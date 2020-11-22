Isıtma, soğutma ve iklimlendirme (HVAC) sektöründe faaliyet gösteren Bomaksan, hava yoluyla bulaşma riskini kapalı ortamlarda minimuma indirebilmek için temiz hava dolapları geliştirdi. Yeni ürünlerle büyümesine hız veren şirket, 2021’de kapasitesini dört katına çıkartmaya hazırlanıyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan

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KOBİ Girişim Kasım sayısından

Son yıllarda, küresel ısınma ve tüm dünyada giderek artan çevre bilinci nedeniyle endüstriyel havalandırma, gaz arıtımı ve filtrasyon sektörü özel bir önem kazandı. Covid 19 pandemisi de bu sürecin hızlanmasına neden oldu. Tüketicilerin havalandırma ve kapalı alanlara yönelik hassasiyeti sektörü hareketlendirdi. Yaklaşık 34 yıl önce Konya’da kurulan Bomaksan, da bu alandaki ihtiyacı görerek yatırıma odaklanan şirketlerden biri.

Isıtma, soğutma ve iklimlendirme (HVAC) sektöründe faaliyet gösteren şirket, tesisat mühendisliği alanında müşterilerine sistem tasarımından uygulamaya, satış sonrası servisten bakım hizmetlerine kadar tüm süreçleri kapsayan çözümler sunuyor. Yapılan yeni düzenlemelere paralel, Bomaksan, toz toplama, gaz arıtımı ve filtrasyon cihazları üretimine de başladı.

Çeşitli endüstriyel tesislerin toz, gaz ve duman problemlerine yönelik jet-pulse filtreler, santrifüj fanlar, siklonlar ve yağ buharı filtreleri üretiyor. Ayrıca gaz arıtımı alanında da hizmet veriyor. Şirket, endüstriyel toz toplama ve filtrasyonu alanında geniş ürün gamına sahip. Bomaksan Genel Müdürü Bora Boysan, “Bomaksan olarak kendimizi tamamen hava temizlemeye ve daha yaşanabilir bir dünya oluşturmaya adadık.

Tüm faaliyetlerimizi ve stratejilerimizi bu doğrultuda kurguluyoruz” diyor. Bunun yanı sıra toz toplama alanında Türkiye’de TÜBİTAK desteği alan ilk ve tek AR-GE projesini Bomaksan yaptı. Yapılan geliştirme sayesinde ürünlerin enerji tüketimini azaltılarak önemli bir avantaj sağlandı.

Boysan, “Ağırlıklı mühendis kadromuz ile müşterilerimizin en zor problemlerini dahi çözebilmek bizim en güçlü yönümüz. Müşterilerimiz için geliştirdiğimiz özel çözümler sayesinde endüstriyel kaynaklı hava kirliliğini azaltırken, yaptığımız güvenilir ve uzun ömürlü sistemler ile müşterilerimizin imalat kapasitelerini arttırmalarına da katkıda bulunuyoruz” diyor.

YÜZDE 50 BÜYÜYECEK *

Şirketin Konya BÜSAN Özel Organize Sanayi Bölgesi’nde hali hazırda 6 bin metrekare kapalı, bin 500 metrekare açık alana sahip üretim tesisi bulunuyor. Bomaksan’ın bünyesinde metal sac işlemeye yönelik her türlü ekipman bulunuyor. Bu sayede siyah sac olarak giren hammadde, tesisten makine olarak çıkış yapabiliyor.

Fabrikada geçen yıl toplam 1 milyon kilogram sac işlendi. Son beş yılda sadece makine, takım/ tezgah, donanım ve ekipmana 500 bin Euro yatırım yapan Bomaksan, 2021 yılında yeni fabrikaya geçiş sürecini başlatacak. Yeni fabrika 12 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 15 bin metrekarelik bir alanda olacak.

Bu sayede imalat kapasitesinin dört katına çıkartılması planlanıyor. Son beş yıldan bu yana her yıl ortalama yüzde 50 büyüyen şirket, 2019 yılını 20 milyon TL ciro ile kapattı. Şirket, 2020 yılını da yüzde 50 ciro artışıyla kapamayı hedefliyor.

Bomaksan aynı zamanda da yurtdışında da büyüyor. Halihazırda 19 ülkeye ihracatı olan Bomaksan, 2019 yılını toplam 5 milyon TL’lik ihracat geliri ile kapattı. Cironun yüzde 25’ini ihracat oluşturuyor.

Bu payın önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 70’e çıkartılması, 2020’nin ise ihracatta yüzde 200 oranında artışla kapatılması hedefleniyor. 2020 yıl sonu için hedef pazarlar arasında Polonya, Türki Cumhuriyetler, Rusya, AB ve Kuzey Afrika ülkeleri bulunuyor.

Bomaksan, hava temizleme alanında 34 yıllık tecrübesiyle AR-GE yatırımlarına hızlanarak devam ediyor. Şirket, korona-virüsün en önemli yayılım yollarından olan hava ile bulaşmasını engellemek adına, BOA AIR markasıyla yeni ürünler ve yeni teknolojiler üretiyor.

Bu yıl AR-GE’ye ayı-rılan pay, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık dört kat arttı. AR-GE yatırımlarının ana odağını BOA AIR markasıyla ürün gamına yeni eklenen temiz hava dolapları oluşturuyor.

Virüsün hava yolu ile bulaşma riskinin oldukça fazla olduğunun Dünya Sağlık Örgütü’nce de doğrulandığını söyleyen Boysan, “Biz de Bomaksan ve BOA AIR olarak hava yoluyla bulaşma riskini kapalı ortamlarda minimuma indirebilmek adına yoğun AR-GE faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu faaliyetler sonucunda geliştirdiğimiz BOAmidi ve BOAmaxi ürünlerimizi kullanıcılarıyla buluşturmaya başladık.

Tamamen kendi tasarımımız olan Temiz Hava Dolapları, H14 sınıfı HEPA Filtreleri ve yüksek kapasiteli ve verimli EC Fanları sayesinde geniş ve kalabalık iç mekanların havasını virüs, bakteri gibi nano partiküllü mikroorganizmalardan efektif bir şekilde temizleme özelliğine sahip” diyor.

Şirket,yakın zamanda BOA ürün ailesini genişletmek ve alternatif sterilizasyon teknolojileri ile donatmak adına AR-GE çalışmalarımıza devam edecek.

TÜKETİCİNİN BEKLENTİSİ DEĞİŞTİ *

Covid 19’un ardından hijyen anlayışı ile birlikte tüketicilerin havalandırma ve kapalı alanlara ilişkin davranışları da büyük değişim gösterdi. Bomaksan’ın Future Bright araştırma şirketiyle yaptığı araştırmaya göre, tüketicilerin yüzde 97’si açık alanlardaki havanın daha temiz olduğunu düşünüyor.

Pandemi öncesi her 4 kişiden sadece 1’i kapalı mekanlarda hava temizleme cihazlarının olup olmadığına dikkat ederken; pandemi sonrasında ise 4 kişiden 3’ü cihazların varlığına dikkat etmeye başladı. Araştırmaya katılanların yüzde 96’sı ise kapalı mekanlarda sadece ‘yeterli teknoloji ile üretilmiş, yetkililer tarafından onaylı hava temizleme cihazları’ olan yerleri tercih ediyor.

Katılımcıların yüzde 64’ü klima ve Hava Temizleme Cihazı (HTC) arasındaki farkı bildiğini belirtiyor. Ancak klima genel olarak tüketicilerin algısında ‘soğutucu’, HTC’ler ise ‘temizleyici’ olarak yer alıyor.

PANDEMİ OLUMLU ETKİLEDİ

Pandemi küresel olarak etkilerini göstermeye devam ediyor. Elbette ekonomi ve diğer pek çok sektörler için olumsuz etkileri olsa da bizim sektörümüz açısından olumlu yönde etkileri olacağını düşünüyoruz.

Koronavirüs salgını ile temiz hava, soluduğumuz havanın kalitesi ve genel halk sağlığına yönelik farkmdalığm çok büyük oranda arttığını görüyoruz. Toplum için en önemli sağlık riski, hepimizin ortak soluduğu havanın kalitesi.

BU ALANDA ÇALIŞMALAR ARTACAK

Bomaksan olarak ana faaliyet alanımız, hava kirliliğini azaltmaya yönelik çalışmalar olduğundan pandemi sürecinde de işimize kesintisiz devam ettik ve ihtiyaçlara ve taleplere yanıt vermeye çalıştık. Bu sebeple önümüzdeki dönemde de sektörümüzde bu alandaki çalışmaların hızla artacağını düşünüyoruz.

Ancak özellikle belirtmek isteriz ki, sektörümüzün ve konumuzun olağanüstü teknik uzmanlık gerektiren bir konu olmasından ötürü tüketicilerin bu konuya hakim proje ve mühendislik firmalarını tercih etmesi ve seçimini hassasiyetle yapması önem kazanmaktadır.