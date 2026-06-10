ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yapacağı turnuva, yarın Mexico City Stadı'nda başlayacak ve 6 haftalık heyecanın ardından 19 Temmuz Pazar günü, 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki final maçıyla sona erecek.
FIFA 2026 Dünya Kupası'nda 16 farklı statta, 4 farklı saat diliminde, toplam 104 maç oynanacak. Karşılaşmaların 78'ine ABD ev sahipliği yapacak. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA, bu rakamın 2026'da 11 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Katılımcı sayısının artmasıyla Yeşil Burun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti.
1 A Milli Futbol Takımı D Grubu'nda yer alıyor
2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, grup maçları için en fazla mesafeyi kateden ekip olacak.
2 ilk maç 14 Haziran'da Avustralya ile olacak
Organizasyon öncesinde Arizona'da kamp yapan milliler; Avustralya maçı için Kanada'nın Vancouver kentine, Paraguay mücadelesi için San Francisco'ya ve ABD karşılaşması için de Los Angeles'a seyahat edecek. İki ülke 3 şehirde maçlara çıkacak milliler, grupta en fazla seyahat edecek takım konumunda.
3 Milliler 7 bin 200 kilometre yol yapacak
Milliler, D Grubu'nda 3 maç için toplamda 7 bin 200 kilometre yol yapacak. Avustralya maçı için Vancouver'a gidecek milliler, gidiş-dönüş 4 bin kilometre mesafe katedecek.
Paraguay'la San Francisco'da karşılaşacak ay-yıldızlılar, bu maç için de gidiş-dönüş 2 bin kilometre yol yapacak.
4 Son maç ABD ile olacak
Milliler son maçında ise ABD ile Los Angeles'ta karşılaşacak. Milli takım bu mücadele için de toplamda 1200 kilometre mesafe aşacak. 3 maç için 7 bin 200 kilometre yol gidecek A Milli Futbol Takımı, grupta en fazla seyahat edecek ekip konumunda. Arizona'dan kamp yapan milliler, 3 maç için de uçakla seyahat edecek.
5 Turnuvada en fazla mesafe katedecek 9. takım Türkiye
Grupta 3 maç için seyahat edecek Türkiye, 48 takım arasında en fazla mesafe kat edecek 9. takım konumunda yer alıyor.
Organizasyonda en fazla mesafeyi 10 bin 110 kilometre mesafeyle Curaçao katedecek. Bu ekibi 9 bin 610 kilometre ile Avusturya, 9 bin 510 kilometre ile Bosna Hersek, 8 bin 990 kilometre ile İngiltere, 8 bin 830 kilometre ile Ürdün, 8 bin 330 kilometre ile Çekya, 7 bin 970 kilometre ile Yeni Zelanda ve 7 bin 540 kilometre ile Japonya takip ediyor. Türkiye, 7 bin 200 kilometrelik mesafeyle bu takımların ardından en fazla yol gidecek 9. takım konumunda.
6 "Bizim Çocuklar" yeniden Dünya Kupası’nda
Dünya üçüncüsü olduğumuz efsanevi 2002 turnuvasının ardından A Millî Futbol Takımımız, yeni destanlar yazmak için 2026 FIFA Dünya Kupası’nda yeniden futbolseverlerin karşısına çıkıyor. "Bizim Çocuklar", turnuvadaki ilk grup maçında Kanada’nın Vancouver şehrindeki BC Place Stadyumu’nda Avustralya ile karşılaşacak. 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00’de oynanacak bu kritik müsabaka, Özkan Öztürk’ün coşkulu anlatımıyla yayında olacak. Milyonları tek yürekte buluşturacak olan millî takımımızın heyecan dolu ilk maçı, TRT 1 ekranlarında ve TRT Radyo 1 frekansında canlı yayınlanacak.
7 Dünya Kupası maçları TRT ekranlarında şifresiz izlenebilecek
A Millî Futbol Takımımızın karşılaşmaları başta olmak üzere Dünya Kupası heyecanını TRT ekranlarından takip edecek futbolseverler için önemli bir hatırlatma yapıldı. Uluslararası yayın hakları kuralları gereği Dünya Kupası maçlarının Türkiye kapsama alanından yayınlanması gerekiyor. Karşılaşmaları Türkiye sınırları içinde kesintisiz ve şifresiz izlemek isteyen izleyicilerin uydu alıcılarını; Türksat 4A uydusu, 11794 frekansı, V (Dikey) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerlerine göre ayarlaması yeterli olacak. Daha önce bu frekans ayarlarını yapan izleyicilerin ise yeniden işlem yapmasına gerek bulunmuyor.
8 A Milli Futbol Takımı'nın maç fikstürü şöyle:
14 Haziran
07.00 Avustralya-Türkiye
20 Haziran
07.00 Türkiye Paraguay
26 Haziran
05.00 Türkiye- ABD