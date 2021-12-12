Ekonomide yaşanan sıkıntılar ve Covid 19 salgını nedeniyle büyüme rotasını yurtdışına çeviren Türk şirketleri, master franchising vererek hızla şubeleşiyor. Yurtdışında master franchise vererek büyüme planları yapan 45 markanın hedeflerini araştırdık.

28 Kasım -11 Aralık 2021 tarihli sayıdan.

Covid 19 salgını ile birlikte her sektör gibi franchise ekosistemi de yaralar aldı ancak AVM’lerdeki kira ve hizmet bedeli sorunları ile yurtdışında ucuzlayan kiralar ve vergi indirimleri, Türk markalarının rotasını yurtdışına çevirmesini sağladı. Bu süreçte yurtdışında büyüyen birçok Türk marka oldu.

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Artık Türk markaları için bütün dünya potansiyel bir pazar. İletişim kanallarının gelişmesi ve dijita-leşme de Türk markalarının yurtdışında daha etkin faaliyet göstermesini kolaylaştırdı.

Bu anlamda master franchising vererek yurtdışında hızla şubeleşen Türk şirketleri, 2022 yılında da farklı pazarlara açılma planları yapıyor. Haberimizde yurtdışında master franchise vererek büyüme planları yapan 45 markanın hedeflerini araştırdık.

YEME İÇME SEKTÖRÜNÜN PLANLARI

Faaliyetlerine 1999 yılında başlayan Happy Moon’s Grup çatısı altında 27 franchise şubesi bulunuyor. Yurtdışında biri Azerbaycan Bakü’de, diğeri Irak Erbil’de olmak üzere iki şube ile hizmet verdiklerini belirten Happy Moon’s Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aymutlu, Rusya, İngiltere, Almanya, Kazakistan ve Özbekistan’ın hedef pazarları arasında bulunduklarını söylüyor.

Kahve zinciri Neşve’nin yurtiçinde 36 şubesi var. Yurtdışında Azerbaycan, Umman ve Suudi Arabistan’da toplam dört şubeyle faaliyet gösterdiklerini belirten Neşve Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Emeklioğlu, “Yurtdışında Katar, Dubai, Irak ve Pakistan’da dört şube açmayı hedefliyoruz.

Yeni yatırımcılara franchise fee konusunda indirim sağlıyoruz, konuma göre almayabiliyoruz. Şube yatırımı aşamasında tedarikçilerimizle anlaşmalı olarak vade imkanı sunuyoruz” diyor. Bir diğer markaları Hacı Sokakta’nın Azerbaycan’da bir şubesi bulunduğunu ifade eden Emeklioğlu, Hollanda, Umman ve Rusya’ya toplam dört şube açacaklarını sözlerine ekliyor.

120 MAĞAZAYA ULAŞACAK

Mobilya markası Weltew Home, yurtiçinde yıl sonuna kadar 120 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. Yurtdışında ise mevcut 78 mağazası bulunuyor. Bunlardan 28 tanesi Rusya’da, 12 Kazakistan’da, Tükmenistan, Ukrayna, Almanya,

İsviçre’de Libya’da, Kuzey Irak, Pakistan, eski Sovyet ülkelerinde ve ağırlıklı olarak Türki Cumhuriyetlerde yer alıyor.

Yılsonuna kadar bu rakamı 90 mağazaya çıkaracaklarını vurgulayan Weltew Home Yurtiçi Satış Müdürü Akın Can, “2022 sonuna kadar yurtdışında 120 mağaza sayısına ulaşmayı planlıyoruz. Irak, Kazakistan, Pakistan, Almanya, Fransa, Bugaristan, Ukrayna, Moğolistan, Umman ile Belçika, Rusya, Azerbaycan ve Hollanda hedeflediğimiz ülkeler arasında yer alıyor” diyor.

Şirketin uzun vadeli planı ise mağazacılık yönetiminde edindiği tecrübeleri başta Amerika ve AB ülkelerinde kullanmak yönünde olacak.

Türkiye’de 50 şubeyle faaliyet gösteren PizzaBulls da yurtdışına açılmayı hedefleyen markalar arasında yer alıyor. Pizza Bulls Genel Müdürü Doğan Işık, yakın bir zamanda Türki Cumhuriyetler, İngiltere ve Avrupa ülkelerine açılacaklarını söylüyor.

KAHVE VE ÇİKOLATAYLA AÇILACAK

1983 Beyoğlu Çikolata & Kahve, Beyoğlu’nun tarihi meşhur kırma çikolatasını kısa sürede 19 ilde çikolata ve kahve severlerle buluşturdu.

Marka; Beyoğlu’nun nostaljisini vurguladığı butik sokak konseptini İstanbul, Adana, Afyon, Antalya, Elazığ, Batman, Diyarbakır, Iğdır, Karabük, Konya, Milas, Kütahya, Muğla, Siirt, Silifke gibi illerde misafirleriyle buluşturuyor.

Yurtdışında Irak Erbil Family Mall AVM’de bir şubeyle faaliyet gösterdiklerini belirten 1983 Beyoğlu Çikolata & Kahve Kurucu Ortağı Seda Sezer Şahin, “Viyana, K.K.T.C, Almanya, Azerbaycan ve Ortadoğu’da şubeleşmeyi hedefliyoruz” diyor.

Osmanlı Tulumbacısı, Kocaeli merkezli Ostu Gıda çatısı 2007 yılında üretime başladı. 2010 yılında da franchise mağazalar açmaya başladı. 10 yıl içerisinde Türkiye genelinde 18 ilde 44 mağaza, yurtdışında dört şube ile 200 kişiye istihdam sağlayan bir zincir haline geldi.

OSTU Gıda Genel Müdürü Özcan Durmaz, Almanya, Hollanda ve Suudi Arabistan’da toplam üç şubeyle faaliyet gösterdiklerini vurguluyor. Durmaz, Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan, İran, Irak, ABD, Bosna Hersek, Tataristan, Pakistan ve Mısır’a toplam 10 şube açacaklarını sözlerine ekliyor.

YURTDIŞINA BÖREK YEDİRECEK

Chef Börek, ‘börek &kafe’ konseptinde hizmet veren bir marka. Adana usulü su böreği olarak adlandırılan börek başta olmak üzere, Boşnak börekleri, kahvaltı tabakları gibi farklı ürün çeşitleri de sunuyor.

Yıl sonuna kadar Türkiye genelinde toplam 100 şubeye ulaşacaklarının bilgisini veren Chef Börek Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kaya, “Şu anda yurtdışında, hepsi Azerbaycan’da olmak üzere toplam üç adet şubemiz var.

Almanya, Rusya, Ukrayna, Hollanda, Türkmenistan, Azerbaycan ve Kazakistan lokas-yonlarında çalışmalarımız başladı. Önümüzdeki dönemde bu ülkelerde toplamda 20 şubeye ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

ALTAN KOSOVA / BIGCHEFS CEO’SU “ORTAK GİRİŞİMLE ÜÇ ŞUBE AÇACAĞIZ”

“2014 yılından bu yana franchise veren BigChefs şu anda toplam 64 şube ile faaliyet gösteriyor. Yurt içindeki şubelerimizin 32’si franchise sistemiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Yurtdışındaki sekiz şubesinden ise Almanya Frankfurt’taki hariç yedisi franchise’lardan oluşuyor.

Yurtdışında Almanya’da ve Hollanda’da anlaşması yapılan ve ortak girişimle açacağımız üç şubemiz var. Franchise giriş bedeli yurtiçi şubeler için 100 bin dolar, yurtdışı için franchise bedelimiz ise şubenin açılacağı ülkeye göre değişiyor. Şubenin açılacağı ülkedeki pazar büyüklüğü ve açılmak istenen şube sayısına göre değişim gösteriyor.”

İSMAİL DOĞAN / DOĞTAŞ KELEBEK CEO’SU “YIL SONUNA KADAR 54 MAĞAZAYA ULAŞACAĞIZ”

“Doğtaş olarak yurtdışında açık 44, tadilatı devam eden altı şubemiz bulunuyor. Arnavutluk, Kırgızistan ve Romanya’ya üç şube daha açacağız. Ayrıca ABD iştirakinin de eklenmesiyle yıl sonuna kadar dört mağaza eklenerek toplam mağaza sayısı 54’e yükselecek.

Kelebek tarafında ise yurtdışında toplam 14 mağazamız bulunuyor. Kelebek Mutfak Banyo markamız için 2022’de yurtdışı bayilik vermeye başlayacağız. Lova’da Irak Basra Lova açılmak üzere. Kırgızistan Lova için sözleşme imzalandı. Corner olarak da 20 ülkede, 24 şehirde Lova mağazası bulunuyor.

Sekiz ülkede ise şantiye süreçleri devam ediyor. Almanya, Azerbaycan, Irak, Amerika, İngiltere, Bosna Hersek, Sırbistan ve Nijerya’ya toplam 10 mağaza açacağız.”