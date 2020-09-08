Dijitalleşmenin hayatımızın en önemli parçalarından biri olmasıyla birlikte yapay zekanın etkisi ve kullanımı da hızla artıyor.

Burcu Tuvay

btuvay@ekonomist.com.tr

Sağlıktan medyaya, bankacılık sektöründen perakendeye kadar Türkiye’deki teknoloji şirketleri yapay zekayı kullanarak önemli çözümler sunuyor Bu şirketlerin bir kısmı projelerini yurtdışına taşırken, bir kısmı da yatırım alarak büyümesini sürdürüyor.

Yapay zeka tüm teknolojilerin geleceğini ciddi şekilde değiştiriyor. Uzmanlara göre, yapay zeka 2025 yılına kadar 118.6 milyar dolarlık bir sektöre dönüşecek. Yine yapılan bir araştırmaya göre yapay zeka destekli Chatbotlar, 2022’ye kadar çevrimiçi işletmelere 8 milyar dolar değerinde işletme maliyeti kazandıracak.

Gartner raporunda, bu yıl müşteri etkileşimlerinin yüzde 85’i yapay zeka chatbots tarafından ele alınacak.

2023 itibariyle, sohbetlerde toplam 2,3 milyar saat iş ve tüketici kurtarılacak. Global Market Insights tarafından yayınlanan bir raporda, sohbetlerin genel pazar büyüklüğü 2024 itibariyle 1,3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Siber Güvenlik Pazarında Yapay Zeka adlı araştırma sonuçlarına göre de yapay zekanın siber güvenlikteki pazar payının 2026 yılına kadar 8,8 milyar dolardan 38,2 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Pazarın büyümesinin temel itici gücü olarak IoT cihazları ve siber güvenlikteki tehditleri başı çekiyor. Veri güvenliği endişelerinin ve Wi-Fi siber güvenlikteki yükselişine neden olacağı öngörülüyor.

IHS Markit tarafından paylaşılan piyasa araştırmasında, finansal servisler yapay zeka kurulum-larının değerinin 2030 yılında 300 milyar dolara ulaşacağı ifade ediliyor.

Rakamlar, hızlı bir şekilde büyümeye devam eden yapay zeka uygulamalarının neredeyse bütün iş süreçlerinde etkin bir şekilde kullanıldığı bir yapı haline geldiğini gözler önüne seriyor.

Biz de kapak haberimizde Türkiye’de yapay zeka konusunda hızla büyüyen girişimleri ve gelecek planlarını araştırdık.

Örneğin diyalog bazlı yapay zeka çözüm şirketi CBOT, yapay zeka ihracatı ve hayata geçirdiği kapsamlı projelerle iki yılda Türkiye ekonomisine 250 milyon TL katkıda bulundu. CBOT’un QNB Finansbank için geliştirdiği “Anında Destek” chat-botu ile kullanıcılar kredi ihtiyaçları ve mevduatları için hesaplamalar, döviz hesaplamaları, kredi kartı borç ödemesi gibi işlemler yapabiliyor.

Anında Destek ile müşteriler mobil uygulama içinde sordukları spesifik bir sorunun cevabına saniyeler içinde yazışarak ulaşabiliyor. QNB Finansbank, müşterilerine doğrudan, doğal ve kesintisiz bir dijital deneyim sunuyor. Anında Destek, bankanın mobil uygulaması Cep Şubesi’nde, şifre ile girilen alanda bulunduğu için sadece bankanın müşterilerine hizmet veriyor.

Önceliklerinin Türkiye ekonomisine değer katmak olduğunu söyleyen CBOTKurucu ve CEOsu Mete Aktaş şöyle devam ediyor: “Yapay zeka alanındaki mühendislik gücümüz ülkemizin bu teknolojide dışa bağımlılığını önemli ölçüde azalttı.

Şirketlere, talep etmeleri halinde çok kısa sürelerde ihtiyaçlarını uygun, kişiselleştirme özellikleri gelişmiş yapay zeka tabanlı chatbotlar sunabiliyoruz. Şirketlerimizin yapay zeka teknolojisini ithal etme gerekliliğini ortadan kaldırdık. 2025’de 102,29milyar dolara ulaşması beklenen chatbot pazarından ciddi bir pay alacağız.”

YETENEK YÖNETİMİ PLATFORMU *

Schneider Electric, yapay zeka teknolojilerinden yararlanarak kurum için bir yetenek yönetimi platformuna imza attı. Küresel iş dünyasında ilkler arasında giren Şeffaf Yetenek Platformu, şirketin 144 bin çalışanına kendilerini geliştirme ve kariyer planlarında teknolojinin gücünden yararlanma fırsatları sunuyor.

Şeffaf Yetenek Platformu (Open Talent Market), Schneider Electric içinde yetenek arz ve talebini karşılamak amacıyla kariyer gelişimi sağlamak anlamında yenilikçi bir teknoloji. Profillerini bu platforma yükleyen (veya LinkedIn hesaplarını bağlayan) Schneider Electric çalışanları, sahip oldukları beceri ve yetkinliklerin yanı sıra geleceğe yönelik hedeflerine göre AI tarafından tavsiye edilen gelişim ve kariyer fırsatlarından faydalanabiliyor.

Bunlar; tam zamanlı görevler gibi yeni kariyer atılımları, yarı zamanlı projeler, kısa süreli işler ya da yan görevler, mentorluk fırsatları ve Eğitim Yönetimi Sistemi üzerinden eğitim tavsiyeleri olmak üzere dört ana başlıkta sunuluyor.

Dijital teknolojilerin gücüyle İnsan Kaynakları alanında yeni bir ilke imza attıklarını belirten Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölgesi İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Yıldız Estreya Hayim “Yapay zeka destekli Şeffaf Yetenek Platformumuz (Open Talent Market) ile çalışan gelişimi ve kurum içi mobilitenin dijitalleşmesini sağlayarak ‘İşte Geleceğin’ en güçlü temsilcilerinden biri olduğumuza ve bu çalışmamızın iş dünyasında fark yaratan sonuçlar doğuracağına inanıyoruz” diyor.

SOSYAL MESAFELİ YAPAY ZEKA *

Koronavirüs ile birlikte hayatımıza giriş yapan “sosyal mesafe” kavramı, tüm sektörlerdeki çalışanlar için de büyük önem taşıyor. Dünya genelinde hayatın sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenmesine yönelik uzun vadeli planlamalar yapılırken sanayideki çalışanlar için bir destek de teknoloji şirketi Doruk’tan geldi.

Türkiye’de üretim yönetiminde dijitalleşme pazarını inşa eden ve akıllı üretim yönetim sistemi ProManage ile sanayicilerin dijital dönüşüm mentorluğunu yapan Doruk, çalışan sağlığının korunarak üretime devam edilebilmesi için Yapay zekâ ile görüntü işleme teknolojisinin kullanıldığı ProManage KiT (Kontrollü İnsan Trafiği) adını verdiği sosyal mesafe ölçüm ve uyarı sistemini geliştirdi.

Canlı kamera görüntülerinin işlenmesiyle oluşturulan sosyal mesafe uyarılarının ekranlara yansıtılması sayesinde çalışanlar, kendi ihlal durumlarını anlık olarak görüntüleyebiliyorlar. Birbirine güvenli sosyal mesafeden fazla yaklaşan çalışanlar tespit edilerek uyarı üretiliyor ve raporlanıyor.

Raporlamada söz konusu lokasyonun yanı sıra sosyal mesafenin ihlal başlangıç ve bitiş zamanlarına yer veriliyor. Uygulama kapsamında; ihlal durumları ve alarmları görüntülenebiliyor, operatör ilgili kişilerin adlarını kayda ekleyerek not yazabiliyor.

Sesli ve iki farklı renk kodunda ışıklı alarm sisteminin yanı sıra e-posta, SMS veya anlık mobil bildirimleri sayesinde hiçbir risk gözden kaçmıyor. Şüpheli bir durum oluştuğunda ise geriye dönük olarak geçmiş uyarı kayıtları takip edilebiliyor ve böylece olası etkilenenler anında tespit edilebiliyor.

Pandemi gibi beklenmeyen durumlarda bile ek yatırıma ihtiyaç kalmadan “Fabrikalar Açık Kalsın” diyerek bu ürüne imza attıklarını belirten Doruk Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden, ProManage KiT ile Türk sanayicisine ve sanayi çalışanlarına katkı sağlamayı ve çalışanlarının sağlığını üst düzey teknolojiyle korumayı amaçladıklarını söyledi.

OTOMATİK YAPAY ÖĞRENİM *

Otomatik yapay öğrenim platformu olan İTÜ ARI Teknokent firması Tazi’nin, platformunun altyapısı, yapay zeka alanında 30 yılı aşkın deneyim ve 21 patenti birleştiren bir mimariye dayanıyor. Tazi, iş uzmanlarının ve veri bilimcilerinin yapay öğrenme ile kolayca model oluşturma, güncelleme, uygulama ve işlem yapmalarını sağlıyor.

Tazi, modellerin sonuçlarını açıklayabilen ve sürekli olarak verilerden ve insanlardan öğrenebilen bir yapıya sahip.

Tazi, yapay zekayı herkes için ulaşılabilir olmasını sağlamakla birlikte bankacılık, sigorta ve perakende sektörlerinin daha akıllı iş kararları almasına yardımcı oluyor.

Tazi Kurucusu Prof. Dr. Zehra Çataltepe, “Tazi, şirketlerin kendi belirlediği KPI’lara ve sundukları verilere göre, çok önceden tahminlerde bulunup şirketlerin buna göre aksiyon almasını sağlıyor. Böylece bir çok sorunun önüne geçebiliyor.

Örneğin, alacakların tahsilatı sağlanabilir, riskler tahmin edilebilir, müşterilerin sadakati arttırılabilir, şirketin maliyetleri azaltılabilir” diyor.

ABD VE İNGİLTERE’YE AÇILACAK *

Tarentum, 2017 yılında, yapay zeka ve makine öğrenmesi odaklı çözümler geliştirmek ve bu konuda Türkiye’de yetkin bir AR-GE merkezi oluşturmak amacıyla kuruldu. İTÜ ARI Teknokent’in içerisinde yer alan Tarentum, şirketler için önemli olan iş problemlerini çözen ve arka planda yapay zeka algoritmalarının çalıştığı yazılım ürünleri geliştiriyor.

İlk ürün olarak 2018’in sonunda enerji alanında, rüzgar sahalarında ne kadar elektrik üretileceğini tahminleyen Forecast+’ı hayata geçirdi. Türkiye’nin sayılı enerji şirketleri müşterileri arasında bulunuyor. Enerji sektörü dahil üretim ortamları için kestirimci bakım (Predict+) odaklı ürününü geliştirmeye devam ediyor.

Tarentum Kurucu Ortağı Oğuz Silahtar, “Kurulduğumuzdan bu yana, e-Ticaret ve oyun alanında birçok başarılı proje tamamladık. Yakın bir zaman içinde bu alanda geliştirdiğimiz ürünleri de piyasaya çıkartacağız.

Hedefimiz, başta ABD ve İngiltere olmak üzere yurtdışı açılımını hızlandırmak. Global ölçekte yapay zeka şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Şu an 30 kişilik profesyonel bir ekibe sahibiz ve hızla büyümeye devam ediyoruz” diyor.

DENEYİMİ MÜKEMMELLEŞTİRİYOR *

Teleperformance, chatbotlardan NLP ve yapay zeka tabanlı bir diğer çözüm TP Bot’lara, yapay zeka ve makine öğrenmesine müşteri deneyimini mükemmelleştiren çözümleriyle şirketlerin performansını daha da artırmayı hedefliyor.

Teleperformance Türkiye, hali hazırda kullanmakta olduğu 10’dan fazla botu hem müşteri operasyonlarına hem çalışanların teknik ya da insan kaynakları gibi alanlardaki ihtiyaçlarına destek olmak için konumluyor.

Günden güne botların sayılarını ve kullanım alanlarını genişlettiklerini ifade eden Teleperformance ClO’su Güray Yılmaz, şöyle devam ediyor: “Türkiye, yazılım üretimi konusunda hem dünya geneliyle hem TP Group çatısı altındaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında bir başarı hikayesi.

Teleperformance Türkiye’den yurtdışına destek sunduğumuz projeler hatta başka ülkelerde üst pozisyonlarda çalışmak üzere yönlendirdiğimiz arkadaşlarımız mevcut. Teleperformance olarak şirketlere en çok değer kattığını düşündüğümüz yapay zeka teknolojilerimizle şirketlerin müşterilerine en iyi müşteri deneyimini yaşatmalarını sağlıyoruz.”

YATIRIM ALDI *

Global pazara açılma hedefiyle yola çıkan Medialyzer, geleneksel medya kanallarındaki reklam verenlere, reklamlarının maliyet analizini, kanal ve program bazında geri dönüşünü ve zaman bazlı performans analizlerini görme imkanı sunuyor.

Kısa süre içerisinde TV ve radyo reklamlarının ölçümü dışında VoD platformlarının ve açık hava reklamlarının etkilerinin de ölçülebileceği ürünlerini aktif hale getirecek olan Medialyzer geleneksel medya kanallarına reklam veren kullanıcılar için bir veri deposu haline gelecek.

Medialyzer, 3.2 milyon TL değerleme ile TechOne ve twozero Ventures’dan tohum yatırım aldı. Mustafa Güllü, Abdurrahman Beşinci, Emre Gönültaş ve Can Üzüm tarafından kurulan Medialyzer, yapay zeka destekli görüntü tanıma teknolojisi ile geleneksel medya reklamlarının analiz edilerek takip edilmesine imkan sunuyor.

Offline medya kanallarındaki reklamların etkilerinin ölçülemediğini belirten Medialyzer Kurucu Ortağı Mustafa Güllü şunları söylyor: “Reklam verenler başta TV olmak üzere offline medya kanallarına yaptıkları yatırımların sonuçlarını yeterince ölçemiyor.

Kullanıcı tarafındaki çoklu ekran kullanımı sonucu ortaya çıkan dijital verileri, sahip olduğumuz video tanıma ve yapay zeka teknolojileriyle anlamlı hale getiriyoruz. Platformumuz sayesinde reklam verenler reklamlarının geri dönüşlerini analiz edip verimliliklerini artırabiliyor.

COVID 19 PROJELERİ *

X-RAY İLE DERİN ÖĞRENME

GOSB Teknopark Kuluçka Merkezi’nde yürüten Eravis Yazılım, sektörde birçok firmanın görüntü analizi ile kalite kontrol süreçlerine katkı sunarken pandemi döneminde mevcut potansiyelini kullanarak yararlı bir proje geliştirdi.

Projenin hedefi; X-Ray ve bilgisayarlı tomografi resimlerinin derin öğrenme ile görüntü analizi konusunun geliştirilmesine yönelik. Yapılacak çalışmalar çerçevesinde anlık ve yüksek doğruluk payına sahip test sistemi ile yetkili kişilere koronavirüs test sonuçları, web aplikasyonları üzerinden bildirilebiliyor.

VERİ TOPLAMA VE HASTA TAKİBİ

Yıldız Kuluçka bünyesinde faaliyet gösteren Polonom Teknoloji, Otonom Hastane Robotu projesi ile hastane içinde çeşitli tıbbi malzeme ve atıkların, üzerinde bulunan dezenfektasyon kabinlerine konularak farklı noktalara güvenli şekilde taşınması, ortamın düzenli olarak dezenfekte edilmesi, veri toplama ve hasta takibi işlerinin yapılması için tasarlanıyor.

Bu proje Yıldız Prototip Atölyesi’nin bir projesi. Yıldız Kuluçka firması Polonom da yazılım kısmı ile ilgili çalışıyor. Kısa vadede hedef pandemi ile mücadelede öncelikle sağlık çalışanlarının

yükünü azaltacak şekilde geliştirilecek robotların ilk modellerini sahada kullanıma sokmak.

ZİYARETÇİ SAYIM VE ANALİZ

Türk AR-GE şirketi Ayvos, yapay zeka tabanlı görüntü işleme teknolojileri ile ziyaretçi sayım ve analiz projesine başladı. Proje ile yapay zeka tabanlı görüntü işleme teknolojileri ile kapalı alanlara ziyaret eden misafirler, termal kameralı ölçümlere ek olarak yüz tanıma sistemi ile kayıt altına alarak sonraki gelişlerinde vücut ısısı değişimlerini kayıt altına alabiliyor.

AKILLI BİLEKLİK

Medron Medikal Teknoloji, iş kazalarını önlemek, verimliği artırmak adına personel, nesne ve iş makinelerinin takibini yapabilen akıllı bileklik geliştiriyor. Avrupa Birliği destekli bu cihazı bugün pek çok büyük kurum fabrikalarında kullanıyor. COVID 19 salgını sonrasında bu cihazda bazı geliştirmeler yapıldı.

Cihaz artık insanlar arasındaki mesafeyi ve birlikte kaldığı süreyi ölçüyor, mesafe ve süre geçildiğinde titreşerek uyarı veriyor. Kapalı alanlarda kullanılan bu cihazın bir özelliği de kişinin nerelerde zaman geçirdiğini kayıt etmesi. Böylece bir kişide bulaş olduğunda o kişinin hangi ortamlarda kimlerle temas ettiği bilindiği için kolaylıkla müdahale edilebiliyor.