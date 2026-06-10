Grupta 3 maç için seyahat edecek Türkiye, 48 takım arasında en fazla mesafe kat edecek 9. takım konumunda yer alıyor.

Organizasyonda en fazla mesafeyi 10 bin 110 kilometre mesafeyle Curaçao katedecek. Bu ekibi 9 bin 610 kilometre ile Avusturya, 9 bin 510 kilometre ile Bosna Hersek, 8 bin 990 kilometre ile İngiltere, 8 bin 830 kilometre ile Ürdün, 8 bin 330 kilometre ile Çekya, 7 bin 970 kilometre ile Yeni Zelanda ve 7 bin 540 kilometre ile Japonya takip ediyor. Türkiye, 7 bin 200 kilometrelik mesafeyle bu takımların ardından en fazla yol gidecek 9. takım konumunda.