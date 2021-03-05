Bonna markasıyla otel, restoran ve kafe sektörüne yönelik çözümler sunan Kar Porselen, 2021’de Bilecik Pazaryeri tesisinde kapasite artışı yapmayı ve müşteri ağını büyütmeyi hedefliyor. Kar Porselen Genel Müdürü Erbil Aşkan, yurtiçi ve yurtdışı talepleri karşılamak için üretim kapasitesini yüzde 40 artırmayı planlanladıklarını söylüyor.

Ayşegül Sakarya Pehlivan asakarya@ekonomist.com.tr

KOBİ Girişim Şubat 2021 tarihli sayıdan

Kar Porselen’in hikayesi 1983’te küçük bir seramik atölyesinde başladı. 1990’lı yıllarda alışılagelmiş seramik ev eşyası anlayışına yeni bir soluk kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren şirket, 2002 yılında Kocaeli-Çayırova tesisine taşındı. 2012’de normal porselenden çok daha ince, zarif ve dayanıklı olan ‘fine china porselen’ üretimine başladı.

2014 yılında ise Bonna markasıyla otel, restoran ve kafe sektörüne yönelik çözümler geliştirmeye odaklanan şirket, burada önemli bir atılım yaptı. Şirket, bugün Kocaeli-Çayırova’da ve 2019’da hayata geçirilen Bilecik- Pazaryeri fabrikasında yıllık toplam 30 milyon parça üretim gerçekleştiriyor.

Şirketin büyümesinde ihracatın da önemli bir katkısı oldu. Şirket, Bonna markasıyla 75 ülkeye ürün gönderiliyor. Avrupa ülkelerinin yakın iş ortakları olduğunu söyleyen Kar Porselen Genel Müdürü Erbil Aşkan, farklı pazar arayışlarının sürdüğünü söylüyor. Şirket, 2020 yılı satışlarının yüzde 60’ını ihracatta yüzde 40’ı ise iç pazarda gerçekleştirdi.

10 MİLYON EURO BÜTÇE

Özellikle son teknolojiyi hızlı bir şekilde tesislere ve süreçlere adapte etmeye çalışan Kar Porselen, Bonna markasının uluslararası bir boyuta taşımak için oluşturduğu 10 milyon Euro’luk bütçenin yüzde 70’ini şu ana kadar kullandı. Aşkan, “Salgının 2021’de ülkemizde ve dünyadaki olumsuz etkisinin azalacağını öngörerek bu bütçeyi gerçekleştirmiş olacağız” diyor.

Şirket, 2021 yılında iç ve dış pazardaki talepleri karşılamak için Bilecik Pazaryeri tesisinde kapasite artışını sağlamayı müşteri ağını büyütmeyi hedefliyor. Bu kapsamda üretim kapasitesinin yüzde 40 artırılması planlanıyor.

Aynı zamanda AR-GE ve dijitalleşmeye odaklanacaklarını belirten Aşkan, “Müşterilerimizin memnuniyetini temel alan prensibimiz doğrultusunda; topluma ve çevreye de odaklanarak etik üretim standartları ile faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Sürdürülebilirlik üzerine sürekli performans ölçümü ile operasyonlarımızı takip ediyoruz.” diyor

İLKLERE İMZA ATTI

Yıllık yatırım bütçesinin yüzde 5’lik kısmını AR-GE çalışmalarına ayman Kar Porselen’in 15 kişilik bir AR-GE ekibi var. Türkiye’de ömür boyu kenar çıtlama garantisi veren ilk firma olduklarını söyleyen Kar Porselen Genel Müdürü Erbil Aşkan, “Fine china bone üretimiyle Türkiye’de bir ilke imza attık. Ürünlerimizle sektöre kazandırdığımız diğer ilkler ise sır altı el dekor tekniği, ilk kare form ve dijital dekorlama” diyor.

Ayrıca Kar Porselen, sektörde İngiliz kalite standartlarına uygunluk belgesi alarak BSI Kitemark sertifikasına sahip olan ilk firma oldu.