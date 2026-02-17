Merkez Bankası açıkladı: Konut fiyatları ocak ayında arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Ocak ayına ait Konut Fiyat Endeksi (KFE) ve Yeni Kiracı Kira Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre KFE, 2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,7 oranında arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre de nominal olarak yüzde 27,7 oranında artış gösterirken, reel olarak ise yüzde 2,3 oranında azaldı.

3 büyük ilde Konut Fiyat Endeksi

2026 yılı Ocak ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,1, 3,5 ve 3,7 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 28,7, 31,7 ve 29 oranlarında arttı.

En yüksek artış hangi illerde görüldü?

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Ocak 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 34,2 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,2 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE) verileri

2026 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 3,5 oranında artan YKKE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 34,2, reel olarak ise yüzde 2,7 oranında arttı.

YKKE 2026 yılı Ocak ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 3,9, 3,5 ve 4,7 oranlarında artış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 38,1, 36,9 ve 38,5 oranlarında arttı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Ocak 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 38,5 ile İzmir bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 19,5 ile Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye bölgesinde gözlendi.