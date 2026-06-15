Binlerce polis ve ailesinin merakla beklediği atama sonuçları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğünün 2026 Yılı Genel Atama Dönemi kapsamında EGM atama ve yer değiştirme yönetmeliği yayımlandı. Toplam 19 bin 96 emniyet personelinin görev yeri değiştirildi.

20 bine yakın polisin yeri değişti

Yer değiştirme işlemlerinin sonuçları bugün saat 18.00'de açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 2026 Yılı Genel Atama Dönemi kapsamında, bin 528 amirimiz ve 17 bin 568 polis memurumuz olmak üzere toplam 19 bin 96 kahraman emniyet personelimizin yeni görev yerlerini belirledik" duyurusu yaptı.

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor

Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, amir ve polis memuru rütbesindeki 19 bin 96 personelin yer değiştirme işlemlerinin bugün açıklanacağını belirtmişti.

Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğümüzde başkomiser ve altındaki rütbelerde görev yapan, 2026 yılı Genel Atama Dönemi kapsamında atamaya tabi olan 1528 amir ve 17 bin 568 polis memuru rütbesindeki toplam 19 bin 96 personelimizin yer değiştirme işlemleri, bugün saat 18.00 itibarıyla Personel Bilgi Sistemi üzerinden açıklanacaktır. Atamaya tabi olan tüm personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyor, teşkilatımıza, personelimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Atamalar yapıldı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğümüzün 2026 Yılı Genel Atama Dönemi kapsamında, bin 528 amirimiz ve 17 bin 568 polis memurumuz olmak üzere toplam 19 bin 96 kahraman emniyet personelimizin yeni görev yerlerini belirledik" dedi. Bakan Çiftçi açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Her biri; milletimizin huzuru, devletimizin güvenliği ve kamu düzenimizin muhafazası için gece gündüz demeden büyük bir fedakârlıkla görev yapan teşkilat mensuplarımız, yeni görev yerlerinde de aynı inanç, azim ve sorumluluk anlayışıyla hizmet etmeyi sürdürecektir. Türk Polis Teşkilatımız, devletimizin kudretini, milletimizin duasını ve ay yıldızlı bayrağımızın emanetini omuzlarında taşımaktadır. Atamaların Emniyet Teşkilatımıza, personelimize ve kıymetli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Rabbim her birini görünür görünmez her türlü tehlikeden muhafaza eylesin. Görevlerinde muvaffakiyetler versin. Allah yar ve yardımcıları olsun."