. Artık tüketiciler dünyanın dört bir yanından beğendiği ve ihtiyaç duyduğu ürünleri temin edebiliyor. Bu noktada işin arkasında ciddi bir operasyon dönüyor.

İşlerini büyüten ve dünyaya açılan müşterilerimiz, lojistik sektöründe var olan çoğu soruna çözüm ürettiğimiz ve güvenilir bir şekilde süreçlerini yönettiğimiz dijital platformumuz Navlungo’yu da böylece keşfetti ve yoğun ilgi gösterdi. Pandemi-den önce gelişim sürecimizi tamamlamak bizim için büyük bir şanstı.

Geleceği doğru öngörmüş olsak da pandemi gibi bir dönemin hayatımıza gireceğini bizler de tahmin edemezdik. Buna her ne kadar endişeyle yaklaşsak da bizim için bir fırsat doğurdu. Biz de bunu en profesyonel şekilde kurgulayıp hizmet olarak müşterilerimize sunmaya çalıştık.

Önümüzdeki dönemde büyüme hedefiniz nedir?

Kuruluşumuzdan bu yana yaklaşık beş kat büyüdük. Yine son bir yıl içerisinde geçen yıla oranla dört kat büyüdük. 130 farklı ülkeye Navlungo üzerinden 200 bin ürün taşıdık. 3 bin 500 firma e-ihracat için Navlungo’yu tercih etti. 2022’de ise yaklaşık 5 kat büyüme ve 25 milyon Euro’luk ciro hedefiyle çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz.

En önemli hedefimiz Türkiye’de ne yaptıysak aynısını Ukrayna, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde yapmak kısacası Navlungo’yu globale taşımak. Türkiye de ise hedefimiz e-ihracat yapan büyük-küçük her işletmeye ulaşarak, saatler süren teklif alma süreçlerini dijitalleştirerek kolay teklif alabilmelerini ve zamandan tasarruf etmeleri sağlamak ve bu kapsamda gerekli adımları atmak.

2023 sonuna kadar istihdamımızı 100 kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz. Şu anda İstanbul, Bursa ve Gaziantep’te şubelerimizin yanında İzmir, Kayseri ve Ankara da şube ve depo çalışmalarımızı başlatacağız. Yurt dışı yatırımları da planlarımız arasında.

Yurt dışında ofis açma planlarınız var mıdır?

Şu anda toplamda üç ofis ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bunlardan birini İstanbul’daki merkez ofisimiz ve Bursa şubemiz oluşturuyor. Gaziantep ofisimizi ise geçtiğimiz ay hayata geçirdik. Yurt içi yatırımlarımızı planlandıktan sonra öncelikli olarak Bahreyn, Kuveyt, Katar ve sonrasında Suudi Arabistan ve Rusya öncelikli dış hedef pazarlarımız arasında yer alıyor.

2021’i nasıl kapatmayı hedefliyorsunuz?

Sosyal mesafe kuralları kapsamında insanların kalabalık alışveriş merkezlerine girmek istememeleri perakende sektöründe e-ticareti bir üst seviyeye yükseltti. Yerel işletme olarak çıkılan yolda firmalar uluslararası ticarette de rekabet gücü yakalayabileceklerini fark etti ve e-ihracatta da söz sahibi olmaya başladı.

Günün sonunda baktığımızda bu rekabet gücü e-ih-racat rakamlarında çarpıcı sonuçlarla karşımıza çıkıyor. Bu noktadan sonra önemli olan kazanılan bu artış ivmesinin kaybedilmemesi ve pazar dinamiklerinin gerektirdiği atılımların yapılması.

Bizler Navlungo olarak özellikle yeni girişimcilere gerekli yönlendirme ve ihracat alanındaki bütün eğitimleri Navlungo Akademide veriyor, ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Navlungo olarak bu artış ivmemizi yılso-nuna kadar devam ettirerek yılı yüzde 250 büyüme ile tamamlamayı öngörüyoruz.

Türkiye girişimcilik ekosistemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Önümüzdeki süreçte sizce hangi alanlarda faal olan girişimler ilgi çekecek?

Bence sanayi ve geleneksel sektörler start-up ekosisteminin gücünü fark etti o nedenle yatırımlar rekor kırıyor. Girişimcilik, özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için büyük önem taşıyor. Ufak bir fikirden milyon dolarlık kazançlar sağlanması hem girişim sahipleri hem de ülkemiz için olumlu sonuçlar doğuruyor.

Bu durum teknoloji üzerinde kaydedildiğinde, gelişmiş ülkelerle rekabeti de mümkün hale geliyor. Yılda ortalama 100 farklı girişime yaklaşık 59 milyon dolar yatırım yapılan Türkiye, Avrupa’da yatırım miktarı bakımından 21. ülke. Kişi başına düşen yatırım miktarlarında ise listeye ancak 48. sıradan girebiliyor.

Bu farkındalığın artıp daha fazla yatırımcının ve girişimcinin bu alanda yönlendirilmesi gerekiyor. Pazarı iyi okuyan ve fırsatları değerlendirmeyi iyi bilen her girişim, düşük sermayelerle hayata geçirilip sonunda büyük kazançlar elde edebilir.