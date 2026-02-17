ARA
DOLAR
43,49
0,01%
DOLAR
EURO
51,87
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7101,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Gündem
  • 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

5 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Dosya kapsamında bir kulüp ile 3 şirket ve çeşitli gayrimenkul ve araçlara el konuldu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK raporu sonrası yasa dışı bahis suçuna yönelik İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlattı. Çalışmalar kapsamında şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

5 ilde eş zamanlı operasyon

Çalışmalar kapsamında ekipler, bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi olduklarını, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıklarını tespit etti.

Bu şekilde elde edilen gelirlerin söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığını tespit eden ekipler, İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 şüpheli yakalanırken, Diyarbekirspor ile 3 şirket, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL