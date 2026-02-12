Borsa İstanbul, güne 13.795 puandan oldukça sakin bir başlangıç yapmış olsa da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın 2026 yılının ilk Enflasyon Raporu sunumuyla birlikte tarihi bir ivme kazandı.

Karahan’ın açıklamalarının ardından yükselişini hızlandıran BIST 100 endeksi, tarihinde ilk kez 14 bin puan barajını aşarak 14.045 puana kadar tırmandı. Saat 15.13 sularında %1,82 primle 14.037 puanda seyreden endekste, özellikle bankacılık sektöründeki alımlar dikkat çekti.

Bankacılık endeksi gün içinde %5’in üzerinde bir değer kazancı kaydederek 20.230 puana ulaştı. Teknik göstergeler, yükselişin devamı için 14.000 ve 14.100 puan seviyelerini kritik dirençler olarak işaret ederken, olası geri çekilmelerde 13.800 ve 13.700 puanın destek görevi görmesi bekleniyor.

Merkez Bankası’nın paylaştığı makroekonomik projeksiyonlarda ise önümüzdeki yıllara dair enflasyon yol haritası netleşti. Başkan Karahan, 2026 yılı sonunda enflasyonun %15 ile %21 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini, 2027 sonunda ise bu oranın %6 ile %12 bandına gerileyeceğini öngördüklerini belirtti.

Banka, ara hedeflerini 2026 için %16 ve 2027 için %9 seviyelerinde korurken, 2028 yılı için ara hedefi %8 olarak belirledi. Sunumun soru-cevap kısmında para politikasına dair de önemli mesajlar veren Karahan, faiz indirimlerinin miktarını kısa vadede artırmak için gereken şartların henüz tam oluşmadığını ve bu konudaki eşiğin oldukça yüksek olduğunu ifade etti.

Enflasyonun alt kalemlerine dair yapılan değerlendirmelerde, Ocak ayında gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle enflasyonun tahmin bandının üst sınırına yaklaştığı ve bu etkinin Şubat ayında da hissedilmeye devam edeceği vurgulandı. Öte yandan kira enflasyonunda ana eğilimin aşağı yönlü seyrettiği belirtilerek, yıl sonu itibarıyla kira artış oranlarının %30 ile %36 aralığına oturması beklendiği dile getirildi. Bu açıklamalar piyasa tarafından, Merkez Bankası’nın sıkı duruşunu koruduğu ve dezenflasyon sürecine dair kararlılığının devam ettiği şeklinde yorumlanarak borsadaki rekorun ana yakıtı oldu.